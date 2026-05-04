España

Ingresado en Ibiza un hombre de 49 años tras recibir una “brutal paliza” homófoba en Formentera

El primer parte médico de Urgencias en Formentera registraba lesiones de “consideración”: hematomas, equimosis y heridas en la cabeza, así como la necesidad de tratamiento farmacológico y curas

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Policlínica Ntra. Sra. del Rosario es una de las instalaciones médicas de Ibiza.
Policlínica Ntra. Sra. del Rosario es una de las instalaciones médicas de Ibiza.

Un hombre de 49 años permanece ingresado en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza con traumatismo craneoencefálico con focos hemorrágicos y un traumatismo en el globo ocular izquierdo, secuelas de una paliza de motivación homófoba que sufrió la madrugada del viernes al sábado en Formentera. La agresión fue denunciada por la asociación Sa Clau de s’Armari, que exigió una respuesta institucional inmediata.

Según ha relatado la entidad, y ha recogido Efe, la víctima intentaba fotografiarse frente al cartel de la obra de teatro de temática LGTBI Entrepares en una calle con preferencia peatonal cuando un vehículo con dos ocupantes realizó un amago de atropello para abrirse paso. Tras la recriminación del peatón, ambos hombres bajaron del coche y, al percatarse del cartel, lanzaron el insulto “y encima maricones” antes de propinarle la paliza.

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El primer parte médico de Urgencias en Formentera registraba lesiones de “consideración”: hematomas, equimosis y heridas en la cabeza, así como la necesidad de tratamiento farmacológico y curas. La Policlínica Nuestra Señora del Rosario precisó que el paciente está bajo supervisión del servicio de Neurocirugía y que el traumatismo en el globo ocular izquierdo permanece en evaluación por parte de los especialistas.

Sa Clau de s’Armari exigió la implicación “directa e inmediata” de todas las instituciones de Formentera y Baleares para que la violencia LGTBIfóbica no quede impune, y reclamó la apertura de una investigación “exhaustiva y diligente” para detener a los autores de la agresión.

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“Absolutamente intolerable”

La respuesta institucional llegó tanto del Consell de Formentera como del Govern balear. El Consell ha calificado los hechos de “absolutamente incompatibles” con los valores de convivencia, respeto y libertad que definen la isla, trasladó su apoyo a la víctima y se comprometió a colaborar con los cuerpos de seguridad para que los hechos se esclarezcan “con la máxima celeridad”.

La consellera balear de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, emitió su “condena más rotunda” ante unos hechos que calificó de “absolutamente intolerables” y que, a su juicio, atentan contra la dignidad de las personas. “No hay espacio para el odio en las Islas Baleares y cualquier agresión por motivos de orientación sexual nos interpela como sociedad”, afirmó.

Con información de Efe

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