España

Este es el mayor arrepentimiento de las personas cuando llegan a los 70 años, según un estudio

Aprende a evitar el error que comete la mayoría de personas a lo largo de su vida

Guardar
Esto es de lo que se arrepienten las personas al llegar a los 70 años
Persona sobrepensando. (Freepik)

El paso del tiempo es uno de los consejeros más sabios que se puede tener. Esto se debe a que la experiencia y el número de vivencias que vamos acumulando con los años nos enseñan diferentes lecciones, lo cual nos ayuda a tomar decisiones con más perspectiva.

Por este motivo, escuchar a las personas mayores puede aportarnos mucho más de lo que pensamos. Sobre esta premisa se basa una recopilación de estudios que ha hecho el medio francés Ouest France, que ha revelado lo que piensa la mayoría de personas que pasan la barrera de los 70 años.

PUBLICIDAD

A partir de este tipo de investigaciones, se puede sacar una cosa en claro: la gente no se suele arrepentir de lo que ha hecho, sino de lo que ha dejado de hacer. Decisiones que pueden parecer insignificantes a priori, como no decir una opinión o evitar ciertos cambios por miedo, son las que más pesan al llegar a la tercera edad.

Lo que en un principio se hace para no disgustar a nadie, termina acumulándose y pesando en la conciencia. En un primer momento no nos damos cuenta, pero con los años esta perspectiva cambia y se empieza a ver de otra forma. En muchos casos, se llega a la conclusión de que gran parte de la vida se ha organizado en función de expectativas ajenas, lo que genera frustración.

PUBLICIDAD

Por qué nos importa tanto la opinión de los demás

Desde el punto de vista psicológico, la necesidad de agradar y encajar con los demás tiene una explicación bastante clara: como seres sociales, tendemos a buscar aceptación para sentirnos seguros dentro del grupo.

A lo largo de las primeras etapas de nuestra vida aprendemos que ser aceptados reduce el conflicto y nos ayuda a evitar el rechazo. Esto provoca que, de forma casi automática, adaptemos nuestro comportamiento a lo que creemos que se espera de nosotros.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

El problema es que esta necesidad puede mantenerse durante toda la vida y llegar a condicionar muchas decisiones importantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa importancia relativa de la opinión ajena empieza a disminuir.

La experiencia, la madurez y el hecho de haber pasado por distintas situaciones hacen que muchas personas empiecen a dar más valor a su propia forma de ver la vida que a las miradas ajenas.

Cómo evitar que las opiniones nos condicionen

Evitar que los juicios de los demás condicionen nuestra forma de actuar no significa dejar de escuchar a los otros, sino aprender a poner límites claros entre lo externo y lo propio. Una de las claves es desarrollar el hábito de preguntarse con honestidad si una decisión responde realmente a lo que uno quiere o si está guiada por el miedo al juicio ajeno.

También es importante aceptar que no siempre se puede agradar a todo el mundo, y que intentar hacerlo suele llevar a decisiones poco coherentes con uno mismo. Rodearse de personas que respeten tu opinión y que no te ataquen por lo que piensas es una de las mejores opciones.

Temas Relacionados

Tercera edadEstudioEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El muro de la demanda inefectiva: el 12% de los españoles intentó comprar una vivienda en el último año y fracasó

El mercado inmobiliario ha batido récords de actividad en los primeros meses de 2026, pero cada vez más ciudadanos se estrellan contra precios inasumibles y una preocupante falta de ahorro que les impide ser propietarios

El muro de la demanda inefectiva: el 12% de los españoles intentó comprar una vivienda en el último año y fracasó

Ingresado en Ibiza un hombre de 49 años tras recibir una “brutal paliza” homófoba en Formentera

El primer parte médico de Urgencias en Formentera registraba lesiones de “consideración”: hematomas, equimosis y heridas en la cabeza, así como la necesidad de tratamiento farmacológico y curas

Ingresado en Ibiza un hombre de 49 años tras recibir una “brutal paliza” homófoba en Formentera

Una de las carreteras más bonitas del mundo y la ruta más deseada por los motoristas: el secreto mejor guardado de Italia

Famosa por sus túneles y vistas al Lago de Garda, cuenta con nuevas experiencias para quienes buscan rutas inolvidables en Europa

Una de las carreteras más bonitas del mundo y la ruta más deseada por los motoristas: el secreto mejor guardado de Italia

Atropello múltiple en Alemania: al menos dos muertos y varios heridos graves en Leipzig tras ser embestidos por un todoterreno

El presunto autor del crimen es un ciudadano alemán de 33 años. La policía ha anunciado en rueda de prensa que los agentes lo interceptaron en su vehículo y lo arrestaron

Atropello múltiple en Alemania: al menos dos muertos y varios heridos graves en Leipzig tras ser embestidos por un todoterreno

La Fiscalía mantiene su petición de 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama

Anticorrupción eleva a definitivas sus conclusiones en el Tribunal Supremo sin introducir cambios en las penas y descarta aplicar a Víctor de Aldama la atenuante muy cualificada por confesión

La Fiscalía mantiene su petición de 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía mantiene su petición de 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama

La Fiscalía mantiene su petición de 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama

Ábalos sostiene que los pagos en efectivo en Ferraz respondían a una “vieja cultura del PSOE” y niega irregularidades en su gestión: “Otra cosa es que se haga bien o mal”

Ábalos acusa al PP de hacer un “uso torticero de la Justicia” mediante la acusación popular: “No se viene aquí a buscar la verdad, sino a hacer oposición al Gobierno”

Estados Unidos señala Gibraltar como un lugar de “futuro conflicto” al compararlo con el estrecho de Ormuz

El Papa León XIV recibe por sorpresa a Albares en vísperas de su viaje a España: “Una gran sintonía de posiciones con respecto a la situación en el mundo”

ECONOMÍA

El muro de la demanda inefectiva: el 12% de los españoles intentó comprar una vivienda en el último año y fracasó

El muro de la demanda inefectiva: el 12% de los españoles intentó comprar una vivienda en el último año y fracasó

“Compra ahora y paga después”: el gasto aplazado se dispara entre los jóvenes para acceder a bienes y servicios sin dinero

Trump refuerza su amenaza de aplicar aranceles del 25% a los vehículos fabricados dentro de la UE: Alemania será el país más perjudicado

La construcción de viviendas se dispara en 2025 y logra su mejor cuarto trimestre en 17 años, con 34.200 pisos iniciados

Contrato indefinido bajo sospecha: las bajas por no superar el periodo de prueba se quintuplican y se convierten en “despidos baratos”

DEPORTES

El día que el Atlético de Madrid eliminó al Arsenal en una semifinal europea: logró el empate en la ida y tumbó a los ingleses en el Metropolitano

El día que el Atlético de Madrid eliminó al Arsenal en una semifinal europea: logró el empate en la ida y tumbó a los ingleses en el Metropolitano

El camino de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma: evita a Sinner, pero podría cruzarse con Zverev en cuartos y con Djokovic en semifinales

Arbeloa elogia a Vinicius y deja un recado a Mbappé tras su viaje a Italia con Ester Expósito: “En su tiempo libre cada uno hace lo que considera oportuno”

Paul Seixas, el niño prodigio del ciclismo francés: debutará en el Tour de Francia con 19 años, pero tiene “objetivos ambiciosos”

El Villarreal hace oficial la destitución de su entrenador Marcelino a final de temporada