Este es el mayor arrepentimiento de las personas cuando llegan a los 70 años, según un estudio

Persona sobrepensando. (Freepik)

El paso del tiempo es uno de los consejeros más sabios que se puede tener. Esto se debe a que la experiencia y el número de vivencias que vamos acumulando con los años nos enseñan diferentes lecciones, lo cual nos ayuda a tomar decisiones con más perspectiva.

Por este motivo, escuchar a las personas mayores puede aportarnos mucho más de lo que pensamos. Sobre esta premisa se basa una recopilación de estudios que ha hecho el medio francés Ouest France, que ha revelado lo que piensa la mayoría de personas que pasan la barrera de los 70 años.

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A partir de este tipo de investigaciones, se puede sacar una cosa en claro: la gente no se suele arrepentir de lo que ha hecho, sino de lo que ha dejado de hacer. Decisiones que pueden parecer insignificantes a priori, como no decir una opinión o evitar ciertos cambios por miedo, son las que más pesan al llegar a la tercera edad.

Lo que en un principio se hace para no disgustar a nadie, termina acumulándose y pesando en la conciencia. En un primer momento no nos damos cuenta, pero con los años esta perspectiva cambia y se empieza a ver de otra forma. En muchos casos, se llega a la conclusión de que gran parte de la vida se ha organizado en función de expectativas ajenas, lo que genera frustración.

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Por qué nos importa tanto la opinión de los demás

Desde el punto de vista psicológico, la necesidad de agradar y encajar con los demás tiene una explicación bastante clara: como seres sociales, tendemos a buscar aceptación para sentirnos seguros dentro del grupo.

A lo largo de las primeras etapas de nuestra vida aprendemos que ser aceptados reduce el conflicto y nos ayuda a evitar el rechazo. Esto provoca que, de forma casi automática, adaptemos nuestro comportamiento a lo que creemos que se espera de nosotros.

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El problema es que esta necesidad puede mantenerse durante toda la vida y llegar a condicionar muchas decisiones importantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa importancia relativa de la opinión ajena empieza a disminuir.

La experiencia, la madurez y el hecho de haber pasado por distintas situaciones hacen que muchas personas empiecen a dar más valor a su propia forma de ver la vida que a las miradas ajenas.

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Cómo evitar que las opiniones nos condicionen

Evitar que los juicios de los demás condicionen nuestra forma de actuar no significa dejar de escuchar a los otros, sino aprender a poner límites claros entre lo externo y lo propio. Una de las claves es desarrollar el hábito de preguntarse con honestidad si una decisión responde realmente a lo que uno quiere o si está guiada por el miedo al juicio ajeno.

También es importante aceptar que no siempre se puede agradar a todo el mundo, y que intentar hacerlo suele llevar a decisiones poco coherentes con uno mismo. Rodearse de personas que respeten tu opinión y que no te ataquen por lo que piensas es una de las mejores opciones.

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