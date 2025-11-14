Cinco alimentos que mejoran la digestión, según una influencer experta en fitness

5 alimentos para mejorar tus digestiones

Cada vez más personas prestan atención a su salud digestiva, un aspecto fundamental para el equilibrio hormonal, la energía diaria y hasta el estado de ánimo.

En este contexto, conocer cuáles son los alimentos que favorecen una digestión ligera y un intestino equilibrado se ha convertido en una prioridad.

Ahora, la experta en bienestar digestivo Andrea Valls ha compartido en un reciente vídeo cuáles son los cinco alimentos que no deberían faltar en la cesta de la compra si queremos mejorar nuestra salud intestinal.

Kéfir: el probiótico natural más completo

Kéfir. (Freepik)

El primer alimento destacado por Valls es el kéfir, al que la influencer describe como un “imprescindible” en cualquier dieta enfocada en la salud digestiva. Se trata de un lácteo fermentado muy rico en probióticos, las conocidas “bacterias buenas” que habitan en el intestino.

El kéfir, ya sea de leche o de agua, ayuda a repoblar la microbiota intestinal, restaurando su equilibrio y fortaleciendo la barrera protectora que evita el crecimiento de microorganismos perjudiciales. Además, su consumo regular se ha vinculado con mejoras en la absorción de nutrientes, una mejor tolerancia a ciertos alimentos y una reducción de la inflamación digestiva.

Valls recuerda que su textura es similar a la de un yogur líquido, lo que facilita su incorporación a desayunos y meriendas.

Plátano verde: el alimento de las bacterias buenas

Plátano verde

Para que las bacterias beneficiosas del intestino puedan crecer y mantenerse activas, necesitan alimento. Por eso, Valls sitúa en segunda posición al plátano verde, una fruta rica en almidón resistente, un tipo de fibra prebiótica.

“Para darle de comer a estos bichitos, tenemos el número dos, que es el plátano verde”, explica la experta. Y añade que este tipo de fibra funciona como “la comidita de nuestras bacterias buenas”.

El plátano verde no solo ayuda a nutrir la microbiota, sino que contribuye a regular el tránsito intestinal y mejorar la sensación de ligereza.

Papaya: la fruta que aporta enzimas digestivas

(directoalpaladar.com)

En tercer lugar aparece la papaya, una fruta tropical conocida por su aporte de papaína, una enzima digestiva que ayuda a descomponer las proteínas y facilita la digestión.

“Es la fruta con más enzimas digestivas naturales”, señala Valls. Gracias a estas enzimas, la papaya reduce la pesadez después de comidas y favorece un proceso digestivo más eficiente.

Jengibre: una bomba antiinflamatoria

Jengibre. (Freepik)

El cuarto alimento recomendado es el jengibre, al que la experta define como una auténtica “bomba antiinflamatoria”. Es reconocido por sus propiedades para aliviar la distensión abdominal, reducir náuseas, mejorar la digestión y estimular los jugos gástricos.

El jengibre puede tomarse en infusión, rallado en ensaladas, añadido a sopas o incorporado a zumos y batidos. Su efecto antiinflamatorio lo convierte en un gran aliado para personas con digestiones pesadas o molestias estomacales recurrentes.

Semillas de chía

Las semillas de chía contienen tantas propiedades que pueden ayudar a bajar de peso. (iStock)

Por último, Valls destaca las semillas de chía. Su aporte de fibra soluble es clave para mejorar el tránsito intestinal, especialmente en casos de estreñimiento.

La experta recuerda un detalle esencial: hay que hidratarlas antes de consumirlas. Al absorber agua forman un gel que recorre el intestino, ayuda a lubricar las heces y favorece un tránsito más suave y regular. Además, este gel produce un efecto saciante y ayuda a estabilizar los niveles de glucosa.

En definitiva, estos cinco alimentos —kéfir, plátano verde, papaya, jengibre y chía hidratada— se convierten en aliados esenciales para quienes buscan mejorar su digestión de forma natural y sostenible. Según Andrea Valls, incorporarlos de manera habitual puede transformar la salud intestinal y, con ello, el bienestar general.