España

Saber sentarse y levantarse sin usar las manos tiene una importancia crucial para la salud, según Harvard: “Es un predictor de mortalidad natural y cardiovascular”

Este tipo de ejercicios trabaja la flexibilidad y el equilibrio, entre otros

Guardar
Un grupo de personas realiza
Un grupo de personas realiza estiramientos de yoga (REUTERS/Hannah Mckay)

Un sencillo ejercicio físico que podría verse casi como un juego ha llamado la atención de los expertos de la Universidad de Harvard por ser un verdadero indicador de la salud futura. Sentarse y levantarse del suelo sin utilizar las manos ni ningún otro tipo de apoyo podría revelar el riesgo de mortalidad en la próxima década.

Un estudio publicado recientemente en la revista European Journal of Preventive Cardiology ha analizado cómo 4.200 personas de entre 46 y 75 años realizaban este ejercicio. Los participantes debían sentarse en el suelo y volver a ponerse de pie sin emplear las manos, las rodillas ni ningún otro tipo de ayuda. La puntuación asignada oscilaba entre uno y diez, siendo diez la máxima calificación.

Según ha explicado Eric L’Italien, fisioterapeuta del Spaulding Rehabilitation Hospital, centro afiliado a Harvard, “la prueba es una buena forma de evaluar tu fuerza, flexibilidad y equilibrio, todos ellos esenciales para mantenerte activo y en buen funcionamiento a medida que envejeces”.

Durante un seguimiento medio de 12 años, los investigadores han observado que el rendimiento en esta prueba se asocia de manera significativa con la probabilidad de fallecimiento, especialmente por causas cardiovasculares. Aquellas personas que obtuvieron una puntuación entre 4,5 y 7 presentaban aproximadamente tres veces más probabilidades de morir que quienes lograron la máxima puntuación de diez. Por su parte, los participantes con una calificación de entre cero y cuatro multiplicaban por seis ese riesgo.

El estudio subraya que la aptitud física no aeróbica, evaluada mediante la prueba SRT (Sit and Rise Test), constituye un predictor relevante de mortalidad natural y cardiovascular en adultos de mediana y avanzada edad. En palabras del propio informe, “la aptitud física no aeróbica, evaluada mediante la prueba SRT, fue un predictor significativo de mortalidad natural y cardiovascular en participantes de 46 a 75 años. La aplicación de la SRT, una herramienta de evaluación sencilla que considera la fuerza/potencia muscular, la flexibilidad, el equilibrio y la composición corporal, podría aportar información clínica y pronóstica relevante a los exámenes rutinarios de individuos sanos y con alguna afección”.

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

La importancia de la fuerza y la coordinación en la salud

Los especialistas de la Universidad de Harvard destacan la importancia de incluir en la rutina semanal ejercicios que desarrollen la fuerza muscular, la estabilidad y la movilidad articular. Según sus recomendaciones, actividades como el yoga, el pilates o el tai chi no solo fortalecen los músculos y mejoran la postura, sino que también contribuyen a mantener el equilibrio, la flexibilidad y la coordinación motora, aspectos esenciales para prevenir caídas y lesiones en la edad adulta. Por otra parte, estas prácticas favorecen la concentración y la relajación mental, lo que las convierte en excelentes herramientas para reducir el estrés y mejorar el bienestar general.

Para quienes deseen probar este ejercicio en casa, la propuesta es sencilla: sin zapatos ni calcetines, sobre una esterilla o alfombra, se recomienda cruzar los brazos en cualquier posición, descender lentamente hasta sentarse completamente en el suelo y, a continuación, intentar levantarse sin apoyos.

Temas Relacionados

YogaFlexibilidadEquilibrioFitness y BienestarFitness y Bienestar EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Así actúan las cuatro fases de la migraña, según un neurólogo: “No es solo un dolor de cabeza”

El especialista realiza un repaso de las señales y secuelas que acompañan a estos episodios: de la irritabilidad a la fatiga posterior

Así actúan las cuatro fases

La CNMV impone una multa de 5 millones de euros a Twitter por permitir publicidad engañosa de servicios financieros en su plataforma X

El supervisor bursátil señala una “infracción continuada muy grave” por la falta de vigilancia sobre si empresas como Quantum IA contraba con la autorización para operar en mercados de inversión

La CNMV impone una multa

Manuel de la Peña, catedrático en longevidad: “Estos tres elementos sencillos son la clave para vivir más años”

El experto asegura que no hacen falta grandes métodos para llegar a vivir hasta 120 años

Manuel de la Peña, catedrático

El homenaje de Pablo Alborán a su hermano más desconocido, Salvador, en ‘El Hormiguero’: “Es el mejor ser humano sobre la tierra”

El cantante malagueño ha visitado el programa presentado por Pablo Motos para presentar su nuevo disco, ‘KM 0′

El homenaje de Pablo Alborán

Si tienes estos síntomas, tu microbiota no está en equilibrio

Especialistas advierten que la hinchazón abdominal, el cansancio tras las comidas y las infecciones recurrentes afectan a la salud general y la calidad de vida

Si tienes estos síntomas, tu
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España tiene uno de los

España tiene uno de los 20 ejércitos más poderosos del mundo, según un ranking internacional: por delante de Ucrania, por detrás de Israel o Alemania

Una familia despide a su empleada de hogar por ausentarse para operarse de apendicitis y ahora debe indemnizarla con 7.000 euros

Un padre pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad y recuperar el uso de la vivienda: la Justicia mantiene la pensión y permite a la madre seguir en la casa hasta 2028

“Me he tenido que mudar”, “me han diagnosticado insomnio crónico”: el ruido de las pistas de pádel de los Salesianos que hacen la vida imposible a unos vecinos de Carabanchel

Este es el experto que ha tasado, uno a uno, los 146.271 dólares americanos en monedas que el Banco de España guarda en su archivo

ECONOMÍA

La CNMV impone una multa

La CNMV impone una multa de 5 millones de euros a Twitter por permitir publicidad engañosa de servicios financieros en su plataforma X

Banco Sabadell marca récord de beneficios hasta septiembre tras la opa fallida de BBVA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 13 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España este 13 de noviembre

Cuántos euros me dan por un dólar este 13 de noviembre

DEPORTES

Diez años de la tragedia

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”