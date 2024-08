Científicos encuentran un factor clave en las personas que viven más años: ser flexibles nos aleja una muerte prematura

Una mujer practicando ejercicios de flexibilidad (Freepik)

¿Y si una de las claves de nuestra esperanza de vida se encuentra en cómo de flexibles somos? Esa es la teoría que plantean los investigadores de la Clínica de Medicina del Ejercicio-CLINIMEX de Río de Janeiro (Brasil) y cuyo estudio han publicado recientemente en la Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. Los hallazgos sugieren que una mayor flexibilidad en la mediana edad está asociada a menos probabilidades de fallecer los doce años siguientes, aproximadamente.

El estudio ha evaluado la flexibilidad de 3.139 mujeres y hombres brasileños de mediana edad para llegar a una conclusión: la reducción de la flexibilidad está relacionada con una menor supervivencia. Según el doctor Claudio Gil Araújo, director de investigación de la Clínica de Medicina del Ejercicio-CLINIMEX en Río de Janeiro, los resultados no sorprendieron al equipo: “Encontramos lo que esperábamos”.

Para medir la flexibilidad de los participantes del estudio, utilizaron Flexindex, un sistema de puntuación basado en el rango de movimiento en 20 movimientos en siete articulaciones, con una puntuación mínima de 0 y una puntuación máxima de 80. Entre los participantes se produjeron 302 muertes durante el seguimiento de casi 13 años, siendo las enfermedades cardiovasculares y el cáncer las causas subyacentes más comunes en estos fallecimientos tanto en hombres como en mujeres.

“La probabilidad de muerte durante casi 13 años de seguimiento fue cercana al 1% cuando las puntuaciones del Flexindex superaban los 49 para los hombres y los 56 para las mujeres”, ha expresado el doctor Araújo a Medscape Medical News. “Por otro lado, para los hombres y las mujeres ubicados en el 10 por ciento inferior de las puntuaciones del Flexindex, las tasas de mortalidad fueron, respectivamente, del 26,9% y el 18,2%”.

Un grupo de personas realiza estiramientos de yoga (REUTERS/Hannah Mckay)

Algunas limitaciones del estudio

Este es probablemente el primer estudio en centrarse en la relación entre los niveles de flexibilidad corporal y la mortalidad. Sin embargo, el análisis observacional no pudo establecer una causalidad y, por lo tanto, no pudieron demostrar un mecanismo definitivo para explicar por qué las personas poco flexibles eran más propensas a sufrir una muerte prematura.

Por otra parte, los científicos destacaron algunas limitaciones a tener en cuenta de su investigación, como que todos los participantes eran personas blancas y bien posicionadas económicamente. Además, no se tuvieron en cuenta otras variables como la dieta o la actividad. Quizás la menor flexibilidad podría ser consecuencia de unos hábitos de vida poco saludables que suponían un factor de riesgo causal de mortalidad.

“Las personas que no son flexibles probablemente tengan otros problemas de salud que limitan su movilidad y quienes son muy flexibles son genéticamente diferentes de las personas inflexibles o están haciendo algo para mantener o aumentar su flexibilidad a un nivel alto. No saber cuán activas o inactivas eran las personas al inicio del estudio cuando se evaluó la flexibilidad o durante la duración del estudio limita la certeza que podemos tener de que la flexibilidad sea la causa de la mortalidad”, ha expresado el doctor Jonathan Bonnet, del Stanford Center on Longevity Lifestyle Medicine en California (Estados Unidos).

¿Puedes estar 10 segundos de pie sobre una pierna?

El doctor Araújo y su equipo llevan años estudiando la flexibilidad y su papel en nuestra salud. Un primer estudio demostró que la capacidad de levantarse desde una posición sentada en el suelo es un fuerte predictor de longevidad, mientras que un segundo reveló que la incapacidad de permanecer de pie durante diez segundos sobre una pierna estaba relacionado con un mayor riesgo de muerte a lo largo de siete años.