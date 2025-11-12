Si vas a comer un plato de pasta, esto es lo que debes hacer para evitar un pico de azúcar y que no te dé sueño, según una nutricionista

Un nuevo estudio demuestra que comer pasta genera felicidad (Adobe Stock)

Sentirse somnoliento tras consumir un plato abundante de pasta es una experiencia que muchas personas han compartido en los últimos tiempos. La nutricionista Blanca Martín ha abordado este fenómeno en uno de sus vídeos divulgativos en redes sociales, donde ha conseguido captar la atención de cientos de miles de usuarios.

En su publicación, Martín ha explicado las causas de este cansancio posprandial y ha ofrecido recomendaciones prácticas para evitarlo. La experta ha señalado que, si tras una comida rica en carbohidratos se experimenta fatiga o somnolencia, es probable que se trate de una hipoglucemia reactiva, según ha detallado en sus redes sociales.

El creciente interés por la alimentación saludable ha llevado a que cada vez más personas busquen información fiable sobre nutrición. Sin embargo, la proliferación de productos ultraprocesados y la falta de tiempo dificultan la adopción de hábitos alimentarios adecuados. En este contexto, profesionales como Blanca Martín han ganado popularidad en plataformas digitales, donde comparten contenido educativo para acercar los conocimientos de la nutrición clínica digestiva a un público amplio. Martín, además de ejercer en su consulta privada, dedica parte de su tiempo a resolver dudas frecuentes sobre alimentación a través de vídeos divulgativos.

La nutricionista ha profundizado en el mecanismo que provoca la somnolencia tras ingerir platos ricos en carbohidratos, como la pasta. Según ha explicado, el consumo de alimentos con un alto índice glucémico genera un pico de glucosa en sangre, lo que induce al organismo a liberar insulina en grandes cantidades. Este proceso, ha indicado Martín en su vídeo, puede desembocar en una bajada brusca de azúcar en sangre, es decir, en una hipoglucemia reactiva.

Soluciones para evitar la somnolencia tras las comidas

Para contrarrestar este efecto, Blanca Martín ha propuesto una estrategia sencilla: consumir una ensalada verde o una ración de verdura antes de los platos ricos en carbohidratos. La experta ha argumentado que la fibra presente en las verduras contribuye a ralentizar la absorción de glucosa, lo que ayuda a reducir los picos y a mantener la energía estable durante más tiempo. Además, ha añadido que este cambio en el orden de los alimentos puede aumentar la sensación de saciedad.

Martín ha compartido un consejo adicional en su vídeo: “Puedes incluir un aliño en las verduras de vinagre de manzana sin filtrar para potenciar ese efecto”. De este modo, la nutricionista ha ofrecido recomendaciones prácticas para quienes buscan mejorar su bienestar tras las comidas, según ha expuesto en sus publicaciones en redes sociales.

Cabe recalcar la importancia de adoptar una visión global de la alimentación, más allá de los efectos inmediatos de una comida concreta. Según Martín, mantener una dieta equilibrada, con presencia adecuada de proteínas, grasas saludables y fibra, contribuye no solo a evitar la somnolencia posprandial, sino también a mejorar la salud metabólica a largo plazo. La nutricionista insiste en que pequeños cambios en los hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia en el nivel de energía y bienestar general, reforzando así la idea de que comer de forma consciente es clave para cuidar tanto el cuerpo como la mente.