Cuál es el precio de la luz en España para este viernes

La tarifa del servicio de la luz cambia diariamente (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España varían constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en España para este viernes 24 de abril, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Precio del servicio eléctrico

Día: 24 de abril

Precio promedio: 72.69 euros por megavatio hora

Precio máximo: 111.52 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 15.25 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este viernes 24 de abril, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 84.17 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 82.91 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 81.78 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 81.72 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 82.02 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 84.47 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 98.07 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 105.62 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 100.59 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 86.36 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 75.26 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 42.98 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 21.87 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 19.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 15.27 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 15.25 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 23.71 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 50.02 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 82.28 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 97.73 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 107.94 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 111.52 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 102.02 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 92.04 euros por megavatio hora.