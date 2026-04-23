Manuel Filiberto de Saboya se divorcia de Clotilde Courau tras 23 años para recuperar su relación con Adriana Abascal: “He construido un vínculo auténtico”

Adriana Abascal y el príncipe Manuel Filiberto de Saboya (Europa Press)

Manuel Filiberto de Saboya ha anunciado que ha iniciado los trámites legales para divorciarse de Clotilde Courau, abriendo así una nueva etapa en su vínculo con Adriana Abascal, con quien mantiene una relación desde hace varios meses. La decisión se ha conocido apenas una semana después de que el príncipe y la empresaria mexicana fuesen vistos juntos en París, alimentando las especulaciones sobre la relación del nieto del último rey de Italia.

La noticia se ha difundido a través de la revista italiana Oggi, que recoge de forma detallada las palabras del propio Manuel Filiberto sobre el proceso y las razones que le han llevado a dar este paso. Tras un matrimonio que ha durado 23 años, y después de cinco años de separación efectiva, Manuel Filiberto de Saboya ha confirmado el inicio del proceso legal que formalizará su divorcio de Clotilde Courau, madre de sus hijas, las princesas Victoria y Luisa.

El príncipe ha reconocido en declaraciones a Oggi que el motivo que le ha impulsado a iniciar el divorcio está vinculado tanto a su nueva relación estable con Adriana Abascal, que tuvo que dejar por mantener su matrimonio, como a sus “valores personales y cristianos”: “Hoy contemplo el presente con equilibrio y serenidad. Desde hace varios meses, mantengo una relación con Adriana Abascal, con quien he construido un vínculo sólido y auténtico”.

Manuel Filiberto de Saboya se divorcia de Clotilde Courau (REUTERS)

La separación de Manuel Filiberto de Saboya y Clotilde Courau

Ha insistido sobre la ruptura previa con Courau, con quien contrajo matrimonio en Roma en 2003: “Nuestra separación, que tuvo lugar hace cinco años, siempre se ha manejado con respeto mutuo, discreción y sentido de la responsabilidad. A lo largo de los años, hemos optado conscientemente por mantener nuestra vida privada alejada de la atención pública, con el objetivo principal de garantizar a nuestras hijas un entorno familiar pacífico, estable y protegido donde puedan crecer libres de presiones externas”.

En relación a su papel institucional, Filiberto ha afirmado que continuará como jefe de la Casa Real italiana y seguirá involucrado en actividades benéficas, subrayando además la importancia del apoyo de Abascal: “Me siento feliz y orgulloso de tener a mi lado a alguien que me brinda un apoyo tan importante, Adriana”.

Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya, en imagen de archivo (Europa Press)

La relación de Manuel Filiberto y Adriana Abascal

La aparición conjunta de Manuel Filiberto y Adriana Abascal en París para asistir a la feria de diseño PAD París en el Jardín de las Tullerías hace escasos días fue interpretada como que habían retomado la relación. Diversas fuentes cercanas a la empresaria y modelo mexicana han apuntado previamente a la importancia que tiene para Abascal la regularización de la situación marital de Filiberto, a fin de mantener una relación acorde con sus valores y creencias.

De hecho, hace cuatro meses, cuando ambos se distanciaron temporalmente, la revista ¡Hola! recogió los motivos del entorno de Abascal: “No quiere ser la amante ni prestarse a cometer adulterio. Es una mujer que va a la iglesia y, para una persona tan creyente, no ha sido fácil lidiar con esto”. Ahora, Abascal ha confirmado al medio Point de Vue que los términos publicados por la revista italiana sobre el divorcio son fieles a la realidad actual de la pareja.

El Rey Felipe VI ha defendido desde Roma que la relación entre España e Italia "puede ser aún más intensa y fructífera" dada la "profunda amistad" que existe entre los dos países y que se ha mantenido "más allá de intereses coyunturales". (Fuente: Casa Real)

El divorcio de Manuel Filiberto de Saboya

La decisión de formalizar el divorcio marca el cierre de una larga etapa. Clotilde Courau, actriz francesa con una carrera consolidada antes de convertirse en princesa, ha mostrado una actitud de respeto hacia la privacidad familiar. En declaraciones a comienzos de abril de 2026 al periódico suizo 24 Heures dijo: “No me arrepiento de nada y no me arrepiento de haberme casado con un hombre al que amaba”.

Además, relató cómo la entrada en la familia real supuso un parón en su trayectoria artística: “Ya no recibía más propuestas”, explicó al medio suizo. Pese a ello, mantenía la convicción de que cada experiencia le ha aportado aprendizajes, asegurando: “Aplico la filosofía del poeta Christian Bobin, que dice que cada acontecimiento en la vida es un regalo del cielo”.