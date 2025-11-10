España

Isabel Viña, médica, explica las tres formas de hacer la pasta de manera más saludable: “Cocina al dente”

La divulgadora recomienda en su canal de TikTok cocinar la pasta al dente, refrigerarla antes de consumirla e incluir verduras en la receta para que esta sea más sana

Guardar
La cocción de la pasta
La cocción de la pasta al dente es fundamental para una buena digestión. / Freepick

La pasta representa un mosaico de culturas que han trascendido fronteras y tiempos desde que se encontraron evidencias de fideos en China hace más de 4.000 años. Condimentos y recetas se multiplican a lo largo y ancho del globo desde entonces: en caldo, gratinadas, con aceite, sin sal, etc. Incluso hay un día mundial en su honor, el 25 de octubre, que evoca al alimento básico por excelencia que no puede faltar en el paladar de cualquier persona, al menos, una vez en la vida.

Sin embargo, pese a la presencia extendida de la pasta, hay diferentes trucos y maneras de preparación que no siempre quedan claras. Por eso, la divulgadora médica Isabel Viña aborda en su canal de TikTok diversas fórmulas para una buena salud. Entre estas recomendaciones, se encuentra la preparación de un plato de pasta con tres sencillos pasos: al dente, refrigerada y con verduras

Tres sencillos trucos para cocinar la pasta en casa

El primero de estos trucos es cocinar la pasta al dente, en referencia a cuando este alimento está firme al morderlo. “El hecho de que la pasta se quede un poquito más durita hace que la estructura del almidón sea mucho más compleja de digerir, que no absorbamos todo y además, que la cantidad de carbohidratos que absorbamos se haga de manera mucho más lenta”, explicó Viña durante una publicación en su canal de TikTok.

Viña recomendó, además, que la cocción al dente de la pasta ayuda a lo que “sería como tomar pasta integral sin ser integral”, puesto que la textura menos blanda transforma la manera en la que el organismo procesa los carbohidratos. Además, subrayó en su aparición que “la cantidad de carbohidratos que absorbamos se hace de manera mucho más lenta”, una afirmación que refuerza el argumento a favor de la pasta al dente como opción más saludable.

Como segundo truco, sugirió refrigerar la pasta cocida entre diez y doce horas para que se forme el llamado almidón resistente tipo tres. Según Viña, este tipo de almidón, que aparece al enfriar el alimento, “actúa como fibra, no se absorbe por completo, tiene efecto prebiótico y además eleva la glucosa mucho más lentamente, proporcionándonos energía de manera mucho más sostenida”. Este proceso convierte la pasta en un alimento con efectos metabólicos diferenciados, por lo que sugiere prepararla con antelación y guardarla en la nevera antes de consumirla.

Como tercer consejo, la divulgadora propuso incorporar verduras dentro del plato de pasta: “Si puedes, incorpora una fuente de verduras, tomate, berenjena, alcachofas, brócoli... Porque la fibra también enlentece mucho la absorción de carbohidratos”. Añadir estos ingredientes mejora el perfil nutricional, reitera la divulgadora, y modula la gráfica de absorción de azúcares.

Esta ensalada de pasta, con ingredientes sabrosos que combinan a la perfección, puede salvarte el verano

Finalmente, Isabel Viña ofreció una recomendación adicional en su vídeo para quienes buscan variar la pasta tradicional: “La cuarta es que, si puedes, intente sustituir la pasta de trigo normal por pastas de pseudo cereales, pasta de quinoa, de trigo sarraceno, que no tienen gluten o incluso pasta de lenteja roja que tiene extra de proteínas”. Estas alternativas, dijo, aumentan el aporte de proteínas y pueden ser adecuadas para personas con restricciones al gluten. “Pasta de quinoa, trigo sarraceno o lenteja roja pueden aportar beneficios extra sobre la pasta común”, concluyó Viña en su publicación para su comunidad en TikTok.

Temas Relacionados

PastaCocina ItalianaVerdurasRecetas SaludablesTikTokTikTok EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de noviembre

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España:

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 10 noviembre

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo

“El juego de la pelota es peligroso para los perros”: un adiestrador canino explica los motivos

Jaime Vidal asegura que este hábito que forma parte del día a día de muchos canes puede provocar obsesión, estrés y daños en las placas de crecimiento óseo

“El juego de la pelota

El truco para que la ropa salga más suave y limpia de la lavadora: solo necesitas una pelota de tenis

La clave está en la estructura flexible y rugosa de las pelotas que, al moverse dentro del tambor de la lavadora, airean el contenido y mejoran la circulación de la ropa

El truco para que la

La mejor manera de guardar los tuppers para que dejen de estar desorganizados

Los organizadores modulares han llegado para quedarse como una tendencia que permite tener una cocina ordenada sin descuidar la estética donde se ubican

La mejor manera de guardar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil identifica a

La Guardia Civil identifica a una joven de 24 años desaparecida en 1995 como la víctima del “crimen de los Reyes” gracias a las nuevas técnicas de ADN

Las claves de la primera semana del juicio contra el fiscal general: una fiscalía enfrentada, el “suicidio” de González Amador y el secreto profesional de los periodistas

El relevo de Mazón en la Comunidad Valenciana expone la fragilidad del bloque PP-Vox: una alianza sostenida más por la aritmética que por la afinidad

Los españoles no quieren ser soldados: “Es un dato muy preocupante”

Condenan a una empresa por despedir a un trabajador con estrés que tras discutir con su jefe le dijo “me voy” y se fue a su médico a cogerse la baja

ECONOMÍA

Precio del oro en España:

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 10 noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 10 de noviembre

Cotización del euro frente al dólar hoy 10 de noviembre

El gran mito de la cuota de los autónomos: la mayoría paga menos de lo que debería y pone en riesgo su futura pensión

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”