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Elisa Mouliaá podría ser detenida: planta al juez por tercera vez y agrava su situación procesal en la querella de Errejón por presuntas calumnias

La actriz vuelve a ausentarse del juzgado tras dos aplazamientos previos y deja ahora en manos del magistrado la decisión sobre posibles medidas coercitivas

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La actriz Elisa Mouliaá en un vehículo tras declarar en los juzgados de Plaza de Castilla (Eduardo Parra / Europa Press)
La actriz Elisa Mouliaá en un vehículo tras declarar en los juzgados de Plaza de Castilla (Eduardo Parra / Europa Press)

Elisa Mouliaá ha vuelto a ausentarse de una cita clave con la Justicia. La actriz no ha acudido este lunes al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde estaba citada para declarar como investigada en la causa por presuntas calumnias que le interpuso Íñigo Errejón después de que ella le acusara públicamente de haber extorsionado a varios testigos relacionados con otro procedimiento judicial.

La incomparecencia no era inesperada. La propia Mouliaá había anunciado días antes que no estaría en España porque se encuentra desarrollando un proyecto profesional internacional que la mantiene desplazada “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”, lugares donde, según aseguró, las comunicaciones son limitadas o incluso inexistentes.

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Sin embargo, la ausencia adquiere una relevancia especial porque llega después de que el juez instructor, Arturo Zamarriego, le advirtiera expresamente de las consecuencias que podría tener no presentarse. En la citación remitida a la actriz se le comunicó que, si no comparecía, podría acordarse su detención y traslado a sede judicial, además de valorar si su conducta encaja en un posible delito de desobediencia a la autoridad.

La de este lunes era, además, la tercera oportunidad que tenía el magistrado para tomar declaración a Mouliaá en una causa que se ha convertido en una prolongación judicial del enfrentamiento que mantiene con el exdirigente de Sumar.

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Una declaración pendiente desde hace meses

El origen de este procedimiento se encuentra en varias manifestaciones realizadas por la actriz sobre la actuación de Errejón durante la investigación por la presunta agresión sexual denunciada por ella misma. Mouliaá afirmó públicamente que el exdiputado habría extorsionado o presionado a dos testigos vinculados a esa causa. Errejón respondió llevando el asunto a los tribunales al considerar que esas acusaciones eran falsas y atentaban contra su honor.

Elisa Mouliaá
La actriz Elisa Mouliaá en los Juzgados de Plaza de Castilla tras comparecer por el caso Errejón. (Antonio Gutiérrez/Europa Press)

Antes de presentar la querella, su defensa intentó un acto de conciliación en el que reclamaba una rectificación y una indemnización de 10.000 euros. La actriz rechazó ese acuerdo y el conflicto acabó desembocando en la apertura de este procedimiento penal.

Desde entonces, el juzgado ha intentado en varias ocasiones escuchar la versión de Mouliaá. Ninguna de ellas ha llegado a producirse. En una de las anteriores citaciones, la actriz alegó una baja médica derivada de un cuadro de ansiedad y estrés. Aquella explicación llevó al juez a ordenar una evaluación forense para determinar si realmente se encontraba en condiciones de declarar.

Precisamente este lunes, su abogada, Yurena Carrillo, acudió a Plaza de Castilla para solicitar una copia de ese informe médico. Según explicó a los medios, el documento respaldaría la situación que atravesaba entonces su cliente. “Hemos solicitado el informe médico, coincide con lo que ella dijo en la citación anterior, es confirmatorio de lo que manifestó, le dieron la razón en que tenía una situación puntual desbordante de estrés”, aseguró la letrada.

La defensa insiste en que quiso declarar

Aunque Mouliaá no compareció, su representación legal trató de trasladar la idea de que la actriz no pretendía eludir la acción de la Justicia. Carrillo sostuvo que habían solicitado formalmente al juzgado que se le permitiera declarar por videoconferencia debido a su situación profesional y a la imposibilidad de regresar a España para esta fecha. Según relató, esa petición no obtuvo respuesta por parte del instructor. “No lo ha considerado”, lamentó la abogada.

La letrada fue un paso más allá al asegurar que su cliente intentó conectarse para intervenir telemáticamente, aunque las condiciones técnicas habrían frustrado esa posibilidad. “No sabemos si hubiera funcionado o no, ella ha intentado conectar y no tenía cobertura; pero lo que no se intenta, no se consigue”, afirmó.

Mouliaá rechaza negociar, asegura tener pruebas (vídeos y audios), y defiende que actúa para buscar justicia tras experiencia traumática

La explicación enlaza con el mensaje que la propia actriz difundió el pasado viernes en redes sociales. En él aseguraba encontrarse trabajando bajo un contrato profesional internacional vigente desde el 8 de junio y que se prolongará hasta finales de verano. Según explicó entonces, ese compromiso laboral la mantiene desplazada entre Emiratos Árabes Unidos y diversas zonas del mar Rojo, algunas de ellas con escasa o nula cobertura de comunicaciones.

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