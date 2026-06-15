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La UCO descubre dos facturas de 53.000 euros del abogado Jacobo Teijelo al PSOE que no figuran en la documentación entregada por Ferraz

Los investigadores sitúan al abogado de Santos Cerdán en la estrategia jurídica diseñada para intentar extender nulidades a causas de interés para el PSOE y el Gobierno

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El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, junto a su abogado, Jacobo Teijelo, a su salida de la prisión de Soto del Real (EFE/ Rodrigo Jiménez)
El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, junto a su abogado, Jacobo Teijelo, a su salida de la prisión de Soto del Real (EFE/ Rodrigo Jiménez)

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha localizado dos facturas emitidas por Jacobo Teijelo, abogado del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al PSOE por un importe conjunto de 53.000 euros. Estos dos recibos no aparecieron entre la documentación facilitada por Ferraz el pasado 27 de mayo, cuando la UCO entró en la sede del PSOE para requerir información de los presuntos pagos a Leire Díez.

El informe de 107 folios, al que ha tenido acceso Infobae, es parte de la investigación judicial que investiga la trama relacionada con la estrategia dirigida a influir en procedimientos judiciales relacionados con el PSOE y varios miembros del Gobierno, entre ellos el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

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Por todo ello, según la Guardia Civil, Teijelo se integró en la trama a raíz de su actuación en el caso de hidrocarburos y fue contratado a petición de Cerdán. Él habría emitido, al menos, otras tres facturas por “un importe conjunto de 125.000 euros” (sin IVA) que sí fueron abonadas por el PSOE y respaldadas por una nota de encargo profesional, firmada por Ana María Fuentes Pacheco, directora gerente de PSOE. Sin embargo, como apuntan los investigadores la iniciativa de contratar el servicio del abogado fue de Santos Cerdán, quien “también habría asumido la supervisión y control de la prestación efectiva de los servicios”.

Anticorrupción contra la militante socialista Leire Díez, así como contra el abogado Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset, por la presunta comisión de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y grupo u organización criminal. (Fuente: Congreso, PP y Europa Press)

“Igualmente, en el Drive de Leire se halló un documento que parecía corresponderse con una nota de encargo profesional mediante la cual, el PSOE, representando por Ana María Fuentes Pacheco y Teijelo, ampararían tales pagos”, recoge la UCO.

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Las dos facturas que no figuran entre la documentación del PSOE

Según recoge el informe de la UCO, el 28 de mayo de 2026 Teijelo remitió por correo electrónico las facturas 43/2025 y 53/2025, fechadas el 10 de abril y el 23 de mayo de 2025, respectivamente. Ambas corresponden a honorarios por servicios jurídicos prestados al PSOE y tienen un importe de 26.500 euros cada una, lo que eleva su valor conjunto a 53.000 euros.

Sin embargo, la Guardia Civil destaca que estos documentos no figuran entre la documentación que el PSOE entregó durante los requerimientos. Además, precisan que el concepto de ambas facturas apunta a la continuidad de los servicios jurídicos prestados por Teijelo en virtud de la misma nota de encargo profesional que amparaba los pagos anteriores. “El concepto de las facturas apuntaría a la continuación de la prestación de servicios jurídicos en el marco de la nota de encargo. No obstante, como se ha indicado, tales facturas, a diferencia de las anteriores, no se encontrarían recogidas en la contabilidad aportada por el PSOE”, detallan.

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