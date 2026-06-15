Los datos no mienten: monólogo absoluto de España pero con sorpresas de Cabo Verde en el debut del Mundial 2026

Vozinha. (REUTERS/Bernadett Szabo)

Llegaba el día D. España debutaba en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde; la teórica cenicienta del grupo. Y es teórica porque los primeros 45 minutos, los “tiburones azules” fueron de seriedad, trabajo y eficacia defensiva culminada con tres auténticos paradones de Vozinha.

España no encontraba las fisuras a una línea de cinco y otra de cuatro por delante que habían propuesto los caboverdianos. A eso se suma las ideas claras de los que hoy jugaban de visitantes: robar y salir. Bien es cierto que también los cuatro de atrás de La Roja: Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte y Cucurella, hicieron bien su trabajo. No hubo ningún tiro a puerta. Unai Simón era un espectador más.

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Sin embargo, pasaban los minutos sin que España fuera capaz de imponerse en el marcador. No fue hasta después de la pausa de hidratación que llegaron las ocasiones. La primera de Ferran después de una jugada colectiva por la parte izquierda en la que Cucurella volvía a poner el balón al corazón del área. Allí apareció el ‘tiburón’, que se topó con la gran intervención de Vozinha, que tendría más trabajo después de que el rechace lo rematara Oyarzabal. De abajo a arriba y situación solventada. Cabe recordar que tiene 40 años.

La segunda fue prácticamente similar. Mismos protagonistas y mismo final. Jugada que partía desde la izquierda con Marc Cucurella ganando línea de fondo. Centro raso que se paseó por el área caboverdiana sin que nadie rematara o despejara y allí, como un imán, apareció Ferrán. No obstante, Vozinha se vistió de gato y lo que parecía gol insalvable se convirtió en una de las paradas del partido.

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Y acto seguido, en el córner que derivó la jugada anterior, se elevó Laporte por encima de todos. Pero, como venía siendo ya costumbre, llegó, in extremis, el portero. Otro paradón. Así nos íbamos al descanso. Un auténtico monólogo de España. Entre tanto, alguna jugada fugaz de los caboverdianos que se desbarata en la frontal y dos disparos, uno desde el medio del campo y otro muy desviado que no ponía en problemas a Unai Simón.

En la primera parte, España acabó con un 70% de posesión, pero el 52% de los duelos ganados. En contraste, el 76% de los duelos aéreos fueron para La Roja, sin eficacia, ya que los centros los interceptaba Vozinha (8), el mejor del primer tiempo. También hubo 5 córners por ninguno de Cabo Verde, que solo ganaba a España en fueras de juego (tres por dos). 12 ocasiones de gol.

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