Begoña Gómez llega de incógnito a los juzgados de Plaza de Castilla: se enfrenta a la retirada de pasaporte y a la apertura de juicio oral

Imágenes de la llegada de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, para su citación ante el juez Juan Carlos Peinado.

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este lunes a los juzgados de Plaza de Castilla para asistir a una audiencia decisiva en la causa judicial en la que está procesada por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida. La comparecencia, convocada por el juez Juan Carlos Peinado, supone el último trámite de la fase de instrucción antes de que se decida si el procedimiento sigue adelante hacia juicio oral.

La esposa del jefe del Ejecutivo ha accedido a las dependencias judiciales a las 18.20 horas a través del garaje del complejo madrileño, una medida ya adoptada en anteriores ocasiones para evitar su entrada por los accesos habituales. Vestida de negro, como en sus comparecencias previas ante el magistrado, Gómez ha entrado directamente en el Juzgado de Instrucción número 41, donde se celebra una vista llamada a marcar el futuro inmediato de una de las investigaciones con mayor repercusión política de los últimos años.

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La cita llega después de más de dos años de diligencias y representa un paso relevante dentro de un procedimiento que ha mantenido un constante pulso entre acusaciones, defensas y Fiscalía. También supone la quinta vez que Begoña Gómez comparece ante el juez Peinado desde que la investigación se abrió en abril de 2024.

Junto a ella han sido citados Cristina Álvarez, asesora de Gómez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos procesados en la causa. Ambos han accedido a los juzgados por sus propios medios, a diferencia de la esposa del presidente, cuya entrada se ha producido por el garaje tras una nueva petición formulada por Presidencia del Gobierno y aceptada por la decana de los juzgados de Plaza de Castilla.

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La resolución aprobada para esta jornada es similar a las dictadas durante anteriores comparecencias de Gómez. Además del acceso reservado, contempla restricciones en la planta donde se encuentra el juzgado para facilitar el desarrollo de la actividad judicial y reforzar las medidas de seguridad.

Una audiencia previa antes de decidir el futuro de la causa

La vista convocada para este lunes tiene carácter preliminar y forma parte de los trámites habituales previos a una eventual apertura de juicio oral. En ella participan los tres procesados junto a sus respectivos abogados, representantes de la Fiscalía, las acusaciones populares personadas en el procedimiento y la Universidad Complutense de Madrid, que ejerce la acusación particular al considerarse perjudicada por algunos de los hechos investigados.

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El objetivo de esta audiencia es dar por concluida formalmente la instrucción y permitir que las partes expongan sus posiciones antes de que la causa sea remitida a la Audiencia Provincial de Madrid. Será ese órgano el que deba pronunciarse sobre si los hechos investigados justifican la celebración de un juicio.

Durante la sesión, las acusaciones y las defensas tienen la oportunidad de reiterar sus argumentos y plantear las cuestiones procesales que consideren oportunas. Los investigados, por su parte, pueden intervenir si así lo desean, aunque no están obligados a hacerlo.

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El vehículo que traslada a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla (Diego Radamés / Europa Press)

La comparecencia se celebra además después de que el juez Peinado ordenara la presencia personal de los tres procesados. En la resolución por la que les citó, el magistrado argumentó que las penas que podrían derivarse de los delitos investigados justificaban su asistencia física al juzgado, ante el riesgo de que pudieran intentar sustraerse a la acción de la Justicia. Incluso advirtió de la posibilidad de que fueran conducidos por la fuerza pública en caso de no acudir.

Las acusaciones pedirán medidas cautelares

Uno de los aspectos más relevantes de la jornada es la intención de las acusaciones populares de solicitar medidas cautelares para los tres procesados. A su llegada a Plaza de Castilla, el abogado Javier María Pérez-Roldán, representante de Hazte Oír y coordinador de la acusación popular unificada, ha adelantado que pedirá al juez la retirada del pasaporte de Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés, así como la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado cada quince días.

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Según ha explicado, las acusaciones consideran que existe riesgo de fuga y entienden que deben adoptarse medidas destinadas a garantizar la presencia de los investigados durante el desarrollo del procedimiento. No obstante, ha precisado que no solicitarán prisión provisional para ninguno de ellos.

La petición llega en un momento procesal especialmente relevante, ya que la causa se encuentra a las puertas de una posible apertura de juicio oral. Las acusaciones populares sostienen que existen indicios suficientes para llevar a los tres procesados al banquillo y mantienen elevadas peticiones de condena.

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En concreto, reclaman hasta 24 años de prisión para Begoña Gómez por los delitos que le atribuyen. Para Cristina Álvarez solicitan 22 años de cárcel al considerarla cooperadora necesaria en parte de los hechos investigados, mientras que para Juan Carlos Barrabés piden seis años de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Fiscalía y defensa insisten en el archivo

Frente a la postura de las acusaciones, la Fiscalía mantiene que la causa debería archivarse. El Ministerio Público ya se pronunció durante la instrucción en contra de continuar con el procedimiento y ha adelantado que, en caso de que finalmente se abra juicio oral, solicitará la absolución de los tres procesados.

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La asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla. (Matias Chiofalo / Europa Press)

La defensa de Begoña Gómez comparte ese planteamiento. En sus escritos procesales sostiene que los hechos investigados no constituyen delito alguno y reclama la absolución de su representada si la causa sigue adelante. Además, cuestiona la actuación de las acusaciones populares y considera que han actuado con mala fe durante el procedimiento.

Con las posiciones de las partes claramente enfrentadas y la instrucción prácticamente agotada, la audiencia que se celebra este lunes se presenta como uno de los momentos más relevantes de una investigación que encara ya su fase decisiva.

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