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En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

El Tribunal Constitucional admite el recurso del PP y estudiará nueve artículos de la norma aprobada en 2025 por PSC, ERC, Comuns y la CUP

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Cartel de piso en alquiler.
Cartel de piso en alquiler.

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado admitir a trámite el recurso presentado por el grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso contra varios artículos de la ley catalana de vivienda y urbanismo, una norma aprobada en diciembre de 2025 que busca limitar los alquileres de temporada en zonas tensionadas.

La decisión del alto tribunal abre un nuevo frente jurídico y político en torno a una de las regulaciones más controvertidas del ámbito de la vivienda en Cataluña, en un contexto marcado por la tensión entre la necesidad de contener los precios del alquiler y el reparto de competencias entre administraciones.

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El TC ha informado en un comunicado de que analizará si nueve artículos de la norma pueden vulnerar derechos fundamentales o invadir competencias que corresponden al Estado.

La ley fue aprobada en el Parlament con los votos a favor del PSC, Units, ERC, Comuns y la CUP, mientras que recibió el rechazo de Junts, PPC, Vox y Aliança Catalana, reflejando un amplio debate político en torno a la regulación del mercado del alquiler.

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La norma establece que los alquileres destinados a cubrir necesidades de vivienda habitual deben considerarse permanentes, lo que permite aplicar limitaciones de precio en zonas declaradas tensionadas. Además, obliga a justificar que los contratos de temporada tienen un uso estrictamente recreativo o turístico, con el objetivo de evitar fraudes o usos irregulares de este tipo de arrendamientos.

El PP denuncia invasión de competencias estatales

El recurso presentado por el grupo popular sostiene que varios artículos de la ley podrían suponer una invasión de competencias exclusivas del Estado, especialmente en lo relativo a las bases de las obligaciones contractuales y la ordenación de registros e instrumentos públicos.

Los diputados del PP argumentan que la normativa autonómica podría estar alterando el marco legal estatal en materia civil, lo que, a su juicio, vulneraría el reparto constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

El partido también advierte de posibles efectos sobre la seguridad jurídica del mercado inmobiliario, al considerar que la regulación introduce elementos que podrían generar incertidumbre en los contratos de arrendamiento.

Debate sobre autonomía local y derechos fundamentales

El recurso no se limita únicamente al ámbito competencial. El PP también plantea que la ley podría vulnerar los principios de autonomía local recogidos en los artículos 137 y 140 de la Constitución, al afectar a la capacidad de los municipios para gestionar determinadas políticas de vivienda.

Asimismo, los diputados recurren a posibles vulneraciones de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la protección de datos personales, así como los principios de retroactividad y reserva de ley, que consideran afectados por algunos de los artículos impugnados.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

Una norma clave para frenar los alquileres de temporada

La ley catalana de vivienda y urbanismo fue diseñada con el objetivo de regular uno de los fenómenos que más ha crecido en los últimos años en el mercado inmobiliario: los alquileres de temporada, especialmente en grandes ciudades y zonas turísticas.

El legislador autonómico pretende evitar que este tipo de contratos se utilicen como vía para esquivar las limitaciones de precio aplicables a los alquileres de vivienda habitual en áreas tensionadas.

Sin embargo, su aplicación ha generado una fuerte controversia política y jurídica, especialmente por el impacto que puede tener sobre el mercado del alquiler y sobre la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos.

Un conflicto que vuelve al centro del debate sobre la vivienda

La admisión a trámite del recurso por parte del Tribunal Constitucional no implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, pero sí abre la puerta a un análisis detallado de la constitucionalidad de la norma.

El caso se suma a una serie de debates abiertos en distintas comunidades autónomas sobre la regulación del mercado de la vivienda, en un contexto de tensión creciente por el aumento de los precios del alquiler en grandes ciudades.

La resolución del TC será clave para determinar hasta qué punto las comunidades autónomas pueden intervenir en el control de los alquileres de temporada y marcará un precedente relevante en la política de vivienda en España.

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