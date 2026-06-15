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Los mejores memes del debut de la selección española ante Cabo Verde en el Mundial 2026

La selección española no es capaz de pasar del empate en su primer partido en la cita mundialista

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Los mejores memes del España vs Cabo Verde. (Redes sociales / Captura de pantalla)
Los mejores memes del España vs Cabo Verde. (Redes sociales / Captura de pantalla)

La selección española comenzó su camino en el Mundial 2026 con un empate sin goles frente a Cabo Verde, en un encuentro que dejó sensaciones encontradas entre la afición y el cuerpo técnico. El equipo dirigido por Luis de la Fuente llegó al torneo con la expectativa de iniciar con una victoria, consciente de la importancia de sumar tres puntos en el primer partido de la fase de grupos.

El comienzo del partido mostró a una España poco precisa, que tardó en encontrar su mejor versión ante un rival bien organizado y dispuesto a defender en bloque. Cabo Verde apostó por un esquema conservador, con líneas compactas que dificultaron la circulación de balón y limitaron los espacios para los delanteros españoles. Durante la primera mitad, las acciones más peligrosas llegaron de la mano de Ferran Torres, Marc Cucurella y Pedri, pero la falta de acierto y la destacada actuación del portero Vozinha evitaron que el marcador se moviera.

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Con el desarrollo del encuentro, la presión de España aumentó. El equipo buscó variantes ofensivas y mayor presencia en campo rival, aunque las oportunidades claras seguían siendo escasas. La segunda parte trajo consigo la entrada de Lamine Yamal, joven promesa del fútbol español, quien aportó dinamismo y profundidad al ataque. Su participación se tradujo en nuevas llegadas y en un leve cambio de ritmo, pero la defensa de Cabo Verde y, sobre todo, las intervenciones decisivas de Vozinha mantuvieron el empate.

El partido entre España y Cabo Verde en el Mundial 2026 (REUTERS/Bernadett Szabo)
El partido entre España y Cabo Verde en el Mundial 2026 (REUTERS/Bernadett Szabo)

El guardameta caboverdiano se erigió como la gran figura del partido. Logró rechazar cada intento de los atacantes españoles, convirtiéndose en un obstáculo insalvable a lo largo de los noventa minutos. A pesar de los ajustes tácticos y la insistencia en el tramo final, España no encontró el camino al gol. El equipo se volcó en ataque, pero la última línea africana resistió y evitó cualquier alteración en el resultado.

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El empate deja a España y Cabo Verde con un punto tras su primer compromiso en el Mundial 2026. Para el conjunto de Luis de la Fuente, el resultado representa un reto de cara a los siguientes partidos, en los que deberá mejorar su efectividad y encontrar soluciones ante rivales que apuestan por el orden defensivo. El debut, marcado por la falta de contundencia, obliga a replantear aspectos ofensivos y a recuperar la confianza para mantener las aspiraciones dentro del grupo.

El resultado sorprendió a los seguidores de la Selección, quienes esperaban un inicio más sólido y una victoria que reafirmara el papel de favorito de España en la competencia. El próximo partido se perfila como una oportunidad clave para revertir la imagen y sumar puntos vitales en la lucha por la clasificación.

Además, del escenario deportivo, también se vivió el partido a través de las redes sociales. Los memes del partido no tardaron en hacerse virales apuntando a la edad del portero de Cabo Verde y su gran actuación durante el partido, así como la ausencia de gol de España, dado que no consiguieron pasar del empate en su debut.

Los mejores memes del España vs Cabo Verde. (Redes sociales / Captura de pantalla)
Los mejores memes del España vs Cabo Verde. (Redes sociales / Captura de pantalla)
Los mejores memes del España vs Cabo Verde. (Redes sociales / Captura de pantalla)
Los mejores memes del España vs Cabo Verde. (Redes sociales / Captura de pantalla)
Los mejores memes del España vs Cabo Verde. (Redes sociales / Captura de pantalla)
Los mejores memes del España vs Cabo Verde. (Redes sociales / Captura de pantalla)
Los mejores memes del España vs Cabo Verde. (Redes sociales / Captura de pantalla)
Los mejores memes del España vs Cabo Verde. (Redes sociales / Captura de pantalla)
Los mejores memes del España vs Cabo Verde. (Redes sociales / Captura de pantalla)
Los mejores memes del España vs Cabo Verde. (Redes sociales / Captura de pantalla)
Los mejores memes del España vs Cabo Verde. (Redes sociales / Captura de pantalla)
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Los mejores memes del España vs Cabo Verde. (Redes sociales / Captura de pantalla)
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