Galicia quiere crear un fichero pionero de las personas centenarias para comprender cómo viven y “afrontar los retos de la longevidad”

Las manos de una mujer centenaria (Canva)

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha un proyecto sanitario pionero en España para estudiar a fondo uno de los fenómenos demográficos más excepcionales y característicos de su territorio: la extrema longevidad. A través de la creación del primer Registro Gallego de Personas Centenarias (Regace), el Gobierno autonómico busca recopilar información detallada sobre los ciudadanos de personas con cien años o más, con el doble objetivo de comprender los factores que permiten un envejecimiento saludable y, al mismo tiempo, adaptar el sistema sanitario para afrontar los desafíos que presenta esta realidad poblacional.

El contexto sociodemográfico de la comunidad autónoma justifica sobradamente esta ambiciosa iniciativa. Según los datos aportados por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante la presentación oficial del proyecto, en la comunidad viven actualmente cerca de 1.800 personas que han superado la barrera del siglo de vida. Esta cifra es especialmente reveladora, ya que, a pesar de que la población gallega representa apenas un 5,6 % de la española, la región concentra alrededor del 12 % de toda la población centenaria del país.

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Además, la comunidad presenta una esperanza de vida que supera holgadamente la media estatal, situándose en 81,19 años para los hombres y 86,83 años para las mujeres. Ante estos datos, Gómez Caamaño ha destacado que este fenómeno demográfico refleja “una oportunidad única para aprender, investigar y avanzar” y así, “afrontar los retos de la longevidad”. Pero, ¿en qué consiste exactamente este nuevo fichero impulsado por el Gobierno gallego?

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, participa en la presentación del Rexistro Galego de Persoas Centenarias (Regace)

Un registro estrictamente administrativo y confidencial

El Regace, cuya normativa de creación se encuentra actualmente en fase de tramitación y pendiente de su aprobación final, se constituirá como un sistema de información sociodemográfica, clínico-epidemiológica y estadística de ámbito exclusivamente autonómico. Estará gestionado por la Consellería de Sanidade y tendrá una naturaleza estrictamente administrativa y confidencial, garantizando en todo momento la protección de los datos personales de los mayores inscritos y excluyendo su uso público.

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Para nutrir este archivo masivo, se exigirá a todo el personal médico de Galicia —tanto en centros de titularidad pública como privada— la obligación legal de proporcionar los datos de salud de sus pacientes centenarios. El formulario oficial de comunicación diseñado para el Regace exigirá recopilar un historial clínico muy profundo: se registrarán desde aspectos básicos de empadronamiento y nivel de aportación farmacéutica hasta el estado de vacunación del paciente frente a la gripe, el neumococo, el virus sincitial respiratorio (VSR) o el herpes zóster.

Asimismo, se contabilizarán las hospitalizaciones generales y en UCI, y se monitorizará una amplia batería de problemas de salud crónicos altamente prevalentes, incluyendo enfermedades oncológicas, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), demencia, párkinson, artrosis y diabetes. La utilidad de disponer de este grado de detalle es múltiple. Por un lado, la iniciativa se alinea estrechamente con la Estrategia gallega de salud 2030 de la Xunta, que persigue consolidar un modelo sanitario “cada vez más preventivo, personalizado y basado en el conocimiento”.

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“Personalizar la atención y orientar a la investigación sobre la longevidad”

Al identificar con precisión los factores concretos que se asocian al envejecimiento saludable en estas personas, las autoridades de salud pública confían en poder orientar de forma mucho más certera las acciones preventivas y sociosanitarias futuras. “Los datos que ofrecerá el Regace serán fundamentales para planificar mejor los servicios sanitarios, personalizar la atención y orientar a la investigación sobre la longevidad”, ha asegurado el titular de Sanidade, quien estuvo acompañado en la presentación por la directora general de Planificación y Reforma Sanitaria, Sofía López, y la directora general de Salud Pública, Carmen Durán.

El proyecto toma inspiración de iniciativas surgidas en el ámbito estatal, como el Proyecto RENACE promovido por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) para estudiar la longevidad extrema. No obstante, la ambición gallega va un paso más allá al integrar estructuralmente este registro dentro de la Red Gallega de Vigilancia en Salud. Además, el sistema normalizará la información siguiendo pautas homologadas para facilitar la colaboración con instituciones europeas e internacionales.

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Todo ello se llevará a cabo, según subraya el proyecto de orden, sin generar un aumento en el presupuesto del Servicio Gallego de Salud. La Administración sanitaria autonómica ha aclarado que la inclusión de estos datos médicos no requerirá el consentimiento previo de los afectados, amparándose en el cumplimiento de una misión de interés público, en la obligación de garantizar la vigilancia epidemiológica y en la normativa vigente de protección de datos.