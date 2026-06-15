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Los agricultores piden bloquear la entrada masiva de miles de toneladas de ‘aceite fantasma’ tunecino: “Está desplomando los precios”

COAG exige al Gobierno medidas urgentes para frenar la importación de aceite fuera de cuota y posibles prácticas de triangulación en el mercado europeo

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aceite de oliva - INACAL
Una clienta mira la etiqueta de una botella de aceite de oliva en el supermercado. INACAL

La organización agraria COAG ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la activación inmediata de las cláusulas de salvaguardia previstas en el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Túnez, así como en la normativa comunitaria, con el objetivo de frenar la entrada de aceite de oliva al margen de la cuota establecida.

La petición llega en un momento de creciente tensión en el sector, marcado por el “descenso de los precios en origen" y por la preocupación de los productores ante el impacto de las importaciones extracomunitarias.

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En un comunicado, la organización agraria ha advertido de lo que denomina el “aceite fantasma tunecino”, una situación que, según sus datos, estaría distorsionando el mercado europeo.

Cuatro medidas urgentes

En su escrito remitido al Ministerio, COAG detalla cuatro peticiones concretas. La primera y principal es la activación inmediata de las cláusulas de salvaguardia para bloquear la entrada de aceite fuera de cuota cuando se detecten riesgos para el mercado interior.

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La segunda medida solicitada es que el Gobierno español comunique formalmente a la Unión Europea su oposición a la ampliación del contingente arancelario preferencial para el aceite procedente de Túnez. A ello se suma la petición de reforzar los controles aduaneros para evitar operaciones de triangulación a través de terceros países.

Por último, la organización agraria insiste en la necesidad de mejorar la trazabilidad del producto para garantizar el origen real del aceite que llega al mercado europeo.

Según COAG, la situación actual reúne “los requisitos” necesarios para que la Comisión Europea intervenga mediante los mecanismos de salvaguardia ya previstos en la normativa comunitaria.

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Un mercado tensionado por el desplome de precios

El principal argumento de la organización es el impacto que estas importaciones estarían teniendo en el mercado interior. COAG denuncia un “desplome de precios en origen” que afecta directamente a los productores españoles, especialmente en un contexto en el que el aceite de oliva ha sido uno de los alimentos más sensibles a la volatilidad de los mercados agrícolas en los últimos años.

La organización sostiene que la entrada masiva de aceite extracomunitario, especialmente fuera de los cauces habituales, estaría contribuyendo a presionar a la baja las cotizaciones en origen, dificultando la rentabilidad de las explotaciones olivareras.

Además, advierte de la falta de transparencia en la trazabilidad del producto, lo que dificultaría conocer con precisión el recorrido del aceite desde su origen hasta su llegada al consumidor final.

Más de 80.000 toneladas bajo sospecha

COAG ha puesto el foco en las cifras de importación registradas en 2025. Según datos del portal de transparencia citados por la organización, más de 80.000 toneladas de aceite de oliva procedente de Túnez habrían entrado oficialmente en España durante el año.

Sin embargo, la organización asegura que solo 14.500 toneladas habrían llegado por los cauces habituales de importación directa, mientras que las 65.500 toneladas restantes —el 81% del total— habrían entrado a través de un régimen aduanero diseñado, según explica COAG, para la transformación y reexportación de mercancías, no para abastecer el mercado interior.

Este uso del sistema aduanero es uno de los puntos más polémicos señalados por la organización, que considera que podría estar facilitando la entrada de producto sin el control suficiente sobre su destino final.

La “segunda vía” de entrada: la triangulación

Más allá de las importaciones directas, COAG alerta de la existencia de lo que denomina una “segunda vía aún menos visible” de entrada de aceite tunecino en el mercado español.

Según su análisis, parte del producto no llega directamente desde Túnez a España, sino que pasa primero por otros países europeos, donde pierde su etiqueta de origen antes de ser reexportado. El caso más señalado es el de Portugal.

La organización sostiene que este país habría incrementado notablemente sus importaciones de aceite tunecino en los últimos años. En concreto, apunta que las cifras habrían pasado de 962 toneladas en 2023 a 3.406 en 2024, lo que supone un aumento significativo en poco tiempo.

Posteriormente, ese aceite sería reexportado a otros mercados europeos, incluido el español, lo que dificultaría el rastreo de su origen real y podría generar distorsiones en el mercado.

Portugal, clave en el flujo de reexportaciones

COAG también ha puesto el foco en el volumen total de exportaciones de Portugal, que según sus datos habría reexportado hacia España 131.877 toneladas de aceite en el último año, lo que representaría el 56% de todo lo que exporta el país en este producto.

Para la organización agraria, estas cifras evidencian la existencia de un circuito complejo de comercialización que podría estar facilitando la entrada indirecta de aceite tunecino en el mercado español sin un control suficiente sobre su trazabilidad.

Este fenómeno, advierten, no solo afecta a la transparencia del mercado, sino también a la competencia entre productores europeos y extracomunitarios.

Un conflicto abierto en el sector del aceite de oliva

El sector del aceite de oliva en España se enfrenta desde hace años a un contexto de alta volatilidad, en el que los precios pueden variar de forma significativa en función de la producción, la demanda internacional y las importaciones.

En este escenario, la denuncia de COAG añade un nuevo elemento de tensión entre productores, administraciones y mercados internacionales. La organización insiste en que es necesario reforzar los mecanismos de control para evitar desequilibrios que perjudiquen al sector primario.

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