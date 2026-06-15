Marcos Llorente más allá del campo: su apoyo familiar y su mayor referente, su padre Paco Llorente

Marcos Llorente, Paddy Noarbe, su hija y su padre Paco Llorente (INSTAGRAM).

Mientras la selección española inicia su camino en el Mundial de 2026, uno de los nombres que vuelve a aparecer entre los futbolistas llamados a tener un papel importante es el de Marcos Llorente. El jugador del Atlético de Madrid afronta una nueva cita internacional en un momento especialmente significativo de su vida, marcado por la estabilidad familiar y por una etapa personal en la que sus seres queridos se han convertido en un apoyo fundamental.

Aunque sobre el césped destaca por su polivalencia y capacidad física, fuera de los terrenos de juego el madrileño ha construido una historia muy ligada a su entorno más cercano. En junio de 2023 se daba el ‘sí, quiero’ con la influencer Patricia Noarbe, conocida popularmente como Paddy.

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Paddy Noarbe y Marcos Llorente (INSTAGRAM).

La pareja, que mantiene una relación desde la adolescencia, celebró su enlace en Mallorca en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y numerosas caras conocidas del mundo del deporte y las redes sociales. La exclusiva finca de La Fortaleza, situada frente al Mediterráneo, fue el escenario elegido para una celebración que se prolongó durante varios días y que reunió a cerca de 150 invitados.

Actualmente forman una familia junto a su hija Amor, nacida en 2025, una pequeña que ha cambiado por completo las prioridades del internacional español. Tanto Llorente como Noarbe suelen compartir en redes sociales momentos de su vida cotidiana, donde muestran una imagen muy unida y centrada en el bienestar familiar.

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Su mayor referente, su padre

Pero si hay una figura que ha marcado especialmente la trayectoria del centrocampista es la de su padre, Paco Llorente. El exfutbolista ha sido uno de sus principales referentes desde la infancia y una pieza clave en su desarrollo tanto deportivo como personal.

Paco, el padre de Marcos Llorente. (@marcosllorente/Instagram)

Marcos ha hablado en varias ocasiones sobre la influencia que ha tenido su progenitor en su vida. Sin embargo, también ha reconocido que la relación entre ambos no siempre fue tan cercana como lo es hoy. El jugador confesó que incluso necesitó ayuda profesional para aprender a expresar sentimientos que nunca habían formado parte de la dinámica familiar. Aquella experiencia le llevó a introducir pequeños gestos cotidianos, como abrazar a su padre o decirle “te quiero”, algo que inicialmente le resultó complicado pero que terminó fortaleciendo enormemente su relación.

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La admiración por Paco Llorente no resulta extraña si se tiene en cuenta la impresionante herencia deportiva de la familia. Marcos pertenece a una de las sagas más reconocidas del deporte español. Es hijo de Paco Llorente, sobrino nieto de la leyenda madridista Paco Gento y nieto de Ramón Grosso, dos nombres fundamentales en la historia del fútbol español.

Desde pequeño creció rodeado de historias relacionadas con el deporte profesional, algo que contribuyó a alimentar una vocación que acabaría convirtiéndose en su profesión. Sin embargo, más allá del legado familiar, ha construido una carrera propia basada en el esfuerzo, la versatilidad y una personalidad que rara vez deja indiferente.

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Sus polémicas que ponen en peligro la salud

A lo largo de los años también ha protagonizado debates por algunas de sus opiniones sobre hábitos de salud y estilo de vida, cuestiones que comparte habitualmente junto a Patricia Noarbe. Ambos defienden una filosofía centrada en el ejercicio físico, la alimentación y el bienestar integral, aunque algunas de sus afirmaciones han generado controversia.

Marcos Llorente despierta la polémica disfrazándose de un bote de crema de protección solar (@marcosllorente)

En los últimos tiempos, Marcos Llorente ha generado una notable controversia por algunas de las declaraciones que ha compartido sobre salud y bienestar. Entre ellas, destacan sus mensajes favorables a la exposición al sol sin protección y sus dudas sobre los riesgos asociados al cáncer de piel, unas declaraciones que han sido cuestionadas por numerosos especialistas.

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Desde la comunidad científica insisten en que existe una amplia evidencia sobre los efectos perjudiciales de la radiación solar. En declaraciones a Infobae, Marisol Soengas, responsable del Grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), recordó: “Es un bulo preocupante. Se sabe desde hace décadas por estudios epidemiológicos que el daño inducido por las quemaduras solares en las células de la piel aumentan el riesgo de melanoma y otros cánceres”.