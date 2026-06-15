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Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

El Gobierno autonómico estima que alrededor de 18.000 profesionales deberán disponer de esta autorización para ejercer su actividad en la región

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Coche VTC en Madrid (Europa Press)
Coche VTC en Madrid (Europa Press)

La Comunidad de Madrid ha anunciado este lunes su decisión de ampliar la oferta de exámenes para conductores de Vehículos de Transportes con Conductor (VTC) con el objetivo de facilitar la obtención de la acreditación obligatoria en la región antes del próximo 2 de octubre.

Esta es la fecha límite que se marcó el Gobierno autonómico para cumplir con el decreto aprobado en enero de 2024 que regula esta ocupación. La norma establece que las personas que quieran trabajar como conductores de este tipo de vehículos, que suelen operar empresas como Cabify, Uber o Bolt, deben contar con una acreditación oficial.

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Esto significa que a partir del 2 de octubre, el conductor que no esté en posesión de una licencia VTC no podrá ejercer la profesión, al mismo tiempo que las empresas del sector no podrán contratar a un empleado que tampoco la posea.

Desde la entrada en vigor de este decreto, el Ejecutivo autonómico ha expedido cerca de 11.000 permisos a conductores VTC. Se estima que alrededor de 18.000 profesionales deberán disponer de esta autorización para ejercer su actividad en la región.

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Para obtener la licencia, los aspirantes deben acreditar experiencia previa como conductor VTC de al menos un año de forma ininterrumpida o dos años dentro de los cuatro anteriores a enero de 2024, o bien superar las pruebas de capacitación previstas en la norma que regula la profesión.

Las pruebas se celebrarán entre junio y agosto

Con el fin de responder al elevado número de solicitudes, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ha organizado 40 convocatorias desde que la norma entró en vigor, adaptando la disponibilidad a la demanda de los candidatos.

Las pruebas anunciadas este lunes tendrán lugar los días 20, 25 y 27 de junio; 6, 7, 11, 18, 28 y 29 de julio, y 29 de agosto, en el Centro Integrado de Formación Profesional Profesor Raúl Vázquez y contarán con 3.650 plazas. La evaluación consta de 60 cuestiones sobre lengua castellana, manejo de dispositivos de navegación, itinerarios y destinos, primeros auxilios, etc.

Una vez superada esta fase, el interesado puede solicitar la expedición electrónica del permiso de conductor de VTC, que tendrá una vigencia de cinco años y debe renovarse trascurrido este periodo.

Según el Gobierno autonómico, hasta la fecha, se han concedido un total de 10.490 autorizaciones. De ellas, 5.035 han sido otorgadas a profesionales que han acreditado la experiencia requerida, mientras que las 5.455 restantes corresponden a aspirantes que han superado las pruebas de capacitación. A estos exámenes se han presentado 8.829 personas, con una tasa de aprobados del 78%.

Críticas desde el sector del taxi a los VTC

La concesión de autorizaciones a conductores y empresas ha sido criticada por el sector del taxi, que denuncia un aumento de la competencia de los VTC, y ha protagonizado varias movilizaciones en contra de esta medida.

Protesta de taxistas en Madrid en mayo de 2025 (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Protesta de taxistas en Madrid en mayo de 2025 (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Una de ellas tuvo lugar en mayo de 2025, cuando cientos de taxistas convocados por la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), con el apoyo de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), se manifestaron en Madrid para protestar contra 8.500 autorizaciones VTC a la empresa Cabify.

Según denunciaron los taxistas, en ese momento había en Madrid 8.873 autorizaciones VTC, frente a las 15.931 de taxi, por lo que, señalaron, esas nuevas concesiones suponían duplicar la presencia de los primeros, frente al transporte público tradicional.

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