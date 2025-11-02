Pollo marsala, una receta italiana clásica con la que puedes salir de la rutina

Pollo marsala. (Adobe Stock)

La gastronomía italiana es una de las más populares del mundo. A pesar de que la pasta y la pizza sean sus principales estandartes, hay otros platos que son delicias culinarias.

El pollo marsala es originario de la región italiana de Sicilia, donde se produce el icónico vino fortificado Marsala. La receta fusiona ingredientes simples con una técnica accesible para todo el mundo.

Este plato se prepara dorando pechugas de pollo ligeramente enharinadas y cocinándolas luego en una salsa compuesta de champiñones y vino. El resultado es una carne tierna y jugosa, bañada con una salsa con matices dulces, perfecta para una comida en familia.

Tiempo de preparación

Preparación de los ingredientes: 15 minutos

Cocción: 25 minutos

Tiempo total estimado: 40 minutos

Ingredientes

4 pechugas de pollo, sin piel ni hueso Sal y pimienta al gusto 1/2 taza de harina de trigo (para rebozar) 4 cucharadas de mantequilla 2 cucharadas de aceite de oliva 250 g de champiñones frescos, en láminas 3/4 taza de vino Marsala (se aceptan otras variantes de vino) 3/4 taza de caldo de pollo Perejil fresco picado (opcional, para decorar)

Cómo hacer pollo marsala, paso a paso

Coloca las pechugas entre dos hojas de papel film y aplástalas suavemente. Sazona con sal y pimienta. Pasa las pechugas por la harina, eliminando el exceso. Calienta 2 cucharadas de mantequilla y el aceite de oliva en una sartén grande. Dora las pechugas a fuego medio-alto, asegurando que cada lado tome un color uniforme. Retíralas y reserva. En la misma sartén, añade las 2 cucharadas restantes de mantequilla. Incorpora los champiñones y cocina hasta que tomen un tono dorado y estén tiernos. Añade el vino Marsala. Deja que el alcohol se evapore cocinando durante unos dos minutos. Incorpora el caldo de pollo y deja hervir suavemente hasta que la salsa reduzca y espese ligeramente. Devuelve el pollo a la sartén. Cocina a fuego bajo durante cinco minutos, bañando las pechugas con la salsa para que absorban el sabor. Finaliza espolvoreando con perejil fresco y sirve de inmediato. Acompaña con pasta, arroz blanco o un puré suave para aprovechar la salsa.

Esta es la parte del pollo más sana según los dietistas

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta está calculada para 4 raciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 400 kcal

Proteínas: 30 g

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 22 g

Sodio: aproximadamente 650 mg

Azúcares: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo marsala puede conservarse en un recipiente hermético en el frigorífico durante un máximo de tres días. Se recomienda recalentar suavemente, preferiblemente a fuego lento o en el microondas a baja potencia, para mantener la textura de la salsa y la jugosidad del pollo.

No se aconseja congelar la salsa, ya que puede alterar su consistencia y sabor debido a la presencia de mantequilla y vino, perdiendo parte de su cremosidad característica.