El alquiler empuja a más de la mitad de los madrileños a cambiar de vida: mudanzas, pisos compartidos y fuga a las afueras

Una manifestación por el derecho a la vivienda en Valencia y para pedir que "los contratos de alquiler bajen los precios y sean indefinidos" frente a la crisis habitacional.

El precio del alquiler se ha convertido en uno de los principales factores de transformación de la vida cotidiana en Madrid. Más de seis de cada diez madrileños reconoce haber tenido que tomar decisiones residenciales condicionadas directamente por el coste de la vivienda, desde mudarse a pisos más pequeños hasta abandonar la capital o compartir vivienda para poder hacer frente a los gastos.

Así lo refleja el V Observatorio Cofidis de Economía, Sostenibilidad y Nuevas Tendencias de los Hogares Españoles 2026, que dibuja un escenario de creciente presión financiera sobre los hogares, con menor capacidad de ahorro, más dificultades para afrontar imprevistos y una dependencia cada vez mayor de redes de apoyo familiares o sociales.

PUBLICIDAD

El estudio, basado en una muestra de 6.185 personas residentes en España mayores de 18 años, apunta a una realidad especialmente intensa en la capital: el encarecimiento del alquiler está condicionando no solo las decisiones económicas, sino también la forma en la que los ciudadanos organizan su vida diaria.

Las decisiones forzadas por el alquiler

Entre los madrileños que han tenido que adaptarse a la subida de precios, las estrategias más habituales son las más drásticas. Un 21,2% afirma haberse mudado a una vivienda más pequeña y económica, mientras que un 15,2% ha optado por trasladarse a las afueras de la ciudad para reducir el gasto mensual.

PUBLICIDAD

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

A estas medidas se suma un fenómeno cada vez más extendido: el aumento del piso compartido como fórmula de supervivencia económica. Un 14,1% de los encuestados reconoce haber empezado a convivir con otras personas para poder asumir el coste del alquiler.

Detrás de estas decisiones se encuentra un contexto de fuerte tensión financiera. El informe señala que una parte relevante de los hogares madrileños llega a fin de mes con escasa o nula capacidad de ahorro, lo que reduce significativamente su margen de maniobra ante cualquier imprevisto.

PUBLICIDAD

La renta se come los ingresos de los hogares

El esfuerzo económico que supone la vivienda es uno de los principales factores de presión. En Madrid, el 74% de los hogares destina más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler, una cifra que supera con claridad el umbral del 35% recomendado para evitar situaciones de sobreendeudamiento.

Este nivel de esfuerzo explica en parte las estrategias de ajuste que adoptan los inquilinos. Aproximadamente un 22% recorta otras partidas del presupuesto familiar para poder pagar la vivienda, mientras que un 8,1% recurre a la ayuda económica de familiares o amigos.

PUBLICIDAD

Además, el estudio revela que tanto inquilinos como propietarios se ven obligados en muchos casos a tirar de ahorros o acudir a entidades financieras para poder afrontar los gastos asociados a la vivienda, lo que confirma la creciente presión del mercado inmobiliario sobre la economía doméstica.

La situación de ingresos también refleja un escenario de vulnerabilidad: un 6,8% de los hogares vive con 1.000 euros al mes o menos, una cifra que limita enormemente la capacidad de ahorro y de respuesta ante cualquier gasto inesperado.

PUBLICIDAD

Ahorrar se convierte en un lujo para muchos hogares

La consecuencia más directa de este contexto es la pérdida de capacidad de ahorro. El 23% de los hogares madrileños afirma no ahorrar nada a final de mes, mientras que un 34% consigue ahorrar menos del 10% de sus ingresos.

Esta falta de margen económico tiene un impacto directo en la estabilidad financiera de las familias. Según el informe, el 21% de los hogares no podría hacer frente a un gasto imprevisto de 5.000 euros, y un 8% tampoco podría asumir uno de 1.000 euros. Incluso un 4% reconoce que tendría dificultades para afrontar un gasto extraordinario de 500 euros.

PUBLICIDAD

Estas cifras evidencian una fragilidad financiera creciente, en la que cualquier imprevisto puede desestabilizar por completo el equilibrio económico de los hogares.

Crece la dependencia de ayudas externas

En paralelo, el informe detecta un aumento del papel de las redes de apoyo económico. Un 16,7% de los hogares reconoce haber recibido ayuda económica externa en el último año.

PUBLICIDAD

Entre quienes reciben este tipo de apoyo, el 43,2% lo destina a cubrir necesidades básicas como alimentación o suministros, mientras que un 26,1% lo utiliza para pagar el alquiler o la hipoteca.

Este fenómeno refleja un cambio estructural en la economía doméstica: cada vez más familias dependen de terceros para cubrir gastos esenciales, lo que evidencia la presión que ejerce el coste de la vivienda sobre los ingresos.

PUBLICIDAD

Cartel de vivienda en alquiler. (Ricardo Rubio / Europa Press)

La sostenibilidad queda condicionada por el precio

El estudio también analiza cómo la situación económica influye en las decisiones de consumo responsable. En este ámbito, el 58% de los hogares madrileños señala el precio como la principal barrera para elegir productos sostenibles en alimentación.

A pesar de ello, la mayoría de los ciudadanos no rechaza la sostenibilidad, sino que la condiciona al coste. Solo un 11,7% afirma no estar dispuesto a modificar sus hábitos de consumo para ser más sostenible, mientras que el resto se muestra abierto al cambio si existe un beneficio económico.

En concreto, un 36,6% estaría dispuesto a adoptar hábitos más sostenibles si ello supone un ahorro a largo plazo, y un 22,3% lo haría si el ahorro es inmediato.

Madrid, un espejo de la presión inmobiliaria

En el caso específico de la ciudad de Madrid, los datos confirman la magnitud del problema. El 69% de los hogares destina más del 30% de sus ingresos al alquiler, mientras que un 25% recorta otros gastos para poder hacer frente al pago mensual.

Además, el 9,4% recurre a la ayuda de familiares o amigos para cubrir la vivienda, el 22% no consigue ahorrar nada y un 33% ahorra menos del 10% de sus ingresos.

La capital también refleja la falta de colchón financiero: un 21% de los hogares no podría afrontar un gasto imprevisto de 5.000 euros, y cerca de un 8% tendría dificultades incluso ante un desembolso de 1.000 euros.