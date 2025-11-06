Ayuso acusa a PSOE y Más Madrid de “obstruir a la Justicia” en el caso del fiscal general y ellos reprochan: “Diga a su novio que no se escape”

Ayuso en la Asamblea de Madrid

Isabel Díaz-Ayuso ha afrontado una Asamblea de Madrid especialmente tensa. Su pareja, González-Amador, ha testificado esta semana en el juicio contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García-Ortiz. La presidenta de la comunidad ha acusado al PSOE de entorpecer la justicia y su oposición ha respondido con la implicación de su novio en un supuesto delito financiero.

Durante la sesión de control al Gobierno celebrada este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso ha asegurado que el PSOE intenta “obstruir la labor de la Justicia”. La portavoz socialista, Mar Espinar, respondió cuestionando la “chulería insoportable” de la presidenta.

Dentro de la oposición, los dos principales partidos, PSOE y Más Madrid, se han centrado en señalar los delitos a los que se enfrenta la pareja de Ayuso, poniendo en duda sus declaraciones en el juicio de García-Ortiz. La socialista ha llegado a afirmar que “se llevó dos millones en comisiones ilegales mientras la gente se moría”.

Isabel Díaz-Ayuso (Europa Press)

“Siempre ocultando la verdad”

Ayuso ha insistido en mostrar que el PSOE dificulta las labores de la justicia por su propio interés. Les achaca la “utilización de los poderes del Estado” como “operaciones contra adversarios”, concluyendo que están “siempre ocultar la verdad”. En su intervención en la Asamblea, la presidenta afirmó que este PSOE representa “lo peor que ha tenido España”.

Durante su crítica, Ayuso ironizó con los casos de corrupción y lo que considera delitos relacionados con esta obstrucción de las tareas judiciales. Instó a los socialistas a “delinquir más despacio” porque, según declaró, cada día aparece “con cinco escándalos nuevos”. Agregó que “todo lo que tocan lo degradan”.

También ha aprovechado para cargar contra la gestión de Pedro Sánchez, acusándole de no invertir lo prometido. Díaz Ayuso ha denunciado los “más de 10.500 millones de euros que el Gobierno moroso de Pedro Sánchez debe a todos los madrileños”. Ha asegurado que ha “quitado” inversiones, proyectos y presupuestos.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (A. Pérez Meca - Europa Press)

Respuesta de la oposición

Por su parte, Mar Espinar ha centrado su respuesta en Alberto González Amador. Le reprocha haberse llevado “dos millones en comisiones ilegales mientras la gente se moría”. Este caso al que se enfrenta el empresario es el que motivó la supuesta filtración que ha sentado en el banquillo al Fiscal General.

Espinar recordó que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, admitió haber “mentido para ocultarlo”. Dirigiéndose a Ayuso, la portavoz socialista subrayó que “la culpa es siempre de quien la hace, no de quien lo persigue”. Espinar también reprochó la “chulería insoportable” de la presidenta, acusándola de emplearla para desviar la atención en momentos de presión.

Marta Carmona, de Más Madrid, cogió el relevo de acusaciones al PP. “Escuchar al PP hablar de fraude fiscal es como escuchar al zorro contar lo bien que va a proteger a las gallinas”, sentenció la política de la oposición madrileña. De esta forma, el juicio de García-Ortiz, como no podía ser de otra forma por su impacto mediático, la conexión con Ayuso o la implicación de aquellas declaraciones del socialista Juan Lobato en la misma cámara, ha protagonizado el Pleno.

<br>