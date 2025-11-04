El novio de Ayuso, Alberto González Amador, rompe a llorar en el Supremo: “O me voy de España o me suicido”

Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su declaración este lunes en el Tribunal Supremo (Captura de vídeo)

La segunda jornada del histórico juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vivido este martes su momento más tenso y humano con la intervención final de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Visiblemente afectado, González Amador ha tomado la palabra tras su interrogatorio y ha lanzado una frase que ha helado la sala: “O me voy de España o me suicido”.

El empresario, acusado en su día de fraude fiscal y objeto de una amplia filtración sobre su caso, ha afirmado ante el Tribunal Supremo que la actuación de García Ortiz lo ha “matado públicamente”. “Me ha destrozado por completo. Pasé a ser el delincuente confeso del reino de España”, ha lamentado.

González Amador ha repasado una a una las acusaciones sobre las supuestas obras ilegales en su vivienda, recordando que la Justicia ya le absolvió en esa causa. Con la voz entrecortada, ha insistido en el “daño personal y familiar” sufrido. Ante su dramática declaración, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le ha respondido con serenidad: “No le recomiendo ninguna de las dos cosas, y en todo caso, que hable con su abogado”.

