España

El novio de Ayuso, Alberto González Amador, rompe a llorar en el Supremo: “O me voy de España o me suicido”

El empresario acusa al fiscal general Álvaro García Ortiz de haberlo “matado públicamente” y denuncia el “daño irreparable” causado por la filtración

Guardar
Alberto González Amador, novio de
Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su declaración este lunes en el Tribunal Supremo (Captura de vídeo)

La segunda jornada del histórico juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vivido este martes su momento más tenso y humano con la intervención final de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Visiblemente afectado, González Amador ha tomado la palabra tras su interrogatorio y ha lanzado una frase que ha helado la sala: “O me voy de España o me suicido”.

El empresario, acusado en su día de fraude fiscal y objeto de una amplia filtración sobre su caso, ha afirmado ante el Tribunal Supremo que la actuación de García Ortiz lo ha “matado públicamente”. “Me ha destrozado por completo. Pasé a ser el delincuente confeso del reino de España”, ha lamentado.

González Amador ha repasado una a una las acusaciones sobre las supuestas obras ilegales en su vivienda, recordando que la Justicia ya le absolvió en esa causa. Con la voz entrecortada, ha insistido en el “daño personal y familiar” sufrido. Ante su dramática declaración, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le ha respondido con serenidad: “No le recomiendo ninguna de las dos cosas, y en todo caso, que hable con su abogado”.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

Alberto González AmadorIsabel Díaz AyusoÁlvaro García OrtizFiscal General del EstadoJuiciosJusticiaTribunales EspañaTribunal SupremoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Atrapado durante 24 horas entre basura y aguas contaminadas un perro lucha por sobrevivir y su final fue inesperado

El animal fue encontrado milagrosamente por una azafata que pasaba por el lugar

Atrapado durante 24 horas entre

Cinco alimentos para bajar el azúcar en sangre

Estas son las claves nutricionales para mantener estables los niveles de glucosa

Cinco alimentos para bajar el

Pescan en el Ebro esta especie invasora que bate un récord en España: “Es el pez de mi vida, no daba crédito”

El “monstruo de río” medía 2,81 metros y pesaba 130 kilos

Pescan en el Ebro esta

Marc Romera, nutricionista, desmiente los efectos dañinos de la mantequilla: “Favorece el crecimiento y la regeneración de las células intestinales”

Las grasas saturadas han sido el terror de las dietas durante años

Marc Romera, nutricionista, desmiente los

Rafael Pampillón, economista, sobre el euro digital: “Los bancos tendrán menos capacidad de conceder crédito, lo que afectará al crecimiento económico y al empleo”

Con esta propuesta el Banco Central Europeo busca adaptar el dinero a la era digital y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un medio de pago seguro, flexible y universalmente aceptado

Rafael Pampillón, economista, sobre el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El novio de Ayuso, González

El novio de Ayuso, González Amador, culpa al fiscal general de haberle “matado públicamente” : “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España”

Ángel Víctor Torres anuncia que demandará a Víctor de Aldama: “Por intromisión a mi honor personal, a mi intimidad y a mi imagen”

Miguel Ángel Rodríguez reconoce que afirmó que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador sin tener toda la información: “Yo desconocía el email previo”

Un hombre se queda en el paro y solicita reducir la pensión alimenticia de sus hijos: su exmujer no le cree, contrata un detective privado y lo lleva ante el juez

La directora de comunicación de la Fiscalía niega que García Ortiz filtrara los correos porque ya eran conocidos por los medios: “Estaba ya en el mercado”

ECONOMÍA

Rafael Pampillón, economista, sobre el

Rafael Pampillón, economista, sobre el euro digital: “Los bancos tendrán menos capacidad de conceder crédito, lo que afectará al crecimiento económico y al empleo”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

La clave de la felicidad no depende del éxito profesional o económico, según un experto: “La persona más feliz del planeta, probablemente sería de una familia de clase media”

Adiós a las grandes cantidades en efectivo: la ley europea que limitará este pago

BBVA pagará el dividendo más alto de su historia: repartirá el 7 de noviembre 1.800 millones de euros entre sus accionistas

DEPORTES

Los trabajadores de las obras

Los trabajadores de las obras del Camp Nou se manifiestan por sus condiciones laborales: “No tienen papeles”

Italia carga contra Carlos Alcaraz: “O se mantiene concentrado o nunca más le ganará a Sinner”

Arda Güler podría destronar a Messi como mejor cómplice de Mbappé: estos son sus datos

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid

Sara Sorribes anuncia su regreso al tenis:“Lo hago con otra mirada, volví simplemente por placer”