Más Madrid ve la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York "un faro de esperanza" frente al 'trumpismo'

El portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento en funciones, Eduardo Rubiño, ve la victoria del socialista Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York como "un faro de esperanza" frente a un 'trumpismo' que "arrasa" con la institucionalidad y los derechos en Estados Unidos.

En declaraciones frente al centro de mayores Benito Pérez Galdós, Rubiño ha felicitado a Mamdani por presentar un proyecto que "pone en el centro la carestía de la vida, la necesidad de convertir ciudades en lugares asequibles" y en recuperar "los servicios y una mejor vida para la ciudadanía".

"Lo ha hecho además encarnando la diversidad de la sociedad neoyorquina, defendiendo a las comunidades migrantes, defendiendo a las personas LGTBI y toda aquella riqueza que nos hace ser una sociedad plural y diversa", ha subrayado.

