Más Madrid pide comparecencia en la Asamblea del presidente de Alquiler Seguro tras la propuesta de sanción de Consumo

Por Newsroom Infobae

Más Madrid ha solicitado la comparecencia en la Asamblea de Madrid del presidente de Alquiler Seguro, Antonio Cazorra, tras la propuesta de sanción del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Lo ha reclamado el diputado Jorge Moruno ante la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Cámara de Vallecas con el objetivo de dilucidar el impacto de las iniciativas desarrolladas por Alquiler Seguro en el parque de vivienda de la Comunidad de Madrid.

El Ministerio encabezado por Pablo Bustinduy (Sumar) proponía el lunes imponer una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro, tras la apertura el pasado marzo de un expediente sancionador por parte de este Departamento.

"3.600.902 euros. Esa es la cuantía a la que asciende la multa que la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto para Alquiler Seguro (...)", según revelaba la asociación de consumidores Facua.

Hace unos meses, Consumo abrió un expediente sancionador a una "gran agencia inmobiliaria" por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler en todo el territorio nacional, sin revelar inicialmente el nombre de la empresa.

Posteriormente, Facua informó que la compañía afectada era Alquiler Seguro, a la que denunció en noviembre de 2023 por imponer el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la legislación vigente tras la promulgación de la ley de vivienda.

