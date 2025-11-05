España

González Amador convierte el juicio contra el fiscal general y la filtración en una gran persecución en su contra que le ha “destrozado la vida”

Junto a él, Miguel Ángel Rodríguez se ha convertido en el protagonista de este segundo día de litigio, con ataques directos a Álvaro García Ortiz por parte de ambos

Guardar
Alberto González Amador, novio de
Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su declaración este lunes en el Tribunal Supremo (Captura de vídeo)

El segundo día del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tuvo dos protagonistas claros: Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez. Ambos mantuvieron una línea parecida y un objetivo común: demostrar la culpabilidad de García Ortiz en la causa sobre la filtración que le atribuyen y que, según el propio González Amador, le ha “destrozado la vida”.

De hecho, lo más destacado de la sesión fue el enfoque que ha tenido la pareja de Ayuso en su declaración, vendiéndose como la gran víctima de todo el proceso, centrándose sobre el sufrimiento que le ha causado y acabando su alegato como testigo con una contundente alternativa: “Me voy de España o me suicido”. “No le recomiendo ninguna de las dos cosas”, le respondió el presidente de tribunal, Andrés Martínez Arrieta.

Antes de eso, ambos explicaron como se conocieron antes de que González Amador comenzará su relación con Ayuso y ya en ese momento hablaron de los problemas que tenía con Hacienda. El empresario llevaba desde 2022 bajo una inspección de la agencia tributaria en una de sus empresas y, a consejo de su abogado, Carlos Neira, había decidido que lo mejor era llegar a un acuerdo de conformidad, porque sería lo más “sencillo”.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (EFE/ Zipi)

Sin embargo, ha explicado que desde un principio se sintió señalado por ser pareja de quién era. Miguel Ángel Rodríguez (MAR) le transmitió desde un principio calma, espetándole que “confiara en los inspectores de Hacienda y en la Fiscalía, porque son gente seria y nunca filtrarían nada”, como ha afirmado irónicamente en el juicio. “Me comentó que él no quería llevarlo a los tribunales por la reputación de la presidenta y yo le contesté que no se preocupara, que Hacienda pierde el 70% de los casos, pero él quería llegar a un acuerdo”, añadió en su declaración.

“Si no se ha llegado a un acuerdo, alguien lo ha parado”

Todo cambió el 12 de marzo de 2024, cuando elDiario.es publicó una noticia en la que se hacía público los delitos fiscales a los que se enfrentaba González Amador. A partir de este momento, la maquinaria de la información no cesó y un día después el resto de periódicos se hicieron eco de lo ocurrido.

El jefe de Gabinete de Ayuso entró en la ofensiva y, después de que González Amador le compartiera el último mail que su abogado había enviado al fiscal del caso, Julián Salto, en el que se hablaba de llegar a un pacto, decidió compartirlo entre los periodistas, asegurando que había sido el propio Ministerio Público el que había ofrecido este pacto y que se había frenado por “órdenes de arriba”.

Estas afirmaciones las hizo sin comprobar la información. “Yo doy a un grupo de periodistas lo que había dicho la fiscalía y no se cita el email previo, porque yo desconocía el email previo”, ha declarado, refiriéndose a un correo anterior, en el que era el propio Neira el que abría la vía para pactar.

“Me había matado públicamente”

Aunque el foco ya llevaba días sobre González Amador, el querellante ha apuntado directamente al fiscal general como “el origen, la raíz” de todo y ha convertido su declaración en un altavoz para denunciar lo que ha sufrido desde ese momento. “A partir de ese día, entre la nota de la fiscalía y la publicación posterior, yo pasé a ser el delincuente confeso del reino de España. El señor García Ortiz me había matado públicamente”, ha denunciado.

La jueza Inmaculada Iglesias ha rechazado el intento de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, de evitar ir a juicio por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental en relación a un supuesto fraude fiscal cometido en 2020 y 2021 (Fuente: Europa Press).

Debido a la situación en la que se encontraba le indicaron que presentara una querella y es lo que hizo. “Yo no tenía ninguna otra salida y a partir de ahí empiezo a ver que la UCO arroja una información que demuestra que no tenía una paranoia”, ha explicado.

“Todo lo que arroja la investigación es nefasto. Todo el cuerpo fiscal iba a por mí. El Presidente, sus ministros, diferentes diputados, todos actúan de Boletín del Estado de esa afirmación”, refiriéndose a la nota de prensa de la Fiscalía General del Estado. “Mi procedimiento quedó muerto, ya no iba a haber juicio. A día de hoy sigo siendo, por parte de la Fiscalía, un delincuente confeso, por lo que estoy citado a un juicio donde voy a ser condenado”, ha añadido en el juicio.

Ha agregado que ha sufrido “daños familiares”, porque “a partir de ese momento, se abre la veda contra mí. Tengo un coche, soy un delincuente confeso, me compro una casa, soy un delincuente confeso. Tengo un estudio de Google, en el que aparezco por encima de la guerra de Ucrania”, ha asegurado.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosTribunal SupremoÁlvaro García OrtizFiscalíaFiscalía General del EstadoTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las 186 cigüeñas de la ciudad de Cervantes que enfrentan a la constructora FCC con un grupo ecologista: ni análisis de sangre para detectar enfermedades ni GPS para controlarlas

Grefa asegura que Matinsa, filial de FCC, no cumple con los pliegos del contrato para proteger a esta colonia de aves que hay en Alcalá de Henares. La empresa señala que su trabajo “es satisfactorio” aunque reconoce que no ha podido realizar algunas actividades

Las 186 cigüeñas de la

El alquiler en Madrid, más cerca de tocar techo: las rentas se frenan porque los ciudadanos ya no pueden de pagar unos precios disparados

El arrendamiento bajó en la Comunidad de Madrid un 0,1% en el tercer trimestre del año, motivado porque los futuros inquilinos negocian cada vez más con los caseros, lo que rebaja las rentas

El alquiler en Madrid, más

Los bancos baten récords de beneficios al ganar 25.500 millones hasta septiembre, pero su subida en bolsa “ya está muy limitada”

Los analistas reconocen que la banca ha pasado el pico de ciclo y su atractivo para los accionistas vendrá de la remuneración vía dividendos o de las recompras de acciones, incluso “podríamos ver alguna corrección”

Los bancos baten récords de

Durante la Guerra Civil hubo dos sorteos del ‘Gordo’, uno por cada bando: historia y curiosidades de la Lotería de Navidad

Detrás de la apariencia festiva y entrañable de este sorteo nacional, se esconden historias fascinantes que mezclan a monarcas ilustrados, guerras, supersticiones, y conexiones con la ciencia y la filosofía

Durante la Guerra Civil hubo

Amaia se mete en un lío con su último single, ‘Aralar’, que suena igual que una canción de un grupo gallego: “Nos gustaría haber sabido algo antes”

El conjunto folk y la solista navarra están en contacto “para resolver esta situación con tranquilidad y buena voluntad por ambas partes”, han afirmado en un comunicado

Amaia se mete en un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las 186 cigüeñas de la

Las 186 cigüeñas de la ciudad de Cervantes que enfrentan a la constructora FCC con un grupo ecologista: ni análisis de sangre para detectar enfermedades ni GPS para controlarlas

Quién es Carlos Hernández Quero, figura en alza en Vox y sustituto de Javier Ortega Smith tras un capítulo más en purga de dirigentes históricos

Vox tiene la última palabra en la Valencia post-Mazón: o acuerdo inminente o urnas en marzo

Juzgan a un tuitero por incitar al acoso a una alumna catalana que pidió un 25% de clases en castellano: culpa a la “crispación” del ‘procés’ que había en ese momento

Un sargento de la Guardia Civil oculta una denuncia interpuesta contra compañeros suyos por robar ganado: la Justicia le condena por omisión del deber de perseguir delitos

ECONOMÍA

El alquiler en Madrid, más

El alquiler en Madrid, más cerca de tocar techo: las rentas se frenan porque los ciudadanos ya no pueden de pagar unos precios disparados

Durante la Guerra Civil hubo dos sorteos del ‘Gordo’, uno por cada bando: historia y curiosidades de la Lotería de Navidad

Los bancos baten récords de beneficios al ganar 25.500 millones hasta septiembre, pero su subida en bolsa “ya está muy limitada”

Natalio Valenzuela, abogado: “Hacienda te multará si no declaras el dinero de la comunidad de propietarios”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 4 noviembre

DEPORTES

Liverpool - Real Madrid, en

Liverpool - Real Madrid, en directo: los ‘reds’ se alzan con la victoria en Champions

La polémica mano de Tchouameni que anuló el VAR en el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid

El Liverpool arruina el regreso de Xabi Alonso y se impone al Real Madrid en Champions

Luis Rubiales regresa a la escena pública a través de las redes sociales: “Es momento de volver”

Los trabajadores de las obras del Camp Nou se manifiestan por sus condiciones laborales: “No tienen papeles”