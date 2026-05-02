España

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 2 mayo

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Guardar
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

Super Once, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios, anunció los resultados ganadores del sorteo de este sábado 2 de mayo publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Resultados ganadores del Super Once

Fecha: 2 mayo.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 06 22 25 29 30 37 45 48 50 53 57 58 62 63 65 68 70 74 76 82.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lo que debes hacer si hay personas empadronadas en tu casa que ya no viven ahí

La ausencia de regularización en las personas que conviven en una misma vivienda puede acarrear sanciones económicas y administrativas

Lo que debes hacer si hay personas empadronadas en tu casa que ya no viven ahí

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

El líder del PP ha recordado que, según la información disponible, ambas partes han presentado denuncias tras el altercado

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Dimite un concejal del PSPV-PSOE en Náquera, Valencia, tras presuntamente dar positivo en un control de drogas

En un comunicado, señala que la decisión se debe a “motivos personales”

Dimite un concejal del PSPV-PSOE en Náquera, Valencia, tras presuntamente dar positivo en un control de drogas

No te dejes engañar en el supermercado: los trucos para reconocer un pan de masa madre, según chefs

No todos los productos etiquetados como “de masa madre” lo son, o no lo son del todo: en España, basta con que la masa madre represente al menos el 5% del peso total de la harina

No te dejes engañar en el supermercado: los trucos para reconocer un pan de masa madre, según chefs
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Dimite un concejal del PSPV-PSOE en Náquera, Valencia, tras presuntamente dar positivo en un control de drogas

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

Isabel Díaz Ayuso reivindica Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo” en el acto del 2 de Mayo

Estos son los premiados por la Comunidad de Madrid con la Gran Cruz del 2 de mayo: de Enrique Cerezo a Carlos Sainz Jr. o “Los Vigilantes de Parla”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

DEPORTES

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid

Piqué carga contra los árbitros tras un partido del Andorra: “En otro país os reventarían, pero en Andorra somos civilizados”

Muere Alex Zanardi a los 59 años, el expiloto de F1 que perdió las piernas en un accidente y fue cuatro veces campeón paralímpico

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”