España

Siete claves para reconocer un buen restaurante chino, según un influencer chino: “Si son muy simpáticos, la comida no está muy buena y tienen que compensar”

Chikenpapi, un creador de contenido muy conocido en redes sociales, ha explicado los factores a tener en cuenta

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Fragmento del TikTok. (@chickenpapi)
Fragmento del TikTok. (@chickenpapi)

La comida asiática es una de las que más se han popularizado en España. Una de las modalidades más conocidas son los restaurantes chinos, que ofrecen un gran repertorio de platos en su carta.

Sin embargo, poca gente sabe detectar cuáles son mejores. Bajo esta premisa, el influencer chino Chikenpapi ha explicado en su cuenta de TikTok siete claves para reconocer un buen restaurante.

Las claves a tener en cuenta

De acuerdo con el creador de contenido, el primer rasgo fundamental es la atención brindada por el personal. Según describió, lo ideal es que los camareros sean de origen chino y tengan conocimientos básicos de español, limitados a frases funcionales para la gestión de pedidos y pagos. Para el influencer, un trato demasiado amigable indica que la comida necesita compensar aspectos negativos. “Si son muy simpáticos, la comida no está muy buena y tienen que compensar”, explica.

En segundo lugar, el estado de los baños y las mesas constituye otro indicio. Este sugiere que no deben estar perfectamente limpios, incluso pueden mostrar cierto desgaste por la alta frecuencia de uso. Además, resulta favorable que las mesas, preferiblemente de madera, tengan cierta textura pegajosa, lo que reflejaría una rotación constante de comensales.

Noticias del día 17 de septiembre del 2025.

El tercer elemento a considerar es la clientela del establecimiento. Si no hay clientes chinos sentados en las mesas, la recomendación de Chikenpapi es buscar otra opción. Explica que suelen existir diferencias entre restaurantes enfocados en paladares chinos y aquellos orientados a extranjeros, de manera que la afluencia de público de la propia comunidad resultaría el mejor aval de autenticidad.

Como cuarta clave, el influencer destaca la presencia de niños chinos en el local, ya sea colaborando o realizando tareas escolares en alguna de las mesas. Esa imagen respondería a negocios familiares con alto volumen de trabajo, lo que obligaría a que los más jóvenes estén presentes para ayudar en distintas tareas.

Otro aspecto relevante se observa en el tipo de cocinero. La recomendación es prestar atención si el chef es de origen chino y pertenece a un grupo de entre cuarenta y cinco y sesenta y cinco años.

Según el influencer, los cocineros mayores transmiten experiencia y suelen mantener costumbres de la cultura oriental. Esta característica se asocia, dentro de su visión, con comida más sabrosa y recetas que han pasado de generación en generación.

La sexta pauta se relaciona con la carta del restaurante. Un local auténtico presenta primero los menús en caracteres chinos, quizá acompañados de traducción en español en menor tamaño. Si el menú aparece solo en español o casi no hay caracteres chinos, el influencer considera que no puede considerarse un restaurante chino tradicional.

Por último, la variedad de la carta funciona como elemento revelador. Para Chikenpapi, un restaurante con oferta limitada pierde puntos frente a aquellos que presentan más de 150 platos. Aunque resulte difícil entender cómo gestionan la cocina, la tradición marca que estos cocineros dominan todo el repertorio gracias a la práctica y la memorización constante.

Temas Relacionados

ChinosComidaCocina asiáticaTikTokTikTok EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ferran Adrià, sobre las gambas al ajillo: “Las trituramos y sacamos el jugo, que vamos a mezclar con el aceite”

El chef de El Bulli cuenta con sus propios trucos para preparar esta tapa tan tradicional

Ferran Adrià, sobre las gambas

La Comisión Antiviolencia propone sancionar con 3.000 y 4.000 euros de multa a 17 ciudadanos por las protestas pro-Palestina en la Vuelta ciclista

Las multas incluyen también la prohibición de acceso a cualquier evento deportivo durante un periodo mínimo de seis meses

La Comisión Antiviolencia propone sancionar

La prima negativa de la opa de BBVA sobre Sabadell baja al 5,6%, aun así los accionistas perderían dinero si la aceptan

Las acciones del banco catalán han caído esta semana en bolsa más que las de la entidad vasca

La prima negativa de la

La Audiencia Nacional ordena subastar los coches de lujo de Víctor de Aldama antes de dictar sentencia

El tribunal rechaza los argumentos del empresario, presunto comisionista del caso Koldo, y justifica la medida por los elevados costes de custodia y la depreciación de los vehículos

La Audiencia Nacional ordena subastar

Conoce las 10 razas de caballos más caras del mundo en 2025: guía completa en USD y euros

Ya sea por su rendimiento deportivo o su exclusividad genética, estos equinos son considerados verdaderas “ joyas vivientes”

Conoce las 10 razas de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comisión Antiviolencia propone sancionar

La Comisión Antiviolencia propone sancionar con 3.000 y 4.000 euros de multa a 17 ciudadanos por las protestas pro-Palestina en la Vuelta ciclista

La Audiencia Nacional ordena subastar los coches de lujo de Víctor de Aldama antes de dictar sentencia

La Oficina de Conflictos de Intereses archiva de nuevo la denuncia del PP contra Sánchez por el rescate de Air Europa

Rufián sorprende con su respuesta a cómo ha desconectado durante las vacaciones: “Se me ha olvidado que era yo”

La nueva pegatina de la DGT: esta es su utilidad y los vehículos que deben llevarlo

ECONOMÍA

La prima negativa de la

La prima negativa de la opa de BBVA sobre Sabadell baja al 5,6%, aun así los accionistas perderían dinero si la aceptan

María Cristina Clemente, notaria, sobre donar en vez de esperar a heredar: “Las donaciones en vida son absolutamente desaconsejables”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Precio de la luz sufre importante subida y la tarifa más baja se triplica este 18 de septiembre

DEPORTES

La tenista que denunció un

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio

Una leyenda del tenis habla sobre la retirada de Novak Djokovic: “Él asume que no va a volver a ganar un Grand Slam”

De ganar el oro olímpico a retirarse del Mundial de Atletismo, Jordan Díaz explica los motivos: “Estoy sin palabras”

Un nuevo español a la UFC: Hecher Sosa se gana el contrato tras vencer a Mackson Lee por decisión unánime