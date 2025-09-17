Siete claves para reconocer un buen restaurante chino, según un influencer chino: “Si son muy simpáticos, la comida no está muy buena y tienen que compensar”

Fragmento del TikTok. (@chickenpapi)

La comida asiática es una de las que más se han popularizado en España. Una de las modalidades más conocidas son los restaurantes chinos, que ofrecen un gran repertorio de platos en su carta.

Sin embargo, poca gente sabe detectar cuáles son mejores. Bajo esta premisa, el influencer chino Chikenpapi ha explicado en su cuenta de TikTok siete claves para reconocer un buen restaurante.

Las claves a tener en cuenta

De acuerdo con el creador de contenido, el primer rasgo fundamental es la atención brindada por el personal. Según describió, lo ideal es que los camareros sean de origen chino y tengan conocimientos básicos de español, limitados a frases funcionales para la gestión de pedidos y pagos. Para el influencer, un trato demasiado amigable indica que la comida necesita compensar aspectos negativos. “Si son muy simpáticos, la comida no está muy buena y tienen que compensar”, explica.

En segundo lugar, el estado de los baños y las mesas constituye otro indicio. Este sugiere que no deben estar perfectamente limpios, incluso pueden mostrar cierto desgaste por la alta frecuencia de uso. Además, resulta favorable que las mesas, preferiblemente de madera, tengan cierta textura pegajosa, lo que reflejaría una rotación constante de comensales.

Noticias del día 17 de septiembre del 2025.

El tercer elemento a considerar es la clientela del establecimiento. Si no hay clientes chinos sentados en las mesas, la recomendación de Chikenpapi es buscar otra opción. Explica que suelen existir diferencias entre restaurantes enfocados en paladares chinos y aquellos orientados a extranjeros, de manera que la afluencia de público de la propia comunidad resultaría el mejor aval de autenticidad.

Como cuarta clave, el influencer destaca la presencia de niños chinos en el local, ya sea colaborando o realizando tareas escolares en alguna de las mesas. Esa imagen respondería a negocios familiares con alto volumen de trabajo, lo que obligaría a que los más jóvenes estén presentes para ayudar en distintas tareas.

Otro aspecto relevante se observa en el tipo de cocinero. La recomendación es prestar atención si el chef es de origen chino y pertenece a un grupo de entre cuarenta y cinco y sesenta y cinco años.

Según el influencer, los cocineros mayores transmiten experiencia y suelen mantener costumbres de la cultura oriental. Esta característica se asocia, dentro de su visión, con comida más sabrosa y recetas que han pasado de generación en generación.

La sexta pauta se relaciona con la carta del restaurante. Un local auténtico presenta primero los menús en caracteres chinos, quizá acompañados de traducción en español en menor tamaño. Si el menú aparece solo en español o casi no hay caracteres chinos, el influencer considera que no puede considerarse un restaurante chino tradicional.

Por último, la variedad de la carta funciona como elemento revelador. Para Chikenpapi, un restaurante con oferta limitada pierde puntos frente a aquellos que presentan más de 150 platos. Aunque resulte difícil entender cómo gestionan la cocina, la tradición marca que estos cocineros dominan todo el repertorio gracias a la práctica y la memorización constante.