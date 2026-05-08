España

Sin vacuna, pero con un tratamiento para controlar los síntomas: así se trata la infección por hantavirus

La terapia para el hantavirus se centra en asistir al paciente y evitar que la enfermedad se agrave

Guardar
Google icon
No existe una vacuna ni tratamiento específico para el hantavirus (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
No existe una vacuna ni tratamiento específico para el hantavirus (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha activado los protocolos necesarios para la contención de la enfermedad, que ha dejado ya tres muertos y varias personas con síntomas a la espera de más resultados de laboratorio. Paralelamente, la noticia ha traído consigo un aluvión de dudas e incertidumbre ante el comportamiento de un patógeno desconocido hasta la fecha para la población general.

Una vez el crucero fondee en Granadilla de Abona (Tenerife), los pasajeros a bordo de la embarcación serán repatriados a sus respectivos países y los 14 españoles serán trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. El Gómez Ulla es el centro de referencia de España por sus UATAN, Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), inauguradas en 2014 a raíz de la crisis del ébola.

PUBLICIDAD

Según ha confirmado el Gobierno, será en este hospital madrileño donde deberán hacer una cuarentena obligatoria. Sin embargo, estos 14 españoles no serán hospitalizados en UATAN, sino en habitaciones convencionales del hospital, ya que ninguno de ellos presenta síntomas hasta el momento. “En el caso de que alguno de estos pasajeros o tripulantes enfermara, no iría a esa zona de hospitalización convencional del Gómez Ulla, sino a una habitación de la UATAN”, ha explicado el doctor José Miguel Cisneros, Jefe de Servicio de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, para el programa La Hora de La 1.

Imagen de archivo de sanitarios se equipan en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel en el Hospital Gómez Ulla de Madrid
Imagen de archivo de sanitarios se equipan en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel en el Hospital Gómez Ulla de Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

Hantavirus: sin vacuna, pero con tratamiento para los síntomas

Para el hantavirus no existe vacuna ni un tratamiento específico para eliminar el virus, pero sí un tratamiento de soporte avanzado para controlar los síntomas. El Ministerio de Sanidad advierte que las personas con síndrome cardiopulmonar por hantavirus deben ser asistidas en centros hospitalarios, preferentemente en unidades de terapia intensiva con disponibilidad de asistencia respiratoria mecánica.

PUBLICIDAD

El síndrome pulmonar por hantavirus es una de las formas más graves de la enfermedad y es el que provoca la cepa Andes, la variante a la que pertenece el hantavirus del crucero. En estos casos, el virus afecta severamente los pulmones y puede provocar una insuficiencia respiratoria aguda. Los pacientes suelen comenzar con síntomas similares a una gripe, como fiebre, dolores musculares, cansancio y malestar general. Sin embargo, en pocos días pueden aparecer dificultades respiratorias graves que requieren atención médica urgente.

Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha causado la muerte de al menos tres personas y ha activado las alarmas sanitarias. Mientras la OMS y el Gobierno español coordinan la llegada del barco a Canarias, las autoridades locales aseguran no tener información oficial.

Así es el tratamiento para la infección de hantavirus

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los cuidados de soporte incluyen reposo, hidratación adecuada y control permanente de los signos vitales. En los cuadros leves, estas medidas pueden ser suficientes para favorecer la recuperación del paciente. No obstante, cuando la enfermedad avanza y compromete la capacidad respiratoria, puede ser necesario recurrir a procedimientos más complejos.

Uno de los tratamientos más utilizados en los casos graves es la asistencia respiratoria mecánica. Muchos pacientes desarrollan una dificultad severa para respirar debido a la acumulación de líquidos en los pulmones. En estas situaciones, los médicos pueden recurrir a la intubación, un procedimiento mediante el cual se introduce un tubo a través de la boca hasta los pulmones para ayudar al paciente a recibir oxígeno.

La intubación y el uso de respiradores artificiales permiten mantener la oxigenación del organismo mientras los pulmones se recuperan. Los especialistas destacan que este soporte intensivo puede resultar decisivo para aumentar las probabilidades de supervivencia, especialmente durante las primeras etapas críticas de la enfermedad.

Otra de las complicaciones asociadas a algunos tipos de hantavirus es la fiebre hemorrágica con síndrome renal, una variante que afecta el funcionamiento de los riñones. En estos casos, los pacientes pueden presentar alteraciones graves en la eliminación de toxinas y en el equilibrio de líquidos del cuerpo.

Cuando los riñones dejan de funcionar correctamente, algunos pacientes necesitan diálisis. Este tratamiento médico permite filtrar la sangre artificialmente y eliminar sustancias tóxicas mientras el organismo intenta recuperar la función renal. La diálisis también ayuda a controlar el exceso de líquidos y mantener estables los niveles de minerales y sales en el cuerpo.

Google icon

Temas Relacionados

HantavirusVirusEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nuevo incidente con Vito Quiles: le pregunta a Irene Montero por el crimen de Espluges de Llobregat e Irene Montero le acusa de “chulería e impunidad”

Enfrentamiento entre Vito Quiles y la exministra de Igualdad en el Congreso sobre el crimen en el que un hombre mató a una mujer en plena calle

Nuevo incidente con Vito Quiles: le pregunta a Irene Montero por el crimen de Espluges de Llobregat e Irene Montero le acusa de “chulería e impunidad”

El caso de un estudiante con hantavirus que murió hace 20 años: “El virus es más pequeño que los poros de las bolsas de aspiradora”

Jason Dinges, un joven alumno de ingeniería aeroespacial en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, murió en 2007. Los casos de esta enfermedad son habituales en la zona

El caso de un estudiante con hantavirus que murió hace 20 años: “El virus es más pequeño que los poros de las bolsas de aspiradora”

Rosalía se pasea por los restaurantes de Sevilla con nuevo look antes de su concierto: prueba mariscos con estrella Michelín y el famoso montadito ‘Piripi’

La cantante ha aprovechado para lucir su nuevo corte de pelo y disfrutar de la gastronomía andaluza antes de su concierto en el Guadalquivir

Rosalía se pasea por los restaurantes de Sevilla con nuevo look antes de su concierto: prueba mariscos con estrella Michelín y el famoso montadito ‘Piripi’

La elegante forma en la que la reina Letizia evita la invitación al pódcast de unos estudiantes para hacerles ella la entrevista: “¿Sois de qué facultad?”

Mientras los jóvenes al frente de ‘El diario del poder’ trataban de invitarla para que formase parte de su proyecto, la monarca les lanzaba una batería de preguntas

La elegante forma en la que la reina Letizia evita la invitación al pódcast de unos estudiantes para hacerles ella la entrevista: “¿Sois de qué facultad?”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

Arbeloa vive su momento más crítico en el banquillo blanco mientras empiezan a sonar sustitutos para la próxima temporada

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nuevo incidente con Vito Quiles: le pregunta a Irene Montero por el crimen de Espluges de Llobregat e Irene Montero le acusa de “chulería e impunidad”

Nuevo incidente con Vito Quiles: le pregunta a Irene Montero por el crimen de Espluges de Llobregat e Irene Montero le acusa de “chulería e impunidad”

Ayuso cancela su viaje por México y regresa a Madrid por la “amenaza de boicot” de Sheinbaum en los Premios Platino

Putin abre la puerta al diálogo con la UE por la guerra de Ucrania: Bruselas debe dar el primer paso y cuenta con el visto bueno de Zelenski

La Fiscalía del Supremo apoya un indulto parcial al exfiscal general Álvaro García Ortiz

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

ECONOMÍA

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

DEPORTES

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento

Tchouaméni como si nada: entrena con normalidad un día después del altercado con Valverde y apunta al Clásico

El Bournemouth aparta al futbolista español Alex Jiménez tras salir a la luz unos chats con una chica que asegura tener 15 años: “Me gustan las chicas más jóvenes”