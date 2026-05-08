Sin vacuna, pero con un tratamiento para controlar los síntomas: así se trata la infección por hantavirus

No existe una vacuna ni tratamiento específico para el hantavirus (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha activado los protocolos necesarios para la contención de la enfermedad, que ha dejado ya tres muertos y varias personas con síntomas a la espera de más resultados de laboratorio. Paralelamente, la noticia ha traído consigo un aluvión de dudas e incertidumbre ante el comportamiento de un patógeno desconocido hasta la fecha para la población general.

Una vez el crucero fondee en Granadilla de Abona (Tenerife), los pasajeros a bordo de la embarcación serán repatriados a sus respectivos países y los 14 españoles serán trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. El Gómez Ulla es el centro de referencia de España por sus UATAN, Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), inauguradas en 2014 a raíz de la crisis del ébola.

PUBLICIDAD

Según ha confirmado el Gobierno, será en este hospital madrileño donde deberán hacer una cuarentena obligatoria. Sin embargo, estos 14 españoles no serán hospitalizados en UATAN, sino en habitaciones convencionales del hospital, ya que ninguno de ellos presenta síntomas hasta el momento. “En el caso de que alguno de estos pasajeros o tripulantes enfermara, no iría a esa zona de hospitalización convencional del Gómez Ulla, sino a una habitación de la UATAN”, ha explicado el doctor José Miguel Cisneros, Jefe de Servicio de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, para el programa La Hora de La 1.

Imagen de archivo de sanitarios se equipan en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel en el Hospital Gómez Ulla de Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

Hantavirus: sin vacuna, pero con tratamiento para los síntomas

Para el hantavirus no existe vacuna ni un tratamiento específico para eliminar el virus, pero sí un tratamiento de soporte avanzado para controlar los síntomas. El Ministerio de Sanidad advierte que las personas con síndrome cardiopulmonar por hantavirus deben ser asistidas en centros hospitalarios, preferentemente en unidades de terapia intensiva con disponibilidad de asistencia respiratoria mecánica.

PUBLICIDAD

El síndrome pulmonar por hantavirus es una de las formas más graves de la enfermedad y es el que provoca la cepa Andes, la variante a la que pertenece el hantavirus del crucero. En estos casos, el virus afecta severamente los pulmones y puede provocar una insuficiencia respiratoria aguda. Los pacientes suelen comenzar con síntomas similares a una gripe, como fiebre, dolores musculares, cansancio y malestar general. Sin embargo, en pocos días pueden aparecer dificultades respiratorias graves que requieren atención médica urgente.

Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha causado la muerte de al menos tres personas y ha activado las alarmas sanitarias. Mientras la OMS y el Gobierno español coordinan la llegada del barco a Canarias, las autoridades locales aseguran no tener información oficial.

Así es el tratamiento para la infección de hantavirus

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los cuidados de soporte incluyen reposo, hidratación adecuada y control permanente de los signos vitales. En los cuadros leves, estas medidas pueden ser suficientes para favorecer la recuperación del paciente. No obstante, cuando la enfermedad avanza y compromete la capacidad respiratoria, puede ser necesario recurrir a procedimientos más complejos.

PUBLICIDAD

Uno de los tratamientos más utilizados en los casos graves es la asistencia respiratoria mecánica. Muchos pacientes desarrollan una dificultad severa para respirar debido a la acumulación de líquidos en los pulmones. En estas situaciones, los médicos pueden recurrir a la intubación, un procedimiento mediante el cual se introduce un tubo a través de la boca hasta los pulmones para ayudar al paciente a recibir oxígeno.

La intubación y el uso de respiradores artificiales permiten mantener la oxigenación del organismo mientras los pulmones se recuperan. Los especialistas destacan que este soporte intensivo puede resultar decisivo para aumentar las probabilidades de supervivencia, especialmente durante las primeras etapas críticas de la enfermedad.

PUBLICIDAD

Otra de las complicaciones asociadas a algunos tipos de hantavirus es la fiebre hemorrágica con síndrome renal, una variante que afecta el funcionamiento de los riñones. En estos casos, los pacientes pueden presentar alteraciones graves en la eliminación de toxinas y en el equilibrio de líquidos del cuerpo.

Cuando los riñones dejan de funcionar correctamente, algunos pacientes necesitan diálisis. Este tratamiento médico permite filtrar la sangre artificialmente y eliminar sustancias tóxicas mientras el organismo intenta recuperar la función renal. La diálisis también ayuda a controlar el exceso de líquidos y mantener estables los niveles de minerales y sales en el cuerpo.

PUBLICIDAD