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La elegante forma en la que la reina Letizia evita la invitación al pódcast de unos estudiantes para hacerles ella la entrevista: “¿Sois de qué facultad?”

Mientras los jóvenes al frente de ‘El diario del poder’ trataban de invitarla para que formase parte de su proyecto, la monarca les lanzaba una batería de preguntas

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La elegante forma en la que la reina Letizia rechaza la invitación al pódcast de unos estudiantes para hacerles ella la entrevista (Europa Press)
La elegante forma en la que la reina Letizia rechaza la invitación al pódcast de unos estudiantes para hacerles ella la entrevista (Europa Press)

La reina Letizia ha vuelto a mostrar su faceta más cercana y profesional durante su visita a Pamplona con motivo de la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Cuando dos estudiantes le han propuesto participar en su pódcast con una entrevista sorpresa, la reina ha sorprendido rehuyendo el papel de entrevistada para ponerse, de manera natural, en el lugar de periodista y realizar ella las preguntas a los jóvenes.

En las inmediaciones del Centro de Atención Integral a personas mayores ‘Espacio Activo’ de la capital navarra, durante su último acto oficial de la semana celebrado el jueves 7 de mayo, la reina Letizia ha protagonizado una anécdota fuera del protocolo institucional. Al ser abordada por Alejandro y Víctor, dos estudiantes que gestionan el pódcast universitario El diario del poder.

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“Tenemos un pódcast donde entrevistamos a referentes. Hemos entrevistado a José María Aznar a don Guillermo Lasso y nos gustaría proponerle si...“, arrancaba uno de ellos para avisarle de que ya han entrevistado a personalidades como José María Aznar y el expresidente de Ecuador. Por su parte, la reina ha optado por interesarse por el proyecto y el propósito de sus creadores, en lugar de responder a la invitación que le proponían.

Un joven se acerca a la reina Letizia para proponerle una entrevista en su podcast, donde conversa con grandes referentes sobre su propósito en la vida. La monarca escucha atentamente y le da una respuesta alentadora.

La conversación de la reina Letizia y los jóvenes

El encuentro entre la reina y los jóvenes comunicadores ha comenzado cuando estos le han transmitido su ilusión por grabar una entrevista improvisada para su pódcast académico, centrado en “entrevistar a referentes”. Ante esta propuesta, Letizia ha tomado la iniciativa preguntando a Alejandro y Víctor por los detalles del proyecto.

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“¿El pódcast que lo tenéis vosotros dos? ¿Sois de qué facultad? ¿Sobre qué preguntáis?”, ha preguntado la monarca interrumpiendo su intención de invitarla. Los estudiantes han explicado que su pódcast nació como un proyecto universitario para “dejar un legado a la juventud” y que buscan conocer el propósito vital de cada invitado, profundizando más allá del personaje público.

Sin responder realmente a esas preguntas, la reina Letizia se ha interesado por el objetivo del canal, animando a los jóvenes a describir su misión: “Ser ese medio entre los españoles referentes del mundo y los jóvenes para mandar un mensaje para las futuras generaciones”, han respondido.

La elegante forma en la que la reina Letizia rechaza la invitación al pódcast de unos estudiantes para hacerles ella la entrevista (Europa Press)
La elegante forma en la que la reina Letizia rechaza la invitación al pódcast de unos estudiantes para hacerles ella la entrevista (Europa Press)

La felicitación de la reina Letizia

Tras escuchar sus palabras, la reina ha cerrado el encuentro destacando la utilidad social del proyecto y ha indicado: “Yo creo que lo estáis consiguiendo. Muchas gracias”. De esta manera, Alejandro y Víctor han concluido la conversación satisfechos por el trato directo y el interés mostrado por Letizia, a pesar de no haber logrado la entrevista que buscaban.

Este episodio ha vuelto a poner de manifiesto el estilo comunicativo de la reina, que con frecuencia renuncia al formalismo en favor de una interacción espontánea y personalizada con quienes se encuentra en sus compromisos institucionales. No es la primera vez que deja el protocolo para acercarse a los más jóvenes, interesándose por su formación, inquietudes y aspiraciones personales.

La reina Letizia preside el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Pamplona (Europa Press)
La reina Letizia preside el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Pamplona (Europa Press)

De hecho, los momentos en los que la reina Letizia entabla conversaciones informales con ciudadanos son ya una dinámica habitual mientras cumple con su agenda, tal y como demuestra la secuencia desarrollada durante su paso por Pamplona en el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

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