La OMS pide asesoramiento a especialistas argentinos para gestionar la crisis del hantavirus en Europa: en 2019 ya erradicaron un brote anterior de la cepa Andes

Tubos de ensayo etiquetados como "Hantavirus positivo". (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto el foco en Argentina para definir cómo actuar ante el reciente brote de hantavirus detectado en un crucero que se dirige hacia Tenerife, donde han muerto tres personas y se han detectado al menos ocho casos confirmados. No es la primera vez que este virus ataca a la población. Argentina ya ha sufrido varios brotes, el último en 2018-2019, que se saldó con 11 muertos. Por ello, las autoridades sanitarias internacionales buscan referencias y tratan de adaptar protocolos en Europa.

El crucero, que transporta casi 150 pasajeros, llegará a tierra el domingo, mientras expertos y responsables de la OMS elaboran directrices para su desembarco y el manejo de posibles contagios. El Gobierno de España ya ha anunciado cómo será el protocolo: de forma escalonada por zonas aisladas del puerto y sin ningún tipo de contacto con la población civil. Hasta el momento, la compañía operadora del buque ha asegurado que ninguno de los pasajeros presenta síntomas.

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Pero toda precaución es poca. La OMS ha solicitado asesoramiento a especialistas argentinos, según ha avanzado Reuters, ya que el país logró erradicar en 2019 un brote de la cepa Andes, la misma que afecta al crucero. El antecedente argentino es fundamental porque, según explicó Abdi Rahman Mahamud, director del departamento de coordinación de alertas y respuestas de la OMS, “si seguimos las medidas de salud pública y las lecciones que aprendimos de Argentina podemos romper esta cadena de transmisión. No tiene por qué convertirse en una gran epidemia”, una declaración recogida por Reuters.

“Si seguimos las medidas de salud pública y las lecciones que aprendimos de Argentina... podemos romper esta cadena de transmisión”

Las recomendaciones se centran en el aislamiento de los enfermos y en el seguimiento y la cuarentena de los contactos, aunque las decisiones finales dependen de los gobiernos nacionales de los pasajeros implicados. En el caso de España, el Ministerio de Sanidad ha determinado será de 42 días en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. La OMS está clasificando a los viajeros en dos categorías: contactos de alto riesgo y de bajo riesgo, según el grado de interacción con los casos confirmados, mientras se rastrea también a quienes ya han abandonado el barco.

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¿Cómo se transmite la cepa Andes?

La cepa Andes del hantavirus se caracteriza por su capacidad de transmisión entre personas a través del contacto cercano y prolongado, y principalmente cuando el paciente ya manifiesta síntomas. Esta información proviene, en parte, del brote registrado en Argentina durante 2018 y 2019, donde 34 personas se infectaron y 11 fallecieron. Según recogió Reuters, ese episodio es el único documentado donde se constató el contagio interhumano de este tipo de hantavirus.

Gustavo Palacios, profesor de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí, en Estados Unidos, y coautor de un estudio clave sobre el brote argentino, señaló a Reuters: “Básicamente, aprendimos que, una vez que se aplican medidas básicas de distanciamiento social —que son, en esencia, muy sencillas: quedarse en casa cuando no se encuentra bien—, la circulación del virus disminuyó y el brote se extinguió”.

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Tanto Palacios como otros expertos vienen asesorando a la OMS desde el 2 de mayo. El investigador argentino remarcó la importancia de considerar los riesgos asociados a los hantavirus, que pueden alcanzar tasas de mortalidad de hasta el 50%.

El crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus, se dirige a Tenerife. Mientras los pasajeros extranjeros serán repatriados, los 14 españoles a bordo serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid para una cuarentena obligatoria.

El desafío para la OMS y los países involucrados reside en adaptar y aplicar medidas de salud pública estándar: aislamiento de los enfermos, cuarentena de los contactos y rastreo epidemiológico. En el caso del crucero, los pasajeros aún asintomáticos serán evaluados al desembarcar y, dependiendo de su grado de exposición, podrían quedar bajo observación o aislamiento preventivo.

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Ya hay cinco países que han mostrado su disposición de poner medios aéreos para llevar a sus nacionales: Alemania, Francia, Grecia, Países Bajos y Turquía. “Es posible que hubiera un vuelo que se combinara con el de Francia y que en ese vuelo se llevaran tanto a los nacionales de un país como a los de otros”, ha precisado la secretaria general de Protección Civil y Emergencias de España, Virginia Barcones.No obstante, Bélgica, Irlanda, Alemania y Suecia, que también están dispuestos a acoger a sus nacionales, no tienen disponibilidad de medios aéreos; en este punto, el mecanismo europeo facilitaría uno ó dos aviones para realizar todas estas maniobras.

Lecciones del brote argentino y su impacto global

El caso argentino de 2018-2019 es considerado por la comunidad internacional como el principal antecedente para diseñar estrategias frente a brotes de la cepa Andes. La OMS ha subrayado que el éxito argentino se debió a la aplicación rigurosa de medidas sencillas, como el aislamiento domiciliario de los casos y la limitación del contacto social, que permitieron cortar la cadena de transmisión.

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El crucero MV Hondius en Cabo Verde. (REUTERS/Stringer/File Photo)

“El rastreo de contactos es fundamental para quienes ya hayan abandonado el barco”, ha afirmado la OMS a Reuters, destacando la importancia de actuar con rapidez y coordinación entre los diferentes países afectados.

Perspectivas y próximos pasos

Mientras el crucero avanza hacia Tenerife, las autoridades sanitarias ultiman detalles para el procedimiento de desembarco y la gestión de los pasajeros. La experiencia argentina sirve de modelo para limitar la propagación y evitar una crisis mayor. Según Reuters, la OMS continuará recabando información y ajustando recomendaciones en función de la evolución del brote.

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