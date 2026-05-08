Rosalía se pasea por los restaurantes de Sevilla con nuevo look antes de su concierto: prueba mariscos con estrella Michelín y el famoso montadito ‘Piripi’

Rosalía se pasea por los restaurantes de Sevilla con nuevo look antes de su concierto (Europa Press)

La presencia de Rosalía en Sevilla durante los últimos días ha generado una intensa expectación en la ciudad. La artista catalana ha vuelto a captar la atención pública con un cambio de imagen y una agenda de actividades marcada por la gastronomía local, la moda y la música.

Rosalía ha pasado sus horas previas al concierto gratuito programado para el sábado, 9 de mayo, en el río Guadalquivir, explorando la oferta culinaria de la capital andaluza. Entre sus visitas destacadas, la cantante ha cenado en la reconocida Bodeguita Antonio Romero, donde ha probado el emblemático montadito ‘Piripi’, y ha degustado mariscos en Cañabota, restaurante galardonado con estrella Michelin.

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Además, la artista ha lucido una media melena renovada, consolidando la tendencia del ‘long bob’ y desatando una auténtica fiebre entre sus seguidores, que no han dudado en acercarse para pedir autógrafos y fotografías durante sus recorridos por Sevilla. Su estilismo para la jornada ha consistido en una camiseta blanca, falda satinada azul cielo, medias a juego y sandalias negras, adaptándose al clima primaveral antes del cambio previsto en la meteorología.

Rosalía se pasea por los restaurantes de Sevilla con nuevo look antes de su concierto (Europa Press)

El nuevo ‘look’ de Rosalía

La versatilidad que caracteriza a la media melena se ha consolidado en los últimos meses como la opción preferida para quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo. El corte por debajo de los hombros, como el que Rosalía ha lucido en Sevilla, destaca por aportar volumen y definición a los rizos naturales al reducir el peso del cabello. Esta transformación supone, además, el abandono definitivo de las melenas extralargas a las que la artista había acostumbrado tanto en sus conciertos como en su presencia en Euphoria.

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El regreso de Rosalía a la esfera pública sevillana ha iniciado este jueves con una aparición por las calles de la ciudad en compañía de su hermana Pili. La cantante se ha mostrado sonriente y relajada, con el cabello más corto y peinado por encima de los hombros, lo que, según se aprecia en las imágenes, realza el movimiento y los rizos naturales.

Rosalía se pasea por los restaurantes de Sevilla con nuevo look antes de su concierto (Europa Press)

Rosalía en Sevilla

Tal y como ha confirmado Netflix este viernes, el motivo de la visita de Rosalía a la capital hispalense está vinculado al evento Jarana en el Guadalquivir, una iniciativa desarrollada por la plataforma de contenidos con la colaboración de la cantante y la Orquesta Filarmónica. El concierto, previsto para la tarde del sábado, supone la presentación oficial de la serie Berlín y la dama del armiño.

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El anuncio ha disparado la presencia de seguidores desde las primeras horas del día en las inmediaciones del hotel Alfonso XIII, donde la artista se ha alojado. Esta expectación ha motivado concentraciones espontáneas en el centro de la ciudad cada vez que Rosalía ha salido a pasear, siempre acompañada de su equipo de seguridad, generando imágenes virales en redes sociales.

La ruta de restaurantes de Rosalía

Durante su estancia, la cantante ha protagonizado también una jornada gastronómica en Cañabota, degustando productos del mar de la ciudad del Guadalquivir. Para esta cita, ha elegido un vestido midi rojo con tirantes y manoletinas negras adornadas con tachuelas, un atuendo alabado por su sencillez y elegancia en pleno ambiente primaveral sevillano.

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La experiencia gastronómica no solo ha incluido restaurantes de alta cocina, sino también bares emblemáticos. La Bodeguita Antonio Romero ha publicado en sus redes sociales una fotografía con la artista y un mensaje de agradecimiento: “Un honor recibir la visita de Rosalía. Gracias por elegirnos para saborear nuestra cocina. Ha sido un auténtico placer atenderte y ver que disfrutas de lo nuestro tanto como nosotros disfrutamos de tu arte. ¡Aquí tienes tu casa siempre que quieras volver por un ‘Piripi’!”.

Rosalía prueba el montadito 'Piripi' en Sevilla (Europa Press)

En la taberna cuentan con una gran variedad de tapas de lo más tradicionales, pero el montadito ‘Piripi’ que mencionan en la publicación es la estrella de su carta. En realidad, su receta es bastante común: lomo, bacon y tomate, aunque lleva también una salsa especial de la casa. Su sabor ha conseguido una gran fama cosechada tras décadas preparándolo en el establecimiento.

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