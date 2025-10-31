Dolores de la Puerta, doctora experta en microbiota, destaca los mejores alimentos para mantenerse saludable: “Son muy normales y corrientes”

La alimentación, y su relación con la salud, es un tema que preocupa a cada vez más personas. Por ello, numerosos expertos tienen TikToks, podcasts o acuden a entrevistas todos los días para aconsejar sobre qué es lo mejor que puedes hacer para tener una dieta saludable. Entre las más reconocidas está la doctora Dolores de la Puerta, que inicialmente se formó como cirujano plástico y luego empezó a trabajar con el aparato digestivo, hasta especializarse la microbiota.
Actualmente, lleva 25 años trabajando en el mismo sector, donde ya se la reconoce como una de las mejores de su generación. Tras publicar un par de libros, crearse una web propia y acudir a programas de televisión, sus consejos son cada vez más famosos. “Los años que llevo estudiando y trabajando con la microbiota de mis pacientes, he podido constatar su asociación a muy diferentes patologías y me han permitido ir entendiendo que, más allá de unas u otras bacterias, lo importante es la homeostasis intestinal”, explica la doctora.
No solo realiza consultas, también ofrece charlas, conferencias o formaciones. Una trayectoria increíble que la llevó a sentarse hace casi un año, en noviembre de 2024, en el pódcast Zoom Out. Ahí tuvo una charla de alrededor de una hora, donde hizo un recorrido profundo por la salud intestinal, su protección y los consejos útiles.
La alimentación perfecta
Los microorganismos que habitan nuestro intestino, sobre todo las bacterias, se conocen como microbiota intestinal. Pero los llamamos “microbios” en sentido despectivo, como si solo representaran una amenaza, a pesar de que a principios del siglo XX ya se empezó a hablar de bacterias “buenas”. En la actualidad, ya sabemos que la microbiota intestinal es la encargada de cooperar con nuestro mecanismo de defensa contra las enfermedades, de digerir componentes de la dieta e incluso del desarrollo neurológico.
Y la doctora recomienda una serie de alimentos para cuidar a la perfección la microbiota intestinal. “La microbiota se alimenta principalmente de fibra y alimentos fermentados, de yogur, de queso y, ahora un poco más moderno, el kéfir o el chucrut”.
La importancia de los polifenoles
Dolores de la Puerta también explica que existe un gran grupo de moléculas, que se llaman polifenoles, y que son muy buenas para el organismo y fáciles de conseguir. Si tu alimentación ayuda en el desarrollo de estas moléculas, tu microbiota estará más sana. Los polifenoles también pueden influir en la composición y diversidad de nuestra microbiota intestinal. Por ejemplo, ciertos polifenoles pueden promover el crecimiento de bacterias beneficiosas, como las bifidobacterias, mientras que pueden reducir la proliferación de otras bacterias dañinas. En este sentido, los mejores alimentos que puedes tomar son frutos rojos como arándanos, grosellas o moras.
Otros alimentos ricos en polifenoles son la granada, el aceite de oliva, el cacao o el café. “Hay un montón de alimentos súper interesantes y muy normales y corrientes que favorecen”. Eso sí, la doctora da un aviso importante: “Cuidado con la fibra”. Si al pensar en fibra, piensas en el abanico completo, es un error; el pan de molde, por ejemplo, es un “asesino de la microbiota”.
