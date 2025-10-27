España

Dani García, chef Michelin: “Os voy a enseñar todos los trucos para hacer las mejores patatas fritas”

La variedad que utilicemos, el grosor del corte o la fritura son claves fundamentales para preparar unas patatas crujientes por fuera y esponjosas por dentro

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Los trucos de Dani García
Los trucos de Dani García para unas patatas fritas perfectas (Adobe Stock / Archivo)

Son la guarnición perfecta, un antojo extremadamente común que todos disfrutamos y que todos podemos preparar en casa. Las patatas fritas, bastones crujientes con un interior suave y esponjoso, son un elemento muy popular en las cartas de cualquier restaurante, acompañando a hamburguesas y bocadillos, en platos combinados con filetes empanados o lomos, como acompañamiento de recetas con salsas o simplemente como aperitivo, disfrutadas con kétchup y mayonesa.

A pesar de su aparente sencillez, conseguir que estos bastones fritos tengan la textura perfecta, en el punto de dorado óptimo y con un interior bien cocinado, ni crudas ni pasadas, no es tan sencillo. Para poner fin a estas dudas, el chef Dani García ha compartido en su cuenta de Instagram ‘Como Dani’ los pasos que él sigue para conseguir “la mejor patata frita”, una receta muy sencilla que nos asegurará un resultado siempre perfecto cuando cocinemos este clásico.

El primer paso fundamental empieza incluso antes de entrar en la cocina, y se encuentra en la elección de la variedad de patatas que vamos a utilizar. Existen muchos tipos de patata, y no todos son los ideales para freír. “Patata agria, olvídate de lo demás”, asegura el cocinero, recomendando una variedad fácil de encontrar que tiene como ventajas su excelente equilibrio entre fécula y agua, su bajo contenido en azúcares y su textura compacta, características que la hacen perfecta para la fritura.

Trucos para que las patatas
Trucos para que las patatas queden perfectas en casa (MARCU OVIDIU/TIMESBURG)

Una vez tengamos las patatas listas, llega el momento de pelar y cortar, un momento en el que es fundamenal fijarnos en el grosor: “ni finas ni gordas”, explica el chef mientras corta sus bastones, dejando claro que la homogeneidad, que todas tengan un tamaño similar, es esencial para que la cocción sea perfecta. Una vez cortadas, García procede a darles un buen lavado en agua fría, para así eliminar el exceso de almidón, un paso fundamental para que después resulten más crujientes.

La doble fritura, clave para unas patatas perfectas

Como muestra Dani García en su vídeo, la clave para conseguir un exterior crujiente y un interior suave y esponjoso se encuentra en el siguiente paso, la doble fritura. La primera se hace a baja temperatura, entre 140 y 150 grados, “un baño suave” en el que la patata “se cocina, no se dora”. Esa primera fase permite que el interior se cueza poco a poco y quede muy jugosa, sin llegar todavía a dorarse por fuera. Cuando la patata empieza a flotar, llega el momento de la segunda fritura, esta vez con una temperatura más alta, entre 180 y 190 grados, para conseguir ese dorado perfecto y esa textura crujiente.

Finalmente, se sacan las patatas del fuego con una espátula y se pasan a un plato o bandeja cubierto con papel de cocina, encargado de absorber el exceso de aceite. La sal, explica el cocinero, se añade ahora, al final, para conseguir un sabor delicioso y mantener el punto perfecto. El éxito de sus trucos salta a la vista: unas patatas crujientes por fuera, con una capa casi “semi-suflada” que nos conseguirá un resultado digno de restaurante.

Temas Relacionados

Dani GarcíaTrucos de CocinaChefs EspañaChefsEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

19 niños gazatíes gravemente enfermos llegan a España para recibir atención sanitaria

Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Navarra, Murcia, Aragón y Cataluña son las comunidades autónomas que acogerán a los niños según a las diferentes patologías

19 niños gazatíes gravemente enfermos

Una boda excepcional en Notre-Dame de París: la catedral cierra al público para el día más importante de uno de los carpinteros que participó en la reconstrucción

Martin Lorentz ha cumplido un sueño junto a su esposa este fin de semana

Una boda excepcional en Notre-Dame

Cómo ducharse bien, según dos expertos: cuántas veces a la semana, cuánto tiempo y a qué temperatura

Dermatólogos explican que una ducha diaria no siempre es necesaria y que hacerlo con demasiada frecuencia puede dañar la barrera natural de la piel

Cómo ducharse bien, según dos

“Activa esta opción para no volver a escuchar una llamada de números desconocidos”: la Policía Nacional explica cómo hacerlo

El agente explica dos alternativas disponibles en el móvil para evitar el spam telefónico

“Activa esta opción para no
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

19 niños gazatíes gravemente enfermos

19 niños gazatíes gravemente enfermos llegan a España para recibir atención sanitaria

“Activa esta opción para no volver a escuchar una llamada de números desconocidos”: la Policía Nacional explica cómo hacerlo

Una comunidad de vecinos de Madrid gana el juicio a una empresa de amianto que paralizó una obra de forma unilateral y solicitaba el pago total

La Audiencia de Cantabria retrasa el desahucio de un hombre en situación de vulnerabilidad hasta finales de año por ser la dueña una gran tenedora

La Audiencia de Madrid deniega la nacionalidad a una mujer sefardí al no haber remitido su solicitud desde su ciudad natal

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Estas son las razones por las que hay tiendas que no tienen apenas clientes y no entran en bancarrota: “Al grupo empresarial le interesa que tenga pérdidas”

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 27 de octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

El Gobierno propone una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas

DEPORTES

Alarmas con Lamine Yamal: lejos

Alarmas con Lamine Yamal: lejos de su nivel, señalado por su vida fuera del fútbol y una crisis que puede afectar a la Selección

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años

El enfado de Vinicius tras ser sustituido durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona

Un Real Madrid a la altura de las grandes citas acaba con el FC Barcelona en el primer Clásico de la temporada