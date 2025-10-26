España

La propuesta de una nutricionista para preparar un almuerzo otoñal sin carbohidratos en 10 minutos

La estrella de esta receta es una tortilla otoñal de intenso sabor, enriquecida con champiñones salteados y prosciutto. Un plato sencillo pero elegante, con aroma a bosque y bienestar

Por Yoana Kaloyanova

Además, es un plato rico
Además, es un plato rico de proteínas, fibra, minerales y grasas. (Composición fotográfica/Instagram)

Con la llegada del otoño, crece el deseo de platos cálidos, reconfortantes y nutritivos, pero no siempre tenemos tiempo para cocinar. Alice Carnevale, nutricionista, ofrece una idea fácil, rápida y sin carbohidratos, perfecta para quienes buscan una alimentación ligera sin sacrificar el sabor.

En tan solo 10 minutos, se puede preparar un almuerzo completo, rico en proteínas y grasas saludables, ideal para quienes siguen una dieta baja en carbohidratos o cetogénica.

Los ingredientes

Los ingredientes de esta receta son pocos y probablemente los tienes en casa:

  • 3 huevos frescos
  • Un tazón de champiñones (champiñones, hongos porcini u hongos mixtos, según la temporada)
  • 3 lonchas de jamón crudo
  • 1 cucharada de queso parmesano rallado
  • 1 cucharadita de ghee (mantequilla clarificada) o aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto
  • Perejil fresco picado (opcional, para dar sabor)

Estos ingredientes son simples, pero cuidadosamente seleccionados, ya que hacen que el plato sea rico en proteínas, bajo en azúcar y repleto de micronutrientes esenciales como hierro, selenio y vitamina D.

¿Cómo preparar la receta paso a paso?

El primer paso en la preparación de la receta es cocinar los champiñones en una sartén con un chorrito de aceite. Es importante dejar que se doren a fuego alto durante unos minutos, añadiendo sal, pimienta y perejil para realzar su aroma otoñal.

Después, en un cuenco, se tienen que cascar los huevos y, después, batirlos con el queso parmesano rallado. Esta combinación permite que la tortilla tenga una textura cremosa y un sabor intenso, sin necesidad de nata ni harina.

Cinco recetas aptas para táper y saludables para llevar a la oficina esta semana

El siguiente paso es verter la mezcla de huevo en la sartén caliente y añadir los champiñones cocidos. Inmediatamente, se agregan las lonchas de prosciutto, que liberarán su intenso sabor ligeramente salado con el calor.

Una vez que la base de la tortilla esté cuajada, hay que doblarla por la mitad, como una pizza calzone, y dejar que se dore por ambos lados.

¿El resultado? Una tortilla rellena, suave y fragante, perfecta para un almuerzo ligero pero satisfactorio.

Según Alice, la nutricionista que creó la receta, se trata de un plato que es el ejemplo perfecto de equilibrio nutricional: los huevos aportan proteínas de alta calidad, los champiñones le añaden fibra y minerales, mientras que el jamón crudo aporta sabor y grasas saciantes.

Todo ello sin un solo gramo de carbohidratos complejos. Además, es una receta ideal para quienes trabajan fuera de casa y necesitan dejar la comida hecha antes: se prepara rápidamente, se conserva bien e incluso se puede disfrutar caliente. La nutricionista aconseja acompañarlo de una guarnición de verduras de temporada o una sopa ligera, para convertirlo así en un almuerzo completo y saciante.

El otoño trae colores cálidos y aromas terrosos, y esta tortilla lo representa todo en un solo plato. Sencilla, rápida y saludable, esta receta demuestra que comer sano no significa sacrificar el placer.

