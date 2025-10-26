Platos y dulces inusuales para Halloween en el mundo

La celebración de Halloween ha permitido que numerosos países integren a su gastronomía recetas llamativas, muchas de ellas poco conocidas fuera de su lugar de origen.
El Día de los Muertos, mezclado con costumbres paganas y cristianas, se acompaña cada año de una variedad de platos típicos y dulces inusuales que varían según el país y, en varios casos, mantienen rituales que remontan a la antigüedad.
Irlanda: Boxty y Barmbrack, raíces y mitología
Boxty
El Boxty son tortitas tradicionales de papa que evocan la rusticidad del campo irlandés, especialmente asociadas a fiestas como Halloween. Fueron populares entre los niños irlandeses, quienes preparaban la masa rallando papa con objetos improvisados.
Ingredientes:
- 500 g de papa cruda pelada
- 250 g de papa cocida
- 120 g de harina
- 1 huevo
- 150 ml de leche
- 50 g de manteca
- Sal
Preparación: Rallar la papa cruda y mezclar con la papa cocida triturada. Agregar harina, sal, el huevo batido y la leche. Mezclar hasta obtener una masa blanda y densa. Formar tortitas y freír por ambos lados en manteca hasta dorar y cocer por dentro.
Barmbrack
Barmbrack es un pan dulce relleno de frutas secas, central en el Halloween irlandés debido a la antigua costumbre de esconder pequeños objetos en su interior que predecían la suerte del año próximo.
Ingredientes:
- 300 g de harina de fuerza
- 1 sobre de levadura seca
- 150 ml de leche tibia
- 1 huevo
- 70 g de azúcar
- 250 g de frutas deshidratadas (pasas, grosellas, cerezas)
- Ralladura de naranja
- 50 g de manteca
- 50 ml de whiskey irlandés
- 1/2 cucharadita de sal
Preparación: Dejar macerar las frutas en whiskey con ralladura de naranja. Mezclar harina, levadura, azúcar y sal. Añadir la leche, el huevo y la manteca. Incorporar las frutas escurridas, amasar y levar. Formar un pan, depositar en molde y hornear a 180°C hasta dorar.
Inglaterra: Soul Cakes, oración y solidaridad
Soul Cakes
Originarias de la Edad Media inglesa, las Soul Cakes son galletas especiadas que se daban a cambio de rezos por los difuntos durante el Día de Todos los Santos.
Ingredientes:
- 500 g de harina
- 200 g de azúcar
- 250 g de manteca
- 2 yemas + 1 huevo
- 1/2 cucharadita de nuez moscada y clavo molido
- 100 g de pasas
- 75 ml de cerveza negra
Preparación: Unir harina, azúcar, manteca y especias hasta formar una masa. Añadir huevos y cerveza. Integrar las pasas, formar discos y hornear a 180°C hasta dorados.
Italia: Habas y huesos, dulces con memoria milenaria
Fave dei morti (Habas de los muertos)
Dulce italiano de Todos los Difuntos, antiguamente se creía que el alma de los muertos habitaba en las habas. Con el tiempo, se sustituyeron por galletas de almendra y azúcar.
Ingredientes:
- 250 g de harina de almendra
- 200 g de azúcar
- 2 claras de huevo
- Ralladura de limón
- Azúcar glas
Preparación: Mezclar harina de almendra, azúcar, claras y ralladura. Formar bolitas, pasarlas por azúcar glas y hornear a 180°C hasta que se agrieten.
México: Pan de muerto, entre el ritual y la fiesta
Pan de muerto
Emblema del Día de Muertos. Se hace con masa dulce decorada con tiras que simulan huesos y una bolita central. Este pan representa la dualidad entre la vida y la muerte y se ofrece tanto en altares como en la mesa.
Ingredientes:
- 500 g de harina de trigo
- 100 g de manteca
- 2 huevos + 1 yema
- 90 g de azúcar
- 150 ml de leche
- 30 g de levadura fresca
- Ralladura de naranja
- 1/2 cucharadita de sal
Preparación: Disolver levadura en leche, añadir azúcar, huevos, manteca y la ralladura. Integrar la harina y salar, amasar y reposar. Tomar porciones para crear huesos y decorar el pan. Llevar al horno precalentado a 180°C hasta dorado.
Ecuador: Colada morada y guaguas de pan, un tributo colorido
Colada morada
Bebida espesa y morada, símbolo del Día de los Difuntos en Ecuador, representa la sangre del ausente. Se sirve junto a panes en forma de muñeco llamados guaguas.
Ingredientes:
- 200 g de maíz morado
- 2 litros de agua
- 200 g de azúcar
- 1 piña
- 200 g de moras
- 1 naranjilla
- 1 membrillo
- Canela y clavo
- Pasas
Preparación: Cocer el maíz con especias. Filtrar y unir con frutas troceadas, azúcar y pasas hasta lograr una textura espesa.
España: huesos de santo y panellets, memoria y sabor
Huesos de santo
Mazapán clásico relleno de yema confitada, tradicional de Todos los Santos. Su forma cilíndrica evoca huesos y simboliza la fragilidad de la vida.
Ingredientes:
- 200 g de almendra molida
- 200 g de azúcar glas
- 2 yemas
- 80 g de azúcar
- 80 ml de agua
Preparación: Formar un mazapán con almendra y azúcar. Hacer tiras y enrollar. Preparar una yema confitada con azúcar y agua en almíbar. Rellenar el mazapán y dejar secar.
Panellets
Redondos y cubiertos de piñones, los panellets son dulces de almendra, típicos de Cataluña y Valencia, con raíces posiblemente árabes.
Ingredientes:
- 250 g de almendra molida
- 200 g de azúcar
- 100 g de boniato cocido
- 1 clara
- Piñones
Preparación: Amasar almendra, azúcar y boniato. Hacer bolas, rebozar con piñones y pintar con clara. Hornear a 180°C hasta que los piñones se doren.
Estados Unidos: manzanas acarameladas y repostería decorativa
Manzanas acarameladas
Icónicas en Halloween estadounidense, su brillante capa de caramelo rojo las hace irresistibles en cualquier feria y fiesta.
Ingredientes:
- 6 manzanas
- 200 g de azúcar
- 100 ml de agua
- 1 cucharada de glucosa
- Colorante rojo
- Palitos de madera
Preparación: Insertar los palos. Preparar caramelo con agua, azúcar y glucosa, añadir colorante. Sumergir cada manzana en el caramelo caliente, girar y dejar secar en papel encerado.
Spiced Pumpkin Cake
El pastel especiado de calabaza forma parte de la tradición otoñal y de Halloween, y se decora con glaseados o figuras terroríficas.
Ingredientes:
- 250 g de harina
- 200 g de azúcar
- 200 g de puré de calabaza
- 3 huevos
- 1 cucharadita de canela
- 1/2 cucharadita de jengibre
- 1/2 cucharadita de clavo
- 100 ml de aceite
- 1 sobre de levadura
- Nueces/pasas (opcional)
Preparación: Batir huevos, azúcar y aceite. Incorporar puré y luego los ingredientes secos, más nueces o pasas. Llevar a molde y hornear a 180°C hasta que un palillo salga limpio.
Portugal: pão de Deus y Brasil, camarão na moranga
Pão de Deus
Brioche cubierto de coco y azúcar, imprescindible en el Día de Todos los Santos luso. Suave y aromático, nació como gesto de caridad tras el terremoto de Lisboa en 1755.
Ingredientes:
- 500 g de harina
- 100 g de azúcar
- 15 g de levadura
- 2 huevos
- 200 ml de leche
- 60 g de manteca
- 100 g de coco rallado
- 50 g de azúcar (para el coco)
- 1 huevo extra
Preparación: Formar la masa, amasar con manteca y dejar levar. Hacer bollitos, cubrir con mezcla de coco, huevo y azúcar, y hornear a 180°C hasta dorar.
Camarão na moranga
Plato brasileño donde una calabaza es rellena de langostinos y un cremoso sofrito. Fusión de influencias europeas y productos americanos.
Ingredientes:
- 1 calabaza
- 500 g de langostinos
- 100 g de queso crema
- 1 cebolla
- 1 tomate
- 2 dientes de ajo
- Cilantro
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Preparación: Vaciar la calabaza y asarla hasta ablandar. Sofreír cebolla, ajo, tomate y langostinos. Añadir queso crema y cilantro. Rellenar la calabaza y hornear unos minutos más.
Estas recetas permiten acercarse a la diversidad y creatividad de la cocina de difuntos, mostrando que la gastronomía es también vehículo de tradición, homenaje y celebración.