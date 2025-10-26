Platos y dulces inusuales para Halloween en el mundo

Dulces y panes de distintas culturas evocan historias y ritos de homenaje a los antepasados (Imagen ilustrativa Infobae)

La celebración de Halloween ha permitido que numerosos países integren a su gastronomía recetas llamativas, muchas de ellas poco conocidas fuera de su lugar de origen.

El Día de los Muertos, mezclado con costumbres paganas y cristianas, se acompaña cada año de una variedad de platos típicos y dulces inusuales que varían según el país y, en varios casos, mantienen rituales que remontan a la antigüedad.

Irlanda: Boxty y Barmbrack, raíces y mitología

Boxty

El boxty, tradicional tortita de papa, representa la sencillez y el sabor del Halloween irlandés

El Boxty son tortitas tradicionales de papa que evocan la rusticidad del campo irlandés, especialmente asociadas a fiestas como Halloween. Fueron populares entre los niños irlandeses, quienes preparaban la masa rallando papa con objetos improvisados.

Ingredientes:

500 g de papa cruda pelada

250 g de papa cocida

120 g de harina

1 huevo

150 ml de leche

50 g de manteca

Sal

Preparación: Rallar la papa cruda y mezclar con la papa cocida triturada. Agregar harina, sal, el huevo batido y la leche. Mezclar hasta obtener una masa blanda y densa. Formar tortitas y freír por ambos lados en manteca hasta dorar y cocer por dentro.

Barmbrack

El barmbrack es un pan dulce que se consume en Halloween en Irlanda, reconocido por su interior repleto de frutas confitadas

Barmbrack es un pan dulce relleno de frutas secas, central en el Halloween irlandés debido a la antigua costumbre de esconder pequeños objetos en su interior que predecían la suerte del año próximo.

Ingredientes:

300 g de harina de fuerza

1 sobre de levadura seca

150 ml de leche tibia

1 huevo

70 g de azúcar

250 g de frutas deshidratadas (pasas, grosellas, cerezas)

Ralladura de naranja

50 g de manteca

50 ml de whiskey irlandés

1/2 cucharadita de sal

Preparación: Dejar macerar las frutas en whiskey con ralladura de naranja. Mezclar harina, levadura, azúcar y sal. Añadir la leche, el huevo y la manteca. Incorporar las frutas escurridas, amasar y levar. Formar un pan, depositar en molde y hornear a 180°C hasta dorar.

Inglaterra: Soul Cakes, oración y solidaridad

Soul Cakes

Las soul cakes son galletas especiadas que se reparten durante el Día de Todos los Santos como ofrenda en memoria de los difuntos

Originarias de la Edad Media inglesa, las Soul Cakes son galletas especiadas que se daban a cambio de rezos por los difuntos durante el Día de Todos los Santos.

Ingredientes:

500 g de harina

200 g de azúcar

250 g de manteca

2 yemas + 1 huevo

1/2 cucharadita de nuez moscada y clavo molido

100 g de pasas

75 ml de cerveza negra

Preparación: Unir harina, azúcar, manteca y especias hasta formar una masa. Añadir huevos y cerveza. Integrar las pasas, formar discos y hornear a 180°C hasta dorados.

Italia: Habas y huesos, dulces con memoria milenaria

Fave dei morti (Habas de los muertos)

Las fave dei morti, pequeñas galletas de almendra, se elaboran en Italia para honrar a quienes han partido

Dulce italiano de Todos los Difuntos, antiguamente se creía que el alma de los muertos habitaba en las habas. Con el tiempo, se sustituyeron por galletas de almendra y azúcar.

Ingredientes:

250 g de harina de almendra

200 g de azúcar

2 claras de huevo

Ralladura de limón

Azúcar glas

Preparación: Mezclar harina de almendra, azúcar, claras y ralladura. Formar bolitas, pasarlas por azúcar glas y hornear a 180°C hasta que se agrieten.

México: Pan de muerto, entre el ritual y la fiesta

Pan de muerto

El pan de muerto combina la tradición indígena y española en uno de los símbolos imprescindibles del Día de los Muertos en México

Emblema del Día de Muertos. Se hace con masa dulce decorada con tiras que simulan huesos y una bolita central. Este pan representa la dualidad entre la vida y la muerte y se ofrece tanto en altares como en la mesa.

Ingredientes:

500 g de harina de trigo

100 g de manteca

2 huevos + 1 yema

90 g de azúcar

150 ml de leche

30 g de levadura fresca

Ralladura de naranja

1/2 cucharadita de sal

Preparación: Disolver levadura en leche, añadir azúcar, huevos, manteca y la ralladura. Integrar la harina y salar, amasar y reposar. Tomar porciones para crear huesos y decorar el pan. Llevar al horno precalentado a 180°C hasta dorado.

Ecuador: Colada morada y guaguas de pan, un tributo colorido

Colada morada

La colada morada y las guaguas de pan forman el dúo más representativo de la festividad ecuatoriana para celebrar el Día de los Difuntos

Bebida espesa y morada, símbolo del Día de los Difuntos en Ecuador, representa la sangre del ausente. Se sirve junto a panes en forma de muñeco llamados guaguas.

Ingredientes:

200 g de maíz morado

2 litros de agua

200 g de azúcar

1 piña

200 g de moras

1 naranjilla

1 membrillo

Canela y clavo

Pasas

Preparación: Cocer el maíz con especias. Filtrar y unir con frutas troceadas, azúcar y pasas hasta lograr una textura espesa.

España: huesos de santo y panellets, memoria y sabor

Huesos de santo

Los huesos de santo son dulces de mazapán rellenos con yema, infaltables en las mesas españolas durante el Día de Todos los Santos

Mazapán clásico relleno de yema confitada, tradicional de Todos los Santos. Su forma cilíndrica evoca huesos y simboliza la fragilidad de la vida.

Ingredientes:

200 g de almendra molida

200 g de azúcar glas

2 yemas

80 g de azúcar

80 ml de agua

Preparación: Formar un mazapán con almendra y azúcar. Hacer tiras y enrollar. Preparar una yema confitada con azúcar y agua en almíbar. Rellenar el mazapán y dejar secar.

Panellets

Los panellets se elaboran en Cataluña y la Comunidad Valenciana, especialmente para festividades como la Castañada y Todos los Santos

Redondos y cubiertos de piñones, los panellets son dulces de almendra, típicos de Cataluña y Valencia, con raíces posiblemente árabes.

Ingredientes:

250 g de almendra molida

200 g de azúcar

100 g de boniato cocido

1 clara

Piñones

Preparación: Amasar almendra, azúcar y boniato. Hacer bolas, rebozar con piñones y pintar con clara. Hornear a 180°C hasta que los piñones se doren.

Estados Unidos: manzanas acarameladas y repostería decorativa

Manzanas acarameladas

Las manzanas acarameladas destacan por su brillante color rojo y su presencia en toda fiesta de Halloween norteamericana

Icónicas en Halloween estadounidense, su brillante capa de caramelo rojo las hace irresistibles en cualquier feria y fiesta.

Ingredientes:

6 manzanas

200 g de azúcar

100 ml de agua

1 cucharada de glucosa

Colorante rojo

Palitos de madera

Preparación: Insertar los palos. Preparar caramelo con agua, azúcar y glucosa, añadir colorante. Sumergir cada manzana en el caramelo caliente, girar y dejar secar en papel encerado.

Spiced Pumpkin Cake

El pastel especiado de calabaza es un postre clásico del otoño y Halloween en EE.UU., decorado con glaseado y notas de canela

El pastel especiado de calabaza forma parte de la tradición otoñal y de Halloween, y se decora con glaseados o figuras terroríficas.

Ingredientes:

250 g de harina

200 g de azúcar

200 g de puré de calabaza

3 huevos

1 cucharadita de canela

1/2 cucharadita de jengibre

1/2 cucharadita de clavo

100 ml de aceite

1 sobre de levadura

Nueces/pasas (opcional)

Preparación: Batir huevos, azúcar y aceite. Incorporar puré y luego los ingredientes secos, más nueces o pasas. Llevar a molde y hornear a 180°C hasta que un palillo salga limpio.

Portugal: pão de Deus y Brasil, camarão na moranga

Pão de Deus

El pão de Deus, brioche cubierto de coco y azúcar, acompaña las celebraciones del Día de Todos los Santos en Portugal

Brioche cubierto de coco y azúcar, imprescindible en el Día de Todos los Santos luso. Suave y aromático, nació como gesto de caridad tras el terremoto de Lisboa en 1755.

Ingredientes:

500 g de harina

100 g de azúcar

15 g de levadura

2 huevos

200 ml de leche

60 g de manteca

100 g de coco rallado

50 g de azúcar (para el coco)

1 huevo extra

Preparación: Formar la masa, amasar con manteca y dejar levar. Hacer bollitos, cubrir con mezcla de coco, huevo y azúcar, y hornear a 180°C hasta dorar.

Camarão na moranga

El camarão na moranga es un plato típico brasileño que combina calabaza y langostinos en una versión festiva y colorida para Halloween

Plato brasileño donde una calabaza es rellena de langostinos y un cremoso sofrito. Fusión de influencias europeas y productos americanos.

Ingredientes:

1 calabaza

500 g de langostinos

100 g de queso crema

1 cebolla

1 tomate

2 dientes de ajo

Cilantro

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Preparación: Vaciar la calabaza y asarla hasta ablandar. Sofreír cebolla, ajo, tomate y langostinos. Añadir queso crema y cilantro. Rellenar la calabaza y hornear unos minutos más.

Estas recetas permiten acercarse a la diversidad y creatividad de la cocina de difuntos, mostrando que la gastronomía es también vehículo de tradición, homenaje y celebración.