El futuro del arroz está en el restaurante de este joven chef en un pequeño pueblo valenciano de interior

Arroz con caza, setas de temporada y caracoles, una receta del chef Arturo Roig, del restaurante A Roig Viu (Cedida)

Si Valencia es la capital del arroz, el Tastarròs es su fiesta por excelencia. El pasado sábado 18 y domingo 19 de octubre de 2025, la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad del Turia se convirtió en el epicentro de los arroces con Denominación de Origen Protegida con este gran evento, que celebra cada año al cereal más emblemático de la Comunitat Valenciana. Organizado por la D.O. Arròs de València, con la colaboración del programa europeo EU Rice, la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ayuntamiento de Valencia, este evento ha unido por octava vez música, gigantes y cabezudos, showcookings y degustaciones, siempre con el arroz como protagonista

El culmen de esta cita ha sido, como cada año, el concurso ‘Arrocero del futuro 2025’, un certamen que reconoce al chef menor de 40 años que cocine la mejor receta de arroz elaborada con alguna de las tres variedades amparadas por la D.O.. En esta ocasión, el primer premio ha ido a parar a Arturo Roig, chef del restaurante A Roig Viu, con su propuesta de su receta de arroz Aroigiuv con caza, setas de temporada y caracoles.

El reto era elaborar una receta con las variedades Albufera, Bomba y Senia en la que brillara la creatividad, aportando ingenio o ingredientes adicionales para lograr una receta deliciosa y rompedora. “He hecho querido hacer una paella valenciana como las que hago en el restaurante y a mis amigos; me encanta hacer paellas con ingredientes de temporada, ahora con las primeras setas de nuestro monte como los níscalos”, ha explicado emocionado Arturo.

Arturo Roig, del restaurante A Roig Viu, ganador del premio 'Arrocero del Futuro 2025' (Cedida)

Durante la cita del domingo, el jurado, compuesto por algunos de los mejores profesionales del periodismo gastronómico, evaluó las propuestas de cada uno de los siete finalistas del concurso, seleccionados entre aspirantes de todo el país. Además de Roig, aspiraron al premio Félix Chaqués, de Félix Chaqués (Valencia); Amparo Nácher, de Xaruga (Valencia); Álvaro Portolés, de Tu Arrocero (Valencia); Aitor Martínez Ros, de Can Ros (Burriana, Castellón); Carlos López, de Puerta del Sol (Oropesa, Castellón) y Borja Mateu Gisbert, de Casa Borja (Aielo de Malferit, Valencia).

Ricardo Císcar y Santos Ruiz, de la D.O. Arroz de Valencia, reflexionan sobre la importancia del grano cultivado en la Albufera

A Roig Viu, cocina de interior y parrilla en Albaida

Para disfrutar de la cocina de Arturo Roig hay que viajar hasta Albaida, un pequeño pueblo de montaña con apenas 6.000 habitantes ubicado en el interior de la provincia de Valencia. Allí, junto a Jordi Tornero como jefe de cocina, este joven chef apostó por impulsar su propio negocio, un espacio gastronómico que apuesta por la cocina de producto y por la calidad del ingrediente por encima de todo.

Restaurante A Roig Viu, en Albadia (Instagram / @aroigviu)

La propuesta del restaurante, recomendado por la Guía Repsol, es monopolizada casi por completo por su parrilla, una rejilla hecha a medida en Guetaria (Guipúzcoa) que se encarga de dar vida a algunos de sus platos estrella. Por ella pasan carnes de gran calidad, como el solomillo de vaca rubia gallega; también pescados de la lonja de Gandía y verduras y hortalizas que el propio Arturo cultiva en los alrededores del restaurante.

Cuentan con un menú en el servicio de comidas, disponibles jueves y viernes, en el que se incluyen platos creados por el chef que van variando según la temporada (26 €). En el de este otoño, la oferta incluye platos como la crema de calabaza de Castilla con setas ahumadas y huevo poché, las lentejas con foie y verduras, la fideuá de pato con alcachofas, foie y setas o la carrillera de vaca estofada con puré de patata y chips. Por la noche, todo es a la carta, en la que encontramos algunas especialidades como la oreja de cerdo crujiente, el pincho de solomillo con salsa anticuchera o la ensaladilla de sepia, patata y aguacate.