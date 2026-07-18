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Paz Padilla, seis años sin Antonio Vidal: el amor que marcó su vida y que ella sigue celebrando cada 18 de julio

En el sexto aniversario de la muerte de Antonio Vidal, la presentadora vuelve a rendir homenaje al gran amor de su vida con un recuerdo lleno de luz, gratitud y una historia que sigue emocionando

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Paz Padilla y su mario, Antonio Juan Vidal, en una imagen de redes sociales. (Instagram @paz_padilla)
Paz Padilla y su mario, Antonio Juan Vidal, en una imagen de redes sociales. (Instagram @paz_padilla)

Este sábado 18 de julio, Paz Padilla vuelve a enfrentarse a una fecha que jamás podrá borrar de su calendario emocional. Hace seis años perdió al hombre que marcó su vida, Antonio Juan Vidal, su compañero, su refugio y su cómplice. A pesar del dolor, Paz ha demostrado una fortaleza admirable y ha convertido su duelo en una lección de vida para miles de personas que han seguido su proceso con cariño y admiración.

Antonio falleció el 18 de julio de 2020, a los 53 años, víctima de un tumor cerebral diagnosticado un año antes. La familia decidió vivir la enfermedad en silencio, sin hacerla pública, protegiendo su intimidad y su paz. Paz acompañó a su marido en cada paso, en cada tratamiento, en cada noche de incertidumbre.

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En entrevistas posteriores ha confesado que mirar la muerte “a los ojos” le cambió la vida para siempre y que acompañarlo en su último tramo “le salvó la vida”, porque le enseñó a aceptar la pérdida sin rencor ni culpa.

La historia de amor que marcó la vida de Paz Padilla

Paz Padilla y su mario, Antonio Juan Vidal, en una imagen de redes sociales. (Instagram @paz_padilla)
Paz Padilla y su mario, Antonio Juan Vidal, en una imagen de redes sociales. (Instagram @paz_padilla)

La historia de Paz y Antonio es una de esas que parecen sacadas de una novela. Se enamoraron siendo adolescentes, cuando lo suyo fue un flechazo inmediato, puro y juvenil. La vida los separó, pero cuando la conexión entre dos personas es tan profunda, el destino siempre encuentra la manera de unirlas de nuevo. Veinte años después, ya adultos, volvieron a encontrarse y se enamoraron como si el tiempo no hubiera pasado. Paz siempre ha dicho que Antonio era su alma gemela, el compañero que la hacía reír, pensar y crecer.

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En 2016 sellaron su amor en una boda mágica en Zahara de los Atunes, la playa gaditana que se convirtió en su refugio y en el escenario de algunos de los momentos más felices de su vida. Allí celebraron su unión rodeados de amigos, familia y ese mar que siempre ha sido testigo de los capítulos más importantes de la presentadora.

Un año después de su boda, en julio de 2019, llegó el diagnóstico que cambió todo. Antonio fue diagnosticado con un tumor cerebral. La familia decidió vivir la enfermedad en silencio, sin hacerla pública, protegiendo su intimidad y su paz. Paz acompañó a su marido en cada paso, en cada tratamiento, en cada noche de incertidumbre.

La muerte del amor de su vida dejó un vacío enorme en Paz. En ¡Hola! confesó que llegó a sentirse completamente sola: coincidió la pérdida de su marido con la independencia de su hija Anna y la muerte de su madre. El duelo fue tan intenso que llegó a romperse muelas por la tensión emocional. Durante mucho tiempo rechazó incluso la palabra “viuda”, porque sentía que significaba “morir con él”. Pero Paz decidió no rendirse. Eligió agradecer la vida que tuvo junto a Antonio y transformar el dolor en aprendizaje.

Imagen de archivo de Paz Padilla y su marido, Antonio Juan Vidal. (Europa Press)
Imagen de archivo de Paz Padilla y su marido, Antonio Juan Vidal. (Europa Press)

Cada 18 de julio, la actriz abre su carrete de fotos y vídeos y comparte un montaje precioso con su historia de amor: viajes, risas, su boda en la playa, la luna de miel y aquella despedida simbólica que organizó en Zahara, rodeada de amigos, para celebrar la vida de Antonio. Un ritual que se ha convertido en su manera de mantenerlo presente, de honrarlo y de recordar que el amor, cuando es tan profundo, no desaparece: se transforma.

De esa experiencia nacieron dos libros, El humor de mi vida y Alzar el duelo, donde comparte herramientas emocionales para quienes atraviesan pérdidas similares. Paz ha explicado que ahora vive sin miedo, sin rencor y sin culpa, y que el sufrimiento le ha enseñado a valorar lo que tiene. Su filosofía, basada en la aceptación y en la gratitud, ha inspirado a miles de personas que han encontrado en ella un ejemplo de resiliencia.

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