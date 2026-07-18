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¿Te cuesta madrugar? No eres tú, es tu genética: así marcan los cronotipos el descanso nocturno

El neurólogo Daniel Blanes explica a ‘Infobae’ cómo afecta nuestra genética al sueño y por qué el verano puede ser la peor época para el descanso nocturno

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una persona apaga su despertador a las 6:00 a.m. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay personas que se levantan sin problema con los primeros rayos de la mañana. La luz les activa, el despertador no les molesta y son capaces de salir de la cama con la energía suficiente para enfrentar el día. Otros, en cambio, deben usar todas sus fuerzas para despegarse las sábanas y se arrastran todo el día hasta que la tarde les permite recuperar energía.

Más que la pereza o la falta de costumbre, hay un componente genético que marca cómo nos levantamos por la mañana: son los cronotipos. Según explica el doctor Daniel Blanes, neurólogo de la Unidad de Sueño del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, los cronotipos son la preferencia individual de cada persona a activarse en un momento determinado del día, una actitud que viene “condicionada genéticamente”.

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“Nosotros tenemos un reloj biológico que depende de unos genes, que expresan unas proteínas y que funcionan en el hipotálamo. Esas proteínas varían entre persona y persona. Si duran más o menos, es decir, si se degradan antes o se degradan después, o si se activan antes o se activan después, condicionan cómo nos levantamos por la mañana”, explica a Infobae el especialista.

Grosso modo, existen tres cronotipos diferentes: el cronotipo matutino o cronotipo alondra, el cronotipo vespertino o cronotipo búho y el cronotipo intermedio, donde se ubica la mayor parte de la gente. “Los que más llaman la atención son los dos extremos, es decir, personas que se activan superbién por la mañana, pero no aguantan el ritmo a última hora del día, que sería el matutino; y personas que se van activando a lo largo de la tarde y están a tope a última hora, que sería el vespertino”, explica Blanes.

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La condena del verano para las personas ‘búho’

Las personas con un cronotipo vespertino no solo tienen dificultades para levantarse por las mañanas, sino que dormirse por las noches puede ser todo un reto, especialmente en verano. “Está muy activo al final del día y dormirse le cuesta mucho más. Con el horario de verano, se consigue que haya una hora más de luz, que es activadora. Entonces, este tipo de personas suele tener menos horas de sueño estos meses”, cuenta el doctor.

La hora de acostarse se retrasa, pero no la de despertarse. Con el cambio de hora en el mes de marzo, estas personas van perdiendo horas de sueño, una falta de descanso que puede generar verdaderos problemas de salud. “El sueño es un taller de reparación en el que se van a ir corrigiendo pequeños defectos del plano físico, el desgaste de huesos, de músculos, de ligamentos que se hayan hecho; pero también se corrigen y se integran funciones cognitivas y emocionales, se reajustan temas hormonales... Si nosotros le damos menos tiempo al sueño, todas estas funciones no llegan a cubrirse al 100%”, explica el neurólogo.

La falta de descanso provoca un aumento del cortisol y del tono del sistema nervioso simpático para permitir al cuerpo funcionar con normalidad. Todo ello provoca aumentos en la hipertensión o el azúcar en sangre, factores de riesgo cardiovascular. En personas sanas, puede no suponer grandes perjuicios, pero en otros con patologías previas, como la hipertensión, puede derivar en infartos de corazón o de cerebro. “Muchos infartos ocurren a primera hora de la mañana, en el pico de tensión, y es más frecuente tras el cambio de hora”, lamenta Blanes.

Una investigación de la Universidad de Granada demuestra que cenar alimentos ricos en grasas, como la carne roja y las patatas fritas, empeora significativamente la calidad del sueño. Descubre cómo tus hábitos nocturnos influyen en tu descanso.

El cronotipo puede moldearse

El doctor recuerda que el cronotipo no puede elegirse, porque viene marcado por la genética, pero sí modificarse. “Tenemos nuestro reloj biológico, pero se le puede dar cuerda gracias a una hormona que se llama melatonina, la hormona de la oscuridad”, afirma.

Blanes aconseja seguir una serie de medidas de higiene del sueño que pueden lograr que la calidad del descanso nocturno mejore mucho y recomienda probarlas antes de lanzarse a soluciones farmacológicas. “Las pastillas para dormir son como un parche sobre la herida que no hemos limpiado. En cambio, las medidas de higiene del sueño son las que limpian la herida”, compara.

Mujer rubia con ropa deportiva morada y visera transparente, sujeta una banda de resistencia azul mientras se inclina en un parque con árboles y bancos
Una mujer realiza ejercicios de fuerza durante la mañana. (Pexels)

Lo primero y principal es realizar una gestión inteligente de la luz y la actividad física. “Por las mañanas, intenta recibir un ambiente luminoso. Además, realiza ejercicio y actividad por la mañana. Y al contrario, hacia la noche intenta evitar la luz y el ejercicio intenso”, explica. El especialista recomienda, además, no tomar alcohol ni fumar durante la noche. Las bebidas con cafeína, como el café, también deben manejarse con cuidado. “La segunda taza de café ya altera el sueño, incluso cuando se toma por la mañana”, asegura.

Por último, es necesario asegurar un ambiente correcto en el dormitorio, con una temperatura estable y un entorno silencioso. Es aconsejable, además, alejar pantallas de la estancia y, si uno vive con mascotas, evitar que se suban a la cama para que no nos despierten con su movimiento por la noche. Blanes también recomienda evitar mirar el reloj por la noche: “Cada vez que miro el reloj, me conecto con la realidad, en lugar de desconectarme para facilitar el descanso. Además, puede enfadarme haberme levantado si es temprano, o angustiarme el miedo a no volver a dormirme”, aclara.

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