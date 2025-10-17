España

Esta es la técnica que utilizan los chefs de restaurantes con estrella Michelín para que el pescado quede perfectamente cocinado

El joven chef Léo Hökfelt aprendió esta técnica en un restaurante de tres estrellas. Ahora, ha publicado un vídeo, donde la comparte con sus seguidores: el método es fácil, rápido y nunca falla

Por Yoana Kaloyanova

Guardar
Ni en papel de aluminio,
Ni en papel de aluminio, ni en sartén: en las cocinas de los restaurantes con estrellas Michelin los equipos preparan el pescado así. (Composición fotográfica/Canva)

Imagínate que esta noche eres el anfitrión. Quieres impresionar a tus invitados sin complicarte demasiado. Así, decides servir salmón en papillote. Te aseguras de hacer todos los pasos correctamente: tras pasar por la pescadería, envuelves los filetes en papel de horno, junto con hierbas aromáticas y algunas verduras de temporada.

No dudas de que algo pueda salir mal: al final, preparar pescado no es tan complicado, ¿verdad? El momento es perfecto: llegan tus invitados justo cuando sacas el pescado del horno. En el plato, los filetes tienen una pinta estupenda y huelen maravillosamente.

Pero en la boca... están un poco duros.

Para evitar decepciones como esta, sin subestimar el nivel de dificultad que tiene preparar bien el pescado, los grandes chefs suelen optar por un método de cocción suave: “Es una técnica que aprendí en un restaurante con estrella Michelin”, explica el chef Léo Hökfelt en un vídeo, compartido en Le journal des femmes. Tranquilo: según él, es “imposible equivocarse”.

Un chef comparte sus secretos

El joven chef Léo Hökfelt, aprendió su oficio junto a los más grandes. Durante su formación en el Instituto Paul Bocuse, Léo fue primero ayudante de cocina y luego jefe de partida en Clos des Sens, un restaurante de 3 estrellas en Annecy.

“Aprendí muchísimo, ya sea sobre el trabajo con verduras (...), o incluso con el pescado. Tuve la oportunidad de perfeccionar todo el proceso (aderezo, fileteado y desespinado)”, comenta el chef en el vídeo.

Uno de los pescados más sanos y completos es también el más barato: “Una ración casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales del día”.

En este restaurante con vistas al lago de Annecy, el chef Franck Derouet ofrece una cocina vegetal y lacustre, basada en la pesca local. El pescado es el protagonista de la carta: por ello, los cocineros lo miman con esmero. ¿El resultado? Trucha, rape, bacalao y lucio tiernos y perlados.

¿Cómo preparar el pescado para que esté perfectamente cocinado?

Léo empieza la preparación del pescado, cubriéndolo con sal gruesa. Después, lo deja reposar de 15 a 30 minutos, en función del tamaño de los filetes. Este paso “afirmará la carne e intensificará el sabor”, comenta el chef en el vídeo.

Después, Léo enjuaga y seca los filetes. Y ahora, ¡a cocinar! Y no de cualquier manera. En esta masterclass, Léo enseña la técnica del pescado confitado. Para ello, sumerge el pescado en una sartén llena de aceite a una temperatura muy concreta: “idealmente a 58 °C”. Él prefiere el suyo (aceite de pepitas de uva), pero se puede optar por otros tipos de aceite.

No hace falta verter litros, avisa el chef: basta con cubrir el pescado. Después de 4 o 5 minutos, se retira el filete. Para saber si está cocido, Léo comprueba si la piel se desprende fácilmente. “Si se puede despegar sin forzar, está listo”, explica. Si no, el pescado se cocina un minuto más. Si el filete es muy grande, es mejor cortarlo en filetes pequeños o dejarlo cocinar un poco más.

Este método de cocción a baja temperatura, muy apreciado por los restaurantes con estrellas Michelin, produce una textura ultrasuave, perlada y jugosa. ¡Tus invitados quedarán maravillados!

Temas Relacionados

PescadoEstrellas MichelinChefRecetaSalmónFiletesEspaña-GastronomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Joseba Barrenengoa, ingeniero, sobre los coches eléctricos: “De lo que pagas, la mitad es prácticamente lo que vale la batería”

El CEO de ‘Easygas’ explica por qué los conductores estadounidenses cambian sus vehículos cada tres o cuatro años, y destaca la práctica de ‘renting’

Joseba Barrenengoa, ingeniero, sobre los

Nintendo lanza Leyendas Pokémon: Z-A, la nueva entrega que reinventa los combates en tiempo real y explora las megaevoluciones

La famosa saga de videojuegos japonesa se desarrolla en la capital de Kalos, Ciudad Luminalia

Nintendo lanza Leyendas Pokémon: Z-A,

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los

El cementerio de las listas de espera a la dependencia: cada 15 minutos muere un dependiente y más de 150.000 siguen esperando su prestación

El 34 % de los dependientes desatendidos presenta gran discapacidad

El cementerio de las listas

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán asegura denuncia un

Santos Cerdán asegura denuncia un trato desigual respecto a Ábalos y Koldo y vuelve a pedir su libertad: “Es un incomprensible agravio comparativo”

Despiden a una trabajadora que se pidió la baja por ansiedad y un detective la descubrió haciendo senderismo: el Tribunal lo considera procedente

Muere un concejal del PP tras sufrir varias picaduras de avispas asiáticas

Una pelea con gritos y puñetazos entre dos cabos redefine los límites de la sanción penal militar: condenados hasta con dos años de cárcel

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Un País Vasco rico y una Andalucía pobre: el mapa de España revela una brecha persistente entre norte y sur y una creciente desigualdad

Estos son los requisitos para solicitar la ayuda de 10.000 euros para comprar una primera vivienda en Baleares

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Alcaraz y Sinner jugarán la

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro