Cómo hacer masa de empanada casera y muy fácil

Esta receta básica puede rellenarse con ingredientes de todo tipo, desde pescados como el atún o el bonito hasta carnes picadas, pollo, verduras o embutidos

Ana Plaza

Ana Plaza

Receta de masa de empanada
Receta de masa de empanada

Las empanadas son, indudablemente, unas geniales aliadas en nuestras cocinas. Pueden ser las protagonistas de un picoteo de media tarde, de un aperitivo entre amigos o incluso de una cena en cualquier día de la semana. Admiten todo tipo de rellenos y son muy fáciles de hacer, incluso si decides preparar su masa casera desde cero. Hoy te enseñamos a preparar dicha masa, una mezcla a base de harina que da como resultado una base elástica y suave, ideal para rellenar con los ingredientes que más nos gusten.

Esta sencilla masa sirve tanto para empanadas grandes como para empanadillas más pequeñas, y puede rellenarse con casi cualquier receta que se nos ocurra. Desde opciones sencillas como atún con tomate y huevo duro, una de las versiones más comunes, hasta rellenos de carne picada, de pollo, de pescados como el bonito, de vegetales o incluso con embutidos como el jamón York y el queso.

Una vez tengamos nuestra masa y relleno listos, solo tendremos que montar la empanada y hornearla, pinchando la parte superior de la masa con un tenedor para permitir la salida del vapor. Para un resultado dorado y brillante, nada como seguir el clásico truco de las abuelas: pincelar un poco de huevo batido por encima.

Receta de masa de empanada fácil

Esta masa de empanada se elabora combinando harina, levadura, huevos, vino blanco, aceite y sal. El resultado es una masa suave, ligeramente elástica y muy manejable, que se puede estirar y rellenar sin que se rompa. Una vez horneada adquiere un tono dorado y una textura crujiente en superficie, pero tierna en el interior.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la masa: 10 minutos
  • Reposo: 10 minutos
  • Total: 20 minutos

Ingredientes

  • 500 g de harina de trigo
  • 10 g de levadura
  • 2 huevos
  • 1 vasito de vino blanco (aproximadamente 100 ml)
  • 1 vaso de aceite frito (aproximadamente 200 ml)
  • 1 pizca de sal

Cómo hacer masa de empanada fácil, paso a paso

  1. Dispón la harina en forma de volcán sobre la mesa, distribuyendo la levadura por encima.
  2. Haz un hueco en el centro e introduce los huevos crudos y el vino blanco.
  3. Amasa todo incorporando poco a poco el aceite frito.
  4. Cuando la mezcla se convierta en una pasta suave, deja de amasar.
  5. Cubre la masa con un paño y deja reposar durante 10 minutos.
  6. Divide la masa en dos partes iguales.
  7. Estira las porciones con rodillo sobre una superficie ligeramente enharinada.
  8. Usa una de las partes para forrar la base de tu bandeja o molde apto para horno.
  9. Agrega el relleno ya frío y cubre con la otra mitad de la masa estirada.
  10. Sella los bordes enrollando o presionando con un tenedor.
  11. Pincha la parte superior de la masa para permitir la salida del vapor.
  12. Pincela si lo deseas con huevo batido para obtener un acabado brillante.
  13. Hornea a 180℃ durante 45 minutos o hasta que la masa esté bien dorada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para una empanada grande (molde o placa de horno estándar), es decir, entre 8 y 10 raciones según el tamaño de corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 325 kcal por porción (sin relleno)
  • Hidratos de carbono: 45 g
  • Proteínas: 7 g
  • Grasas: 13 g
  • Sodio: 150 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La masa cruda puede conservarse en el frigorífico hasta 24 horas envuelta en film transparente. Una vez horneada, la empanada se mantiene en perfecto estado hasta 3 días en recipiente hermético a temperatura ambiente o hasta una semana en refrigeración.

