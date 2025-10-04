Tarta de cebolla y queso: una receta para los amantes de los sabores intensos y las texturas cremosas

Tarta de cebolla y queso. (Adobe Stock)

Crujiente por fuera, cremosa y fundente por dentro, la tarta salada de cebolla y queso es una de esas preparaciones que se abren paso tanto en comidas familiares como en celebraciones especiales. Esta receta reúne lo mejor de la repostería salada para invitarte a disfrutar de la combinación de cebollas tiernas y queso derretido sobre una base de masa quebrada dorada.

Se trata de una elaboración de clara influencia centroeuropea y francesa (quiche), pero adaptada a la tradición española, con variaciones regionales y distintos quesos según la localidad. Servida templada o caliente, marida perfectamente con una ensalada fresca y un vino blanco seco. Puedes encontrar versiones con distintos quesos —como gruyere, manchego o emmental— e incorporar hierbas frescas o incluso toques de bacon para incrementar su sabor.

Receta de tarta salada de cebolla y queso

La tarta salada de cebolla y queso parte de una base de masa quebrada y se rellena con una crema compuesta de cebolla pochada y una buena cantidad de queso rallado. La técnica exige pochar la cebolla lentamente hasta que caramelice y potenciar el sabor final seleccionando un queso de buena fundición y sabor intenso, como el gruyere. El resultado es una tarta esponjosa, con el relleno cuajado pero jugoso y la cobertura suavemente gratinada.

Tiempo de preparación

Preparación de la masa: 15 minutos + 4 horas de reposo

Preparación del relleno: 20 minutos

Montaje y horneado: 40 minutos

Tiempo total: Aproximadamente 5 horas (incluyendo reposo de la masa)

Ingredientes

1 yema de huevo 200 g de harina 90 g de mantequilla 1 cucharada sopera de aceite de cacahuete 1 vaso pequeño de agua fría Mantequilla para untar el molde 3 cebollas grandes (no aparece en la receta original pero corresponde al relleno tipo “quiche” tradicional con queso y cebolla, puedes usar tu variedad preferida) 2 cucharadas de aceite de oliva 3 huevos 1 vaso grande de leche fría 50 g de queso rallado (tipo gruyere, emmental o manchego, al gusto) 100 g de queso en lonchas finas (opcional, tipo gruyere o similar) Sal Pimienta negra recién molida

Cómo hacer tarta salada de cebolla y queso, paso a paso

Tarta de cebolla y queso. (Adobe Stock)

Prepara la masa quebrada: Mezcla la harina con un poco de sal y la mantequilla fría en trozos pequeños. Añade la yema, el aceite de cacahuete y el agua fría poco a poco mientras mezclas hasta obtener una masa homogénea. Forma una bola, envuélvela en film y deja reposar en la nevera durante al menos cuatro horas. Pocha la cebolla: Pela y corta en plumas las cebollas. En una sartén amplia, calienta dos cucharadas de aceite de oliva y sofríe la cebolla a fuego medio–bajo, removiendo hasta que esté tierna y levemente caramelizada. Salpimenta al gusto. Extiende la masa: Sobre una superficie enharinada, estira la masa con un rodillo hasta obtener el tamaño adecuado para tu molde. Forra el molde previamente engrasado con mantequilla y pincha toda la base con un tenedor. Pre-hornea la base: Hornear la masa a 180 °C durante 10 minutos para que se seque y no pierda textura con el relleno. Montaje del relleno: Distribuye la cebolla pochada sobre la base. Reparte el queso en lonchas y espolvorea la mitad del queso rallado. Mezcla líquida: Bate los huevos, añade la leche, sal y pimienta. Vierte esta mezcla sobre la cebolla y el queso. Finaliza espolvoreando el resto del queso rallado. Horneado final: Lleva la tarta al horno a 180 °C. Cocina 15 minutos a esa temperatura y baja luego a 160 °C, dejando otros 25 minutos hasta que el relleno esté cuajado y dorado en la superficie. Reposo y presentación: Deja atemperar la tarta unos minutos, desmóldala con cuidado y sirve caliente o templada. Un horneado progresivo y sin abrir el horno garantiza que el relleno cuaje sin resecarse, y una cebolla bien pochada marca la diferencia en el sabor final.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre seis y ocho porciones, dependiendo del tamaño del molde y del corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía aproximada: 320 kcal

Grasas: 19 g (de las cuales saturadas 9 g)

Proteínas: 9 g

Hidratos de carbono: 28 g

Azúcares: 4 g

Fibra: 2 g

Sodio: 350 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes conservar la tarta de cebolla y queso hasta tres días en el frigorífico, bien tapada o en un recipiente hermético. Si prefieres, admite congelación durante un mes. Para recuperar textura, calienta suavemente en horno a 160 °C durante 10-15 minutos antes de servir.