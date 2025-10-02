Tarta de mango y queso: la combinación perfecta entre suavidad y frescura con un toque tropical

La explosión tropical de la tarta de mango y queso transforma cualquier ocasión en una celebración. Suaves capas de queso crema se unen con el dulzor y frescura del mango, logrando la armonía perfecta entre textura y sabor. Este postre, de inspiración internacional pero con ingredientes muy comunes, ha conquistado las mesas gracias a su carácter ligero y refrescante.
La tarta de mango y queso resulta ideal como colofón de una comida veraniega, aunque su éxito está asegurado en cualquier estación. El mango aporta color y aroma tropical, mientras el queso crea una base suave y cremosa. Admite variaciones en la base y se adapta bien para versiones sin gluten según el tipo de galleta utilizada. Se marida a la perfección con vino espumoso frío, café o infusiones ligeras.
Receta de tarta de mango y queso
La receta combina una base de galletas trituradas y mantequilla, un relleno cremoso con queso y puré de mango estabilizado con gelatina, y una cobertura de mango brillante. El resultado es una tarta fría, sin horno, cremosa y con una capa superior de fruta fresca que realza su sabor tropical.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 5 horas (incluyendo cuajado)
- Preparación activa: 45 minutos
- Base: 10 minutos
- Relleno y montaje: 20 minutos
- Cobertura: 10 minutos
- Refrigeración: 4 horas (mínimo)
Ingredientes
- 200 g de galletas tipo María o Digestive
- 80 g de mantequilla derretida
- 400 g de queso crema (tipo Philadelphia)
- 200 ml de nata para montar (crema para batir)
- 100 g de azúcar
- 2 mangos maduros (aprox. 400 g de pulpa) para el relleno
- 8 g de gelatina neutra en polvo (o 6 hojas de gelatina)
- 2 cucharadas de zumo de limón
- 1 mango maduro para la cobertura
- 2 cucharadas de azúcar (para la cobertura)
- 2 hojas de gelatina (o 3 g de gelatina en polvo, para la cobertura)
- 2 cucharadas de agua
Cómo hacer tarta de mango y queso, paso a paso
- Tritura las galletas para la base hasta que queden como polvo y mézclalas con la mantequilla derretida.
- Presiona la mezcla en el fondo de un molde desmontable y refrigera.
- Pela y trocea los mangos del relleno, triturando la pulpa hasta obtener un puré.
- Hidrata la gelatina del relleno, disolviéndola completamente antes de añadirla al puré de mango con el zumo de limón.
- Bate el queso crema con el azúcar hasta conseguir una mezcla suave y, luego, añade la nata y sigue batiendo hasta que quede cremosa.
- Incorpora al batido el puré de mango con la gelatina y mézclalo bien.
- Vierte esta mezcla sobre la base de galletas y alisa la superficie con una espátula.
- Lleva el molde a la nevera y deja cuajar al menos 4 horas.
- Para la cobertura, tritura un mango maduro con azúcar y mezcla con la gelatina disuelta en agua caliente.
- Cubre la tarta ya cuajada con esta mezcla de mango y refrigera al menos 1 hora más.
- Desmolda cuidadosamente la tarta fría. Decora con trozos de mango fresco o menta justo antes de servir para mantener la frescura y brillo.
- Si se utiliza gelatina en hojas, asegúrate de hidratarla correctamente para evitar grumos en la textura final.
- Mantén la tarta bien fría en la nevera hasta el momento de servir para conservar la estructura cremosa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde entre 8 y 10 porciones, dependiendo del tamaño del corte.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: ~340 kcal
- Grasas: 20 g
- Grasas saturadas: 12 g
- Carbohidratos: 32 g
- Azúcares: 20 g
- Proteínas: 5 g
- Fibra: 1 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La tarta se puede conservar en la nevera, bien cubierta o en recipiente hermético, hasta tres días. No se recomienda congelar por la textura de la gelatina y el queso.