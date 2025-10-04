La receta otoñal que comparte el chef Dani García a partir de unos garbanzos: “Un wok a la española”

El chef Dani García. (Carlos Luján/Europa Press)

Con tan solo tres ingredientes principales y la magia del chef Dani García, puedes preparar una cena rápida, deliciosa y reconfortante en solo 20 minutos. Este salteado de garbanzos con alcachofas y morcilla utiliza productos en conserva y es perfecto para quienes buscan un plato sabroso y nutritivo para las noches de otoño, sin complicaciones y sin apenas ensuciar la cocina.

Originario del recetario exprés de Dani García, este plato destaca por su simplicidad y el uso de ingredientes accesibles. Inspirado en la técnica del wok asiático, el chef malagueño recrea un “wok a la española” que, además, incorpora el sabor característico de la morcilla de Ronda. Como truco distintivo, añade una pizca de canela y el toque crujiente de los piñones. Suele servirse en restaurantes como Tragabuches de Madrid y Marbella, y marida perfectamente con un vino tinto joven.

En esta receta, los garbanzos cocidos se combinan con alcachofas en conserva y morcilla troceada, que aporta la grasa necesaria para saltear todos los ingredientes y un sabor intenso característico. Todo se cocina en una sola sartén, y el resultado es un plato jugoso, con matices aromáticos de canela, el frescor del perejil y el crujiente de los piñones. El acabado con un chorrito de aceite de oliva virgen extra realza todos los sabores.

Tiempo de preparación

Preparación: 5 minutos.

Cocción: 15 minutos.

Tiempo total: 20 minutos.

Ingredientes

400 g de garbanzos cocidos escurridos. 1 bote de alcachofas cocidas. 200 g de morcilla (preferiblemente que no sea de arroz). 1 pizca de canela en polvo. 30 g de piñones. 10 g de perejil fresco picado. 10 ml de aceite de oliva virgen extra. Sal, al gusto. Pimienta negra, cantidad necesaria.

Cómo hacer garbanzos con alcachofas y morcilla, paso a paso

Trocea la morcilla y colócala en una sartén amplia a fuego medio-bajo. Deja que suelte su propia grasa durante unos minutos. Mientras tanto, escurre bien las alcachofas y, si son grandes, divídelas en mitades o cuartos. Añádelas a la sartén junto a la morcilla. Escurre y enjuaga los garbanzos. Incorpóralos a la sartén junto con las alcachofas. Saltea durante varios minutos para que los ingredientes se impregnen de la grasa y el sabor de la morcilla. Asegúrate de saltear a fuego vivo para que la mezcla tome color y sabor. Salpimenta al gusto. Añade una pizca de canela en polvo, incorpora los piñones y deja que se doren ligeramente. Controla la cantidad de canela, basta una pizca para aportar aroma sin enmascarar el sabor principal. Retira la sartén del fuego, espolvorea con perejil fresco y termina el plato con un hilillo de aceite de oliva virgen extra antes de servir. Añade el aceite fuera del fuego para conservar su sabor y propiedades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: Aproximadamente 470 kcal

Proteínas: 19 g

Carbohidratos: 45 g

Grasas: 21 g

Fibra: 11 g

Colesterol: 26 mg

Sodio: 760 mg

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Una vez preparada, puede conservarse en un recipiente hermético en el frigorífico hasta dos días. Para recalentar, usar una sartén a fuego suave o microondas. Se desaconseja la congelación, ya que la textura de las alcachofas podría deteriorarse.