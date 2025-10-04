España

La receta otoñal que comparte el chef Dani García a partir de unos garbanzos: “Un wok a la española”

Este salteado de garbanzos con alcachofas y morcilla utiliza productos en conserva

Gonzalo García Crespo

Gonzalo García Crespo

El chef Dani García. (Carlos
El chef Dani García.

Con tan solo tres ingredientes principales y la magia del chef Dani García, puedes preparar una cena rápida, deliciosa y reconfortante en solo 20 minutos. Este salteado de garbanzos con alcachofas y morcilla utiliza productos en conserva y es perfecto para quienes buscan un plato sabroso y nutritivo para las noches de otoño, sin complicaciones y sin apenas ensuciar la cocina.

Originario del recetario exprés de Dani García, este plato destaca por su simplicidad y el uso de ingredientes accesibles. Inspirado en la técnica del wok asiático, el chef malagueño recrea un “wok a la española” que, además, incorpora el sabor característico de la morcilla de Ronda. Como truco distintivo, añade una pizca de canela y el toque crujiente de los piñones. Suele servirse en restaurantes como Tragabuches de Madrid y Marbella, y marida perfectamente con un vino tinto joven.

En esta receta, los garbanzos cocidos se combinan con alcachofas en conserva y morcilla troceada, que aporta la grasa necesaria para saltear todos los ingredientes y un sabor intenso característico. Todo se cocina en una sola sartén, y el resultado es un plato jugoso, con matices aromáticos de canela, el frescor del perejil y el crujiente de los piñones. El acabado con un chorrito de aceite de oliva virgen extra realza todos los sabores.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 5 minutos.
  • Cocción: 15 minutos.
  • Tiempo total: 20 minutos.

Ingredientes

  1. 400 g de garbanzos cocidos escurridos.
  2. 1 bote de alcachofas cocidas.
  3. 200 g de morcilla (preferiblemente que no sea de arroz).
  4. 1 pizca de canela en polvo.
  5. 30 g de piñones.
  6. 10 g de perejil fresco picado.
  7. 10 ml de aceite de oliva virgen extra.
  8. Sal, al gusto.
  9. Pimienta negra, cantidad necesaria.

Cómo hacer garbanzos con alcachofas y morcilla, paso a paso

  1. Trocea la morcilla y colócala en una sartén amplia a fuego medio-bajo. Deja que suelte su propia grasa durante unos minutos.
  2. Mientras tanto, escurre bien las alcachofas y, si son grandes, divídelas en mitades o cuartos. Añádelas a la sartén junto a la morcilla.
  3. Escurre y enjuaga los garbanzos. Incorpóralos a la sartén junto con las alcachofas. Saltea durante varios minutos para que los ingredientes se impregnen de la grasa y el sabor de la morcilla. Asegúrate de saltear a fuego vivo para que la mezcla tome color y sabor.
  4. Salpimenta al gusto. Añade una pizca de canela en polvo, incorpora los piñones y deja que se doren ligeramente. Controla la cantidad de canela, basta una pizca para aportar aroma sin enmascarar el sabor principal.
  5. Retira la sartén del fuego, espolvorea con perejil fresco y termina el plato con un hilillo de aceite de oliva virgen extra antes de servir. Añade el aceite fuera del fuego para conservar su sabor y propiedades.
Cinco recetas aptas para táper y saludables para llevar a la oficina esta semana

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: Aproximadamente 470 kcal
  • Proteínas: 19 g
  • Carbohidratos: 45 g
  • Grasas: 21 g
  • Fibra: 11 g
  • Colesterol: 26 mg
  • Sodio: 760 mg

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Una vez preparada, puede conservarse en un recipiente hermético en el frigorífico hasta dos días. Para recalentar, usar una sartén a fuego suave o microondas. Se desaconseja la congelación, ya que la textura de las alcachofas podría deteriorarse.

