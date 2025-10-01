Cómo preparar un postre frío de mango con galletas: una receta fácil, rápida y sin usar horno

Conoce este postre de mango (Imagen Ilustrativa Infobae)

En temporadas calurosas, los postres frescos suelen ser una opción popular para compartir en reuniones familiares o con amigos. El pay frío de mango con galletas se consolida como una alternativa sencilla para quienes buscan preparar un dulce en poco tiempo, sin necesidad de usar horno.

El atractivo de esta receta radica en su practicidad, bajo costo y la facilidad para conseguir los ingredientes en la mayoría de los mercados.

El pay frío de mango con galletas es un postre sin cocción que destaca por su sabor suave, textura cremosa y preparación accesible para cocineros de cualquier nivel de experiencia. La combinación de mango maduro y crema dulce da como resultado una mezcla refrescante que permite disfrutar del fruto en su mejor temporada.

Receta fácil de pay frío de mango con galletas

Ingredientes principales:

- 2 mangos maduros grandes, pelados y sin hueso

- 1 lata de leche condensada (aprox. 397 gramos)

- 190 gramos de queso crema a temperatura ambiente

- 1 paquete de galletas tipo María (aprox. 170 gramos)

- 1 taza de crema para batir (240 ml), fría

- Jugo de medio limón

- Ralladura de limón (opcional) para decorar

- Trozos pequeños de mango extra para decorar (opcional)

Preparación:

1. Procesa los mangos en una licuadora hasta obtener un puré sin grumos.

2. Añade el queso crema, la leche condensada y el jugo de limón. Licúa hasta integrar completamente.

3. En un recipiente frío, bate la crema hasta obtener picos suaves. Incorpora a la mezcla de mango con movimientos envolventes para mantener la textura ligera.

4. Escoge un molde cuadrado o redondo de preferencia. Cubre el fondo con una capa de galletas María.

5. Esparce una capa de la mezcla cremosa sobre las galletas. Continúa alternando capas hasta terminar los ingredientes, asegurando que la cobertura final sea de crema.

6. Decora la superficie con trozos de mango o ralladura de limón antes de refrigerar.

7. Lleva el pay al refrigerador por al menos 4 horas, hasta que adquiera firmeza.

8. Sirve frío y corta en porciones individuales.

Esta preparación permite sustituir el mango por otras frutas como durazno o fresa, adaptando el postre según la disponibilidad estacional y las preferencias personales. La versatilidad en la base de galletas o el uso de ingredientes sin lactosa facilita que diferentes públicos puedan disfrutar del resultado. La receta describe cantidades aproximadas, por lo que pueden ajustarse para lograr la textura y sabor deseados.