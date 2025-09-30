Masi se despide de ‘MasterChef Celebrity 10’ con el cariño de sus compañeros después de una eliminación directa sorpresa: “Se va la alegría”

Masi se despide de ‘MasterChef Celebrity 10’ con el cariño de sus compañeros (@MasterChef_es)

La quinta entrega de MasterChef Celebrity 10 ha dejado uno de los sabores más amargos de la temporada. El programa emitido el pasado lunes 29 de septiembre ha ofrecido como plato fuerte una prueba en la que por primera vez se ha expulsado a un concursante en la fase de arranque.

Más adelante la prueba de exteriores se ha celebrado en pleno terreno Patrimonio de la Humanidad. A los pies de los yacimientos fósiles más espectaculares y en presencia del lugar que ha sido testigo de cinco especies de homínidos diferentes, La Mala Rodríguez y Alejo han protagonizado un desencuentro a la hora de formar equipos. Finalmente, el programa ha tenido que despedirse de Masi, una de las concursantes más queridas de la edición y que ha provocado una ola de emociones entre los concursantes.

Se marcha uno de los participantes más competitivos

La gala comenzó con el desafío “Un, dos, tres”, un guiño al histórico concurso de televisión, en el que los aspirantes tenían que demostrar su conocimiento sobre la gastronomía mundial adivinando ingredientes de recetas internacionales en parejas. Cada acierto otorgó productos para la elaboración posterior de sus platos, aunque la dinámica dejó patente que los recursos conseguidos marcaron diferencias notables en el nivel culinario de los resultados finales.

Durante la competición, el plató se transformó con la entrada de invitadas como Anabel Alonso y Bibiana Fernández, exconcursantes de la quinta temporada, así como la intervención especial de las “tacañonas” del programa Maestros de la Costura. Este ambiente de humor y tensión estuvo marcado por un momento muy comentado cuando Mariló Montero desafió a Torito y le arrebató el pin de la salvación infiel tras un reto directo entre ambos. “El mejor de la prueba”, calificaron los jueces al plato de Montero, quien, además, recibió 4.000 euros solidarios.

Uno de los primeros momentos amargos de la noche comenzaba con el fin de la primera prueba, después de que el jurado indultase a todos los participantes en el programa anterior. Con el final de la primera prueba, Rosa Benito, Masi Rodríguez, Torito y Jorge Luengo fueron señalados como los autores de los platos menos logrados.

Al final, el jurado anunció la eliminación de Luengo, algo que dejó perplejo a buena parte de los presentes, ya que se le consideraba uno de los candidatos más competitivos. “Estoy muy orgulloso de mí mismo, me hubiera gustado dar más, como a todos. Me lo he pasado muy bien, he aprendido un millón de cosas que nunca pensé que aprendería, así que me voy lleno”, ha expresado.

Prueba de exteriores en Atapuerca con tensión entre La Mala Rodríguez y Alejo

Las emociones se intensificaron en la prueba de exteriores, realizada en el yacimiento de Atapuerca. Allí, los concursantes se distribuyeron en equipos tras un intercambio de palabras que derivó en situaciones de tensión entre La Mala Rodríguez y Alejo Sauras. Torito fue enviado al grupo liderado por la cantante a cambio de Alejo, lo que provocó su disgusto y una breve retirada. Sauras tomó la decisión de cambiar de equipo, y acompañar a su amiga para compensar las cargas de los grupos.

Divididos, debieron afrontar el reto de preparar un menú usando ingredientes habituales en la dieta prehistórica, sin intercambiar palabras, solo con sonidos. Tras el servicio, los jueces reconocieron el esfuerzo de ambos capitanes por reconducir el encontronazo. No obstante, el equipo que lideró La Mala no cumplió las expectativas culinarias, lo que les llevó directamente a la prueba de eliminación, donde la tensión aumentó.

Una “pasta durita llena de grasa”

Ya en cocinas y con delantales negros, La Mala Rodríguez, Torito, Parada, Juanjo, Masi Rodríguez, David, y Alejo encontraron bajo la Caja Misteriosa una amplia variedad de conservas. La consigna era cocinar un plato empleando estos productos junto a tres alimentos del supermercado, aunque solo Sauras pudo seleccionar las compras adicionales. Los resultados fueron dispares: mientras Alejo recibió elogios por lo que calificaron como “el mejor plato que ha hecho”, algunos platos no convencieron al jurado. Una “pasta durita llena de grasa”, describieron sobre la propuesta presentada por Masi.

En la deliberación final, con David, Masi y La Mala en el punto de mira, el jurado anunciaba que “el aspirante que no continúa en las cocinas es Masi”. La despedida se vivió en un marco de emoción, seguida por los mensajes y abrazos de sus compañeros, quienes lamentaron su salida: “Se va la alegría”, expresó un David incrédulo, lleno de tristeza. La edición suma así el nombre de la malagueña a la lista de eliminados, que ya incluye a Necko Vidal, Soraya Arnelas, Charo Reina y Jorge Luengo.