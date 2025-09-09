España

Un giro de 180 grados en el segundo programa de ‘MasterChef Celebrity 10′ marca una noche tensa y emotiva con una expulsión inesperada

Un desafío inédito obliga a los participantes a improvisar bajo unas normas muy estrictas y la inteligencia artificial acaba dejando fuera a una de las favoritas del público

El último programa de MasterChef Celebrity 10 emitido este lunes, 8 de septiembre, ha entregado a la audiencia un giro imprevisto durante la prueba de eliminación que llevó a varios de sus protagonistas a la ruptura emocional. La mecánica planteada por el jurado ha alterado por completo la dinámica habitual y precipitó la salida inesperada de una de las participantes más carismáticas: Soraya Arnelas.

En esta nueva entrega, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nájera explicaron a los concursantes que el primero en acabar el plato podría tocar una campana y frenar el cocinado del resto, dejando la preparación a medias. Ninguno de los aspirantes preveía la rapidez de Jorge Luengo, quien resolvió el reto en apenas 20 minutos y accionó la campana cuando la mayoría apenas había comenzado sus elaboraciones. “¡Qué mal compañero!”, protestaron los concursantes, mientras el ilusionista se sentía orgulloso por su rápida acción.

La presión derivó en lágrimas y súplicas, ya que, según la confesión de algunos cerebritis sus carreras dependen de su presencia en el programa muchos concursantes verbalizaron la importancia del programa en sus carreras y la dificultad de afrontar la incertidumbre profesional propia del sector artístico. “Llevo dos semanas fuera de mi marido y mi hijo porque este programa es superimportante, lo sabéis, me he preparado mucho, es el programa más duro que he hecho nunca. Pero más duro es estar sin trabajar. He llamado a muchas productoras y nadie quería a un personaje como a Torito", confesaba entre lágrimas el conocido colaborador de televisión. Seguidamente, ha expresado que “en ocasiones mi hijo me ha pedido cosas que no podía pagar, pero prefiero irme por la puerta grande que por una mala estrategia. Gracias por esta oportunidad, he sido superfeliz estas semanas”, afirmaba ante una posible despedida.

“¡A mí me respetas! No quiero que esto vuelva a pasar”

La primera prueba del programa de hoy comenzó con un reto técnico inesperado. Los electrodomésticos habituales estaban fuera de servicio, de modo que los concursantes debieron crear platos usando solo una freidora de aire e incluyendo piña de mar como ingrediente obligatorio. La dificultad técnica descolocó a varios, entre ellos Valeria Vegas, Masi, José Manuel Parada, Alejo Sauras, Jorge Luengo y Rosa Benito, cuyos resultados no alcanzaron el estándar exigido. Por el contrario, Miguel Torres y Torito captaron la aprobación de los jueces y encabezaron la valoración positiva.

Por su parte, el desafío de exteriores transportó a los famosos a Trujillo, en la provincia de Cáceres. Divididos en equipos rojo y azul, liderados por José Manuel Parada y Miguel Torres respectivamente, afrontaron la elaboración de un menú de cuatro platos bajo la supervisión del chef con tres estrellas Michelin, Toño Pérez. Durante esta fase, Torito tiñó el pelo de varios compañeros y, tras una petición de Parada, lo hizo también con Mariló Montero, arrojándole harina en la cabeza. “¡A mí me respetas!”, le pidió al colaborador y exigió: “No quiero que esto vuelva a pasar”. Sin embargo, la tensión se suavizó cuando recibió la disculpa de su compañero. Tras las movidas entre bastidores, el desenlace favoreció al equipo azul, con Miguel Torres al frente y reconocido como el mejor capitán. Esto le ha dado la posibilidad de destinar el premio a una ONG para luchar contra el cáncer de mama.

De regreso en las cocinas y con los delantales negros, José Manuel Parada, Mariló Montero, Alejo Sauras, Torito, Soraya Arnelas, Charo y Jorge Luengo enfrentaron la prueba de eliminación, en la que, Miguel Torres ejerció su privilegio y salvó de la expulsión a Charo. Por primera vez, el formato sumó una variable innovadora: una tablet con inteligencia artificial. Los aspirantes seleccionaron hasta diez ingredientes y solicitaron a la IA una receta visual. No obstante, solo recibieron la foto y tuvieron que improvisar el desarrollo.

La tensión se disparó cuando, en plena actividad, como se ha mencionado anteriormente, Jorge Luengo finalizó su creación y bloqueó al resto, con la consecuencia de dejar sin apenas tiempo a sus compañeros para presentar platos elaborados. El jurado manifestó: “Ha sido el cocinado más corto de la historia”, mientras examinaban el único plato terminado de forma integral. Sin embargo, consideraron que el cocinado no estaba del todo completo: “De tres elementos, dos no están bien”, lo que hizo que el resto de concursantes avivasen la llama. La valoración definitiva apuntó a Mariló Montero y Alejo Sauras con resultados positivos a pesar de las circunstancias. Pero Torito y Soraya Arnelas exhibieron la vulnerabilidad profesional típica del sector, ambos afectados por la sensación de no poder garantizar la continuidad en el medio. Así, la cantante reconoció “el hecho de a veces tener trabajo, a veces tener temporadas sin trabajar y es desesperante”.

El veredicto fue contundente. “El aspirante que no continúa en las cocinas es Soraya. Tu plato tenía muchos defectos, más que los otros dos, casi no estaba empezado”, dictaminó el jurado. Samantha sentenció de este modo: “Has tardado más de 15 minutos en limpiar la caballa y no has podido hacer nada más”, mientras que el puré fue calificado como “insulso”.

Sobre su marcha, Soraya agradeció la oportunidad y evocó sus inicios en televisión: “Hace 20 años empecé en un concurso en el que cada jueves un compañero se marchaba y nos jugábamos nuestra carrera. Allí sufrí muchísimo, pero ahora me dedico a cantar y tuve la suerte de tener una carrera”. En una alusión directa al futuro, subrayó: “Como bien sabrás, Pepe, no voy a dedicarme a esto. Ha sido una puerta para cogerle más gusto a la cocina y para que cuando llegue a mi casa le cocine a mis niñas y a mis chicos”, terminaba antes de irse.

