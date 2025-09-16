Una triste eliminación en el último programa de ‘MasterChef Celebrity 10′: “Perder así es perder con honor”

Una triste eliminación en el último programa de ‘MasterChef Celebrity 10′ (RTVE)

La noche del último programa de MasterChef Celebrity 10 ha dejado una inesperada eliminación que, de nuevo, ha conmovido, tanto a los concursantes como al jurado. Contra los pronósticos, Charo Reina fue eliminada tras una decisión poco habitual tomada por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, que optaron por alterar el orden esperado en el concurso.

La velada ha arrancado con la tradicional batalla culinaria, donde los aspirantes pusieron a prueba su destreza para sacar el máximo partido a la harina. El jurado buscaba que los famosos comprendieran la importancia de este ingrediente en distintas elaboraciones. En este punto, Alejo Sauras y Miguel Torres destacaron sobre el resto y se enfrentaron en un duelo final, cuyo objetivo era preparar una tarta libre de gluten para impresionar al paladar exigente del jurado y de Ana Callís, finalista de una edición anterior.

A través de una cata a ciegas, el jurado se decantó por el plato de Sauras, un resultado que sorprendió incluso al propio ganador, quien se alzó con el “pin de la inmunidad infiel”, permitiendo que en sucesivas pruebas cualquier rival pudiera arrebatárselo mediante un reto.

El encuentro entre Torito y Mariló

La prueba de exteriores ha trasladado a los concursantes y equipo de producción al restaurante Filandón, situado en El Pardo. Allí, las capitanas de los equipos, Valeria Ros y Valeria Vegas, han elegido a sus compañeros - el azul compuesto por Alejo, Miguel Torres, La Mala, Jorge, Masi y Torito y el rojo por Mariló, Juanjo, David, Parada, Rosa Benito y Charo, respectivamente- para afrontar el reto de preparar un menú de cuatro platos bajo la dirección del chef Marcos Pérez, dirigido a un grupo de 85 clientes habituados a la alta cocina.

Durante esta fase, la actitud de Torito ha vuelto a generar tensiones con sus compañeros. Al parecer, en un intento de llevarse a José Manuel Parada a la otra cocina, el colaborador de televisión tiró un tarro de aceite del equipo rojo. Ante el desastre, Mariló fue directa a Torito: “Me molesta enormemente que se juegue con los alimentos, me parece gravísimo”, lo que terminó con el culpable limpiando el suelo con papel de cocina. Mientras tanto, Vegas se quejaba de la falta de disciplina por parte de Parada, pero por lo menos asumió “el marronazo” de su cocinado desastroso. Gracias a la coordinación del equipo azul, Ros y sus compañeros se impusieron y celebraron la victoria.

Los delantales negros

La prueba de exteriores ha dejado a Valeria Vegas, Mariló Montero, Juanjo Bona, David, Parada, Rosa Benito y Charo Reina como nominados. Por lo que se han tenido que poner el delantal negro para una prueba diseñada por nada más y nada menos que el reputado repostero Jordi Roca, quien propuso replicar alguno de sus icónicos postres como tarta de crepes, tarta tatín de manzana, postre de melón y tiramisú.

David se salvó de la eliminatoria al haber ganado la prueba anterior y salvarse a sí mismo. De esta manera, la presión de la prueba, los nervios y el tiempo jugaron una mala pasada al resto de los delantales negros. En el primer pase, la tarta de Charo recibió elogios y la de Rosa no alcanzó el estándar (ya que se le había caído el postre en la mesa antes de emplatarlo y había perdido la forma), pero estaba “rica”. El pastel de Valeria convenció al jurado, mientras que el tiramisú de Parada y la preparación de Mariló recibieron comentarios positivos. En contraste, al evaluar el brownie de Juanjo Bona, el jurado fue contundente sobre el resultado: “crudo”.

El momento de la verdad llegó tras una breve deliberación, con tres aspirantes seleccionados para una “segunda oportunidad”: Charo Reina, Valeria Vegas y Juanjo Bona. Los jueces comunicaron su decisión de manera inédita y les ofrecieron el reto de preparar otro postre desde cero. Y en caso de no haber surgido este cambio en el itinerario, “clarísimamente me iba yo”, reconoció Bona.

No obstante, esta oportunidad motivó al zaragozano para sorprender al jurado con el nuevo postre. Mientras Vegas tuvo numerosas dificultades y Charo firmó el mejor garrapiñado, aunque su plato dejaba al descubierto los nervios y los contratiempos vividos durante la elaboración. El desenlace trajo consigo la noticia menos esperada: “El aspirante que no continúa en las cocinas es Charo”. La cantante, visiblemente emocionada, agradeció tanto la experiencia como a sus compañeros porque “perder así es perder con honor”. El propio Bona también quiso manifestar su aprecio: “Es icónica, sería una de mis tías”.