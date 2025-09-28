España

El restaurante con estrella Michelin más asequible de Aragón: un menú por menos de 50 euros creado por discípulos de Berasategui

Ubicado en un hotel rural en pleno valle de Benasque, Casa Arcas está liderado por Ainhoa Lozano y David Beltrán, exaprendices del famoso chef vasco

Hotel-restaurante Casa Arcas, en el valle de Benasque (Casa Arcas)

España brilla con 285 restaurantes Michelin distribuidos por su geografía, una cifra abrumadora que demuestra la riqueza y diversidad de nuestra alta cocina. Estos establecimientos, reconocidos con una, dos o tres estrellas Michelin, ofrecen la creatividad y el savoir-faire de algunos de los más destacados chefs del panorama nacional. Y aunque muchos de estos restaurantes de lujo tengan precios que podrían considerarse prohibitivos para el público general, existe también una amplia oferta de menús relativamente asequibles que permiten disfrutar de la gastronomía de alta gama a comensales con un menor presupuesto.

Una de estas excepciones la encontramos en Casa Arcas, un restaurante aragonés situado en un hotel rural que ha recibido su primera estrella Michelin en esta edición de la guía francesa. Allí, es posible disfrutar de un menú de alta cocina por un precio de menos de 50 euros por persona.

Casa Arcas, un estrella Michelin en el Pirineo Aragonés

Este restaurante se halla en pleno valle de Benasque, en el pueblo de Villanova, un enclave único rodeado de paisajes rocosos con tan solo 176 habitantes. Concretamente, el restaurante se encuentra en un pequeño hotel rural de tan solo 12 habitaciones, cada una de ellas bautizada con el nombre de los bellos ibones o lagos de montaña que rodean esta localidad.

El restaurante, con chimenea y unas increíbles vistas hacia el valle, es el escenario perfecto para degustar esta cocina creativa de intenso sabor. Porque en esta casa impresiona el entorno, por supuesto, pero también la cocina, de la que salen platos con el estilo que Ainhoa Lozano y David Beltrán, la pareja al frente de Casa Arcas, aprendió trabajando en las cocinas de Martín Berasategui.

Vistas desde la terraza del Hotel-Restaurante Casa Arcas (Web del restaurante)

Como Beltrán pasa sus días trabajando como jefe de cocina en Lasarte, al frente de los fogones de Casa Arcas actúa en su nombre Víctor Manuel Ovalles, encargado de poner en la práctica las ideas de la pareja que lidera el hotel-restaurante desde 2015. Entre los platos estrella, la Guía Michelin recomienda elaboraciones como el Carabinero con hinojo y el medallón de Rape negro, con espárrago en texturas y aire de erizo de mar.

Estos platos se incluyen dentro de sus menús degustación cerrados, que proponen unos deliciosos paseos por las montañas oscenses con tres opciones diferentes. La más económica de todas es el Menú Paseo SL-5, disponible únicamente para los clientes alojados en el hotel y con un total de cinco pases. Su precio, para los huéspedes del hotel, es de 46 € por persona. Los otros dos menús, el Menú Sendero PR-7 y el Menú Gran Recorrido GR-10, tienen precios de 66 € y 82 €, respectivamente.

Alta cocina aragonesa a buen precio

Más allá de las estrellas, Michelin entrega otros galardones, quizá menos mediáticos, que ponen el foco en aquellos restaurantes de calidad con precios asequibles para todos los bolsillos. Es el caso de los Bib Gourmands, un reconocimiento que busca premiar a aquellos restaurantes de calidad que ofrezcan una comida buena, bonita y barata. En España, hay un total de 210 restaurantes con esta distinción, que comenzó a entregarse en 1997. 14 de ellos se encuentran repartidos en las provincias de Aragón, siendo una de las comunidades autónomas con mayor número de sellos Gourmand de todo el país.

Restaurantes Bib Gourmand en Huesca

  • Carmen (Binéfar)
  • La Oveja Negra (Barbastro)
  • Trasiego (Barbastro)
  • El Montañés (Biescas)
  • Casa Chongastán (Chía)
  • El Origen (Huesca)
  • Canteré (Hecho)
  • La Capilleta (Plan)
  • Lavedán (Tramacastilla de Tena)

Restaurantes Bib Gourmand en Teruel

  • La Alquería (Ráfales)
  • Existe (Puertomingalvo)
  • El Rinconcico (Mora de Rubielos)

Restaurantes Bib Gourmand en Zaragoza

  • es.TABLE (Zaragoza)
  • La Rebotica (Cariñena)

