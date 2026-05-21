El ‘campanu’ más tardío de la historia en ser pescado se vende por 9.400 euros en una subasta de hosteleros en Gijón: la puja no supera la media

El ‘campanu’ más tardío de la historia en ser pescado se vende por 9.400 euros en una subasta de hosteleros en Gijón (@sidreria_el_llavianu)

El esperado ‘campanu’ de Asturias de este año, el tradicional primer salmón capturado en la temporada de pesca, ha sido vendido por la nada despreciable cifra de 9.400 euros. La emblemática pieza la ha adquirido la sidrería El Llavianu, un reconocido establecimiento situado en la ciudad de Gijón, tras una reñida subasta organizada por un grupo hostelero local en Cangas de Onís. Y es que para el evento se ha contado con la participación de trece pujadores dispuestos a llevarse el preciado trofeo de la temporada.

El ejemplar que ha protagonizado este hito es un hermoso salmón de 6,2 kilos de peso y 82 centímetros de longitud. El afortunado pescador que logró echar a tierra esta codiciada pieza ayer fue Iván Alonso Peñayos, vecino de Gamonéu de Cangas, quien materializó su proeza en la zona del puente viejo de Villanueva, en las aguas del río Sella. Tras la hazaña, el pescador se mostró abierto a escuchar ofertas económicas, aprovechando la normativa que permite la libre comercialización del primer pez que se echa a tierra en cada cauce asturiano.

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La subasta de este año ha estado marcada por la excepcionalidad y la improvisación. Habitualmente, el Ayuntamiento de Cangas de Onís y la asociación de pescadores El Esmerillón organizan una tradicional puja pública. Sin embargo, la alarmante ausencia de ejemplares en los ríos durante las primeras semanas de la campaña obligó a la corporación a suspender el evento oficial. De esta forma, el Grupo El Campanu quien tomó las riendas de la situación y organizó una subasta de carácter privado en las instalaciones de su restaurante Finca Villa María.

El restaurante sidreria el Llavianu de Gijón que se ha llevado el salmón (El Llavianu)

Una puja que no supera la media

A pesar de la expectación generada, la cifra final de 9.400 euros se ha quedado corta en comparación con los registros económicos de años anteriores. La cantidad obtenida se sitúa por debajo de los 10.100 euros que se desembolsaron el año pasado por el primer salmón de Asturias, que alcanzó los 6,8 kilos, y queda muy lejos del récord absoluto registrado en el año 2024, cuando un imponente salmón de 8,2 kilos fue rematado por la asombrosa cantidad de 19.300 euros. Ambos ejemplares de récord procedían de la prolífica cuenca del río Narcea.

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Además, los 2.500 euros que el Ayuntamiento de Cangas de Onís destina tradicionalmente al pescador que captura el ‘campanu’ del Sella, han encontrado en esta ocasión un fin solidario y eminentemente ecológico. Al parecer, las autoridades municipales han anunciado que será donado íntegramente a la asociación El Esmerillón, con el objetivo de apoyar sus vitales labores de repoblación con alevines de salmón.

El ‘campanu’ más tardío de la historia en ser pescado se vende por 9.400 euros en una subasta de hosteleros en Gijón (@sidreria_el_llavianu)

Un mes y un día después del inicio de la temporada

Este evento comercial se produce en el contexto de una temporada de pesca que pasará a los anales de la historia por su preocupante lentitud. La captura de Iván se produjo un mes y un día después del inicio oficial de la temporada, convirtiendo a este pez en el ‘campanu’ más tardío de toda la historia, superando con creces el récord anterior del año 2025, cuando la captura se demoró apenas cuatro días.

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Durante veintitrés días hábiles, más de cinco mil aficionados recorrieron infructuosamente las riberas de los cinco ríos asturianos donde aún se permite esta práctica. Curiosamente, tan solo un día después de la captura en el Sella, Miguel Corral González logró pescar en el pozo El Viso el ‘campanu’ del río Narcea. Este ejemplar, de 5,5 kilos, fue entregado vivo al proyecto Arca para su repoblación, por lo que el pescador recibió una donación de 9.000 euros de los organizadores de la suspendida subasta de Cornellana.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y varios chefs españoles defienden la propuesta de declarar a la anguila especie en peligro de extinción. (MITECO)

Una práctica vetada en Galicia, Navarra y País Vasco

Toda esta odisea pesquera pone de relieve un problema medioambiental crítico: el grave declive poblacional del salmón del Atlántico (Salmo salar) en España. Una reciente evaluación, con la participación de la Sociedad Ibérica de Ictiología, arrojó datos demoledores, indicando que la especie ha sufrido un declive del 82 % en la última década, dejándola “al borde de la extinción”.

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Esta merma ya ha provocado que la pesca del salmón esté completamente vedada en Galicia, Navarra y el País Vasco. Mientras tanto, en Asturias y Cantabria todavía se permite, aunque el Gobierno central estudia un informe del Comité Científico para determinar si debe ser catalogado “en peligro de extinción” a nivel nacional, tal y como ha solicitado formalmente Saxífraga. Por su parte, las administraciones de Asturias y Cantabria revisarán la situación al cierre de la temporada, debatiendo entre la necesidad imperante de proteger la especie y el impacto de otros factores como el cambio climático.